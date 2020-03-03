Антивирус заказывали? Как самые красивые теннисистки спасаются от инфекции

На этой неделе у женщин проходят два турнира International – в Монтеррее и Лионе. Мужчины в пятницу и субботу проведут матчи квалификационного раунда Кубка Дэвиса. Сборная России освобождена от этого раунда как прошлогодний полуфиналист. Теннисисты пытаются изобрести свой собственный антивирус к стремительно заполонившему информационное поле новому тяжёлому инфекционному заболеванию – коронавирусу. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Коронавирус угрожает теннису. Матчи проходят в странах с сотнями инфицированных Во Франции запрещают массовые мероприятия, в Италии отменили финал турнира. Дадут ли Надалю, Джоковичу и Тиму защитить очки в США и Европе?

Британка Хитер Уотсон, только что выигравшая в Акапулько первый титул за последние четыре сезона, опубликовала пост благодарности: «Что за женщина! Спасибо маме-тренеру за то, что она дала мне жизнь, а также за безусловную любовь и поддержку, изо дня в день, выигрываю или проигрываю, в теннисе или не теннисе. Люблю тебя!».

После завоёванного в Дохе 6-го титула в карьере белорусская теннисистка Арина Соболенко заглянула на пару дней домой, в Минск, чтобы затем отправиться в Калифорнию. О настроении Арины легко догадаться по этим фотографиям.

Виктория Азаренко, пропустившая всю австралийскую серию турниров и присутствовавшая на матче Кубка Федерации Нидерланды – Беларусь лишь в качестве запасной, готовится к первому матчу в сезоне. Бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» посеяна на турнире в Монтеррее под 7-м номером. Перед стартом соревнований Виктория посетила местную достопримечательность – гору Серро-де-Чипинк, которая является частью восточного хребта Сьерра-Мадре и национального парка Кумбре де Монтеррей. Вершина достигает 2229 метров над уровнем моря.

Красивые виды в Монтеррее нашла и Элина Свитолина. Украинская теннисистка является лидером посева местного турнира категории International и занимает сейчас 7-е место в рейтинг-листе WTA, но плотность в этом списке сейчас такая, что в случае успеха в Мексике она может подняться сразу на 4-ю позицию.

На том же турнире в Монтеррее готовится к своему второму матчу после 8-летнего отсутствия в туре Ким Клейстерс. Звёздная бельгийка две недели назад сразилась в Дубае с Гарбинье Мугурусой, а сейчас её экзаменовать будет Йоханна Конта.

В теннисе продолжается волна отмен и переносов турниров из-за коронавируса, который распространяется по Европе и всему миру. В частности, приняты меры предосторожности и во Франции, где сейчас действует запрет – нельзя проводить мероприятия больше чем на 5 тысяч человек, в первую очередь в закрытых помещениях. В условиях этих ограничений начался новый турнир в Лионе, от участия в котором отказались несколько теннисисток. Но многие этой ситуации не испугались, в частности одна из главных теннисных красоток Камила Джорджи. Итальянка, на родине которой уже более 2 тысяч зараженных, решила, что лучшим способом укрепления иммунитета будет работа в тренажёрном зале. Джоржи уже смогла выиграть стартовый матч в Лионе и продвинуться вперёд по турнирной сетке.

Упомянутая Гарбинье Мугуруса находится уже в Калифорнии, где через неделю стартует крупный турнир в Индиан-Уэллсе. Любящая острые ощущения испанка приняла участие в сеансе скайдайвинга в помещении – полёт под струями искусственно нагнетаемого воздуха. Свою порцию адреналина в таком аттракционе Мугуруса получила сполна. Хорошее настроение – это тоже способ отпугнуть хандру и хворь.

С прошлогоднего Уимблдона не выступает Софья Жук. Но у россиянки всё хорошо: океан, солнце и пляж Майами – совсем не повод для грусти.

Травма, полученная в феврале во время Кубка Федерации, пока не позволяет Эжени Бушар выступать на турнирах. Но и она не унывает – недавно канадка отпраздновала день рождения и по этому случаю выбрала для своих поклонников самую удачную фотографию.

Мария Шарапова на днях объявила о завершении карьеры. Россиянка осталась в восторге от плаката в свою поддержку, который был размещён на улицах Нью-Йорка.

Закончив с теннисом, Мария не осталась сидеть на месте, а продолжила путешествовать. Россиянка приняла участие в матче Мирового теннисного тура (WTT) в Карлсбаде (Калифорния). Интервью на корте у неё брала ещё одна бывшая теннисистка – двукратная чемпионка Индиан-Уэллса Даниэла Гантухова. Словачка подписала эту фотографию: «Две девушки, болтающие о жизни в выходные».

Ещё одна недавно завершившая карьеру теннисистка, Каролина Возняцки, теперь может позволить себе многое – например заняться закаливанием без риска пропустить ближайшие турниры из-за возможной простуды – неважно, коронавирус это или обычное ОРВИ. Укрепление иммунитета важно не только для спортсмена, но и для простого человека.

Не хватило зимы и ещё одной бывшей теннисистке – Ане Иванович. Вместе со своим мужем, футболистом Бастианом Швайнштайгером, Ана покаталась на санках.

Донна Векич, покинувшая недавно топ-20, готовится к связке турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Хорватская теннисистка снабдила фото в своём «инстаграме» такой подписью: «Иногда всё, что вам нужно, это закат и бокал красного вина. Шучу, посмотрите мои «сториз», чтобы увидеть, как действительно выглядело моё воскресенье». Конечно же, Донна могла и не делать эту приписку про шутку, поскольку всем известно, что жизнь профессионального теннисиста состоит из ежедневных напряжённых тренировок.

После матчей квалификации Кубка Федерации взяла четырёхнедельную паузу в выступлениях Серена Уильямс. Грозная американка готовится к Индиан-Уэллсу и Майами в кругу семьи – мужа Алексиса Оганяна и горячо любимой дочери Олимпии. «Мама и папа» — так назвала Серена эту фотографию, а вот дочке на данном снимке места не нашлось.

Роджер Федерер, перенёсший недавно операцию на правом колене и сделавший паузу в выступлениях до травяного сезона (середина июня), объявил о своём участии в сентябрьском Кубка Лэйвера – показательном турнире с участием звёзд мирового тенниса в формате матчевой встречи Европа – Остальной мир. Это будет уже 4-й розыгрыш турнира. Места проведение пока чередуется по двум частям света – Европе и Америке. Первые три розыгрыша прошли в Праге (Чехия), Чикаго (США) и Женеве (Швейцария), а новый будет в Бостоне (штат Массачусетс, США). ATP уже включила данный турнир в свой календарь, но пока рейтинговые очки за него не начисляются.

Ещё один швейцарец, Стэн Вавринка, умеет найти красивый вид и поделиться им с окружающими. Вот такой красивый закат удалось запечатлеть теннисисту, катаясь на водном мотоцикле в окрестностях Акапулько.