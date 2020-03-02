Медведев близок к дебюту в топ-3, а Рублёв и Хачанов совместно побили рекорд

Рекорд россиян

В начале этого сезона российские теннисисты впервые с 21 марта 2005 года втроём вошли в топ-20. В 2005-м это были Марат Сафин (4-й), Николай Давыденко (15-й) и Михаил Южный (19-й), теперь, разумеется, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Тогда они расположились на 4-й, 16-й и 18-й позициях. Рублёв сразу после этого завоевал второй титул подряд, выиграв турнир в Аделаиде (а на первой неделе – в Дохе), а выход в 4-й круг Australian Open привёл к его дебюту в топ-15. Затем Андрей поднялся на 14-ю строчку, а после турнира ATP 500 в Дубае в число 15 лучших вернулся и Карен Хачанов. Таким образом Рублёв и Хачанов совместно побили рекорд (и, разумеется, Медведев вместе с ними) – раньше в мужском теннисе три российских игрока никогда не входили в топ-15 одновременно.

Рейтинговые битвы. Медведев снова приблизился к Федереру. Ещё двое россиян неподалёку Медведев, Хачанов и Рублёв – в топ-20. Это повторение рекорда 15-летней давности. Но в ближайшие месяцы все трое могут подняться ещё выше.

Полуфинала Медведеву может хватить для топ-3

Перспективы на ближайшее время стоит оценивать с осторожностью в связи с тем, что сейчас все трое россиян не в лучшей форме. Даниил Медведев на старте сезона снова смотрелся хорошо, но по ходу Australian Open немного потерялся и проиграл сейчас три из четырёх последних матчей. Андрей Рублёв хоть и вышел в два четвертьфинала ATP 500 подряд, но в обоих уступил в двух сетах не самым сильным соперникам, и его игра выглядела более уязвимой и неточной по сравнению со стартом сезона – впрочем, понятно, что постоянно выступать на таком уровне он пока не готов. А у Карена Хачанова пока, судя по всему, продолжаются проблемы прошлого сезона, прежде всего с подачей и игрой в атаке.

Тем не менее Медведев близок к дебюту в топ-3. Гипотетически это может произойти уже после «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, который стартует в середине следующей недели, а завершится 22 марта. Для этого ему нужно набрать там на 200 очков больше, чем наберёт Доминик Тим, который защищает титул. Роджера Федерера, теряющего 600 баллов за финал, Даниил при таком раскладе точно обгонит – для этого ему требуется всего 185 очков. Швейцарец, напомним, сделал артроскопическую операцию на колене и не вернётся на корт до июня, когда начнётся травяной сезон. Больше 200 очков на «Мастерсах» даётся, начиная с полуфинала (он оценивается в 360, финал – 600, а титул – 1000), так что Медведеву нужно как минимум оправдать свой 4-й номер посева и дойти до полуфинальной стадии.

38-летний Федерер решился на операцию, и теперь его точно обгонит Медведев У других преследователей тоже хорошие шансы – прежде всего у Тима, Циципаса и Зверева. Не так далеко и Рублёв. Вернётся ли Роджер в топ-3?

Дюжина застрявших на третьей строчке

Сейчас третьей ракеткой мира является как раз Тим, опередивший Федерера после потери Роджером 500 очков за титул в Дубае. Отметим, что Доминик – уже 12-й теннисист подряд, добравшийся до третьей строчки, но не поднимавшийся на первую или вторую позицию. Последним, для кого лучшим результатом в карьере стало второе место в рейтинге, является немец Томми Хаас – и произошло это 13 мая 2002 года! С тех пор шесть теннисистов впервые побывали на вершине (Хуан Карлос Ферреро, Энди Роддик, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей), а остальные не были выше третьего места. Кстати, гегемония «Большой четвёрки» на первой строчке продолжается уже 16 лет и 1 месяц – Федерер впервые стал лучшим 2 февраля 2004-го. А третьими за это время были Гильермо Кория, Давид Налбандян, Иван Любичич, Николай Давыденко, Давид Феррер, Стэн Вавринка, Милош Раонич, Александр Зверев, Григор Димитров, Марин Чилич, Хуан-Мартин дель Потро и теперь Доминик Тим.

Рейтинг от 02.03.2020.

Но вернёмся к россиянам. Медведеву в ближайшее время предстоит защита серьёзных очков только на грунте – 360 за полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло и 300 за финал Барселоны. У Рублёва сгорит чуть меньше 200 очков на неделях Индиан-Уэллса и Майами, а в начале прошлого сезона турниров на песчаных кортах он получил травму и пропустил все крупные соревнования на этом покрытии, кроме Монте-Карло (35 очков). Хачанов же защищает 180 за четвертьфинал Индиан-Уэллса, а уже в конце мая 360 за аналогичную стадию «Ролан Гаррос». Между этими турнирами Карен выиграл буквально пару матчей, так что добавить ему есть где – как и Андрею. Оба не так далеко от топ-10, так что в ближайшее время есть шанс ещё обновить рекорд по одновременному пребыванию трёх россиян в топе – или, говоря иначе, рекорд по позиции третьей ракетки России в мировом рейтинге. Словом, нынешний результат – далеко не предел.