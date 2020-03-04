Серене тяжело быть работающей мамой. Спасают медитация и глупые программы по ТВ

«Могу посмотреть глупую или смешную программу по ТВ»

Серена Уильямс рассказала о занятиях, помогающих ей сохранять высокую продуктивность во всех делах.

«Каждый день я просто отключаю свой мозг, пусть это и звучит странно. Я очень много работаю, играю в теннис и занимаюсь бизнесом. Но иногда нужно просто отключить мозг и не думать ни о чём. Иногда помогает медитация. Я могу посмотреть программу по ТВ, какую-нибудь глупую или смешную. Сейчас мне стало проще, ведь я всегда могу просто наблюдать за свой дочкой. Это мне помогает, в такие моменты я не думаю больше ни о чём. Всё это помогает мне перезагрузиться, набраться энергии для тренировки на следующий день».

Разумеется, о своей дочери американка тоже упомянула отдельно. «С момента рождения дочери я по-другому стала понимать и ценить свою мать. Это может прозвучать глупо, но я помню, что в два года я всегда спала рядом с мамой. Всё, чего я хотела, — это быть с ней рядом. Помню, как, отправляясь в школу, я плакала, потому что не хотела расставаться с мамой. Теперь я стараюсь наслаждаться моментами со своей двухлетней дочкой, потому что время идёт очень быстро. Сложно быть матерью девочки, потому что ты хочешь быть её лучшей подругой, но в то же время должна быть мамой. Ты хочешь вечно быть с ней рядом. Но знаешь, что однажды она повзрослеет». Кстати, на одном из выложенных Сереной видео бросается в глаза, что её дочке нравится наш мультфильм «Маша и Медведь».

«Моя дочь станет темнокожей женщиной, ей придётся тяжело»

Про дочь Серена в принципе говорит постоянно – то выкладывает фото со спящей Алексис Олимпией на руках, кокетливо уверяя в подписи к нему, что не знает, кто автор фото, и сообщая, что работать и быть мамой одновременно нелегко, то ожидает, что во взрослой жизни дочке придётся нелегко, потому что она будет темнокожей женщиной. Правда, она при этом останется дочерью одной из самых богатых и влиятельных темнокожих женщин в мире. Серена является лидером по призовым в женском теннисе с огромным отрывом (больше 92 миллионов долларов), да и других заработков у неё более чем достаточно.

Снова об истерике Серены. Зачем обладательница десяти «Грэмми» сняла клип в её поддержку? Тейлор Свифт вспомнила об истерике Серены Уильямс в финале US Open – 2018 и сняла клип о гендерном неравенстве.

Уильямс этот фактор вроде бы и учитывает, но недооценивает – хотя скорее делает это намеренно. «Я думаю о неравенстве, о поле. Она станет темнокожей женщиной, ей придётся тяжело. Но я надеюсь, что всё будет не так плохо. Мне приходилось не так уж тяжело, в отличие от моей мамы. Надеюсь, дочери будет ещё немного проще. Её ждут испытания, и я хочу её к ним подготовить».

Серену проверяли на допинг реже всех

Также стало известно, что в прошлом году Уильямс проверяли на допинг реже всех из теннисисток топ-10. Справедливости ради отметим, что и играла она немного, а канадку Бьянку Андрееску, которая тоже пропустила немалую часть сезона, проверили лишь на один раз больше – 12 против 11-ти у Серены. У всех остальных девушек из десятки лучших было взято больше двадцати допинг-проб.

Тем временем полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков выразил возмущение двойными стандартами в действиях ВАДА, сравнив ситуации у Серены и завершившей карьеру Шараповой. «Для теннисиста пропустить более года — это катастрофа, поэтому неудивительно, что после истории с мельдонием Мария так и не вернулась на былой уровень. Тут, конечно, есть большие вопросы к ВАДА. Почему Серене Уильямс можно употреблять амфетамин и на это закрывают глаза, поскольку всё оформлено как терапевтические исключения из-за болезни, а Шарапову убирают за использование препарата, который не делает никого сильнее?». Вопрос во многом риторический, конечно – всем и так понятно, что Уильямс разрешено больше, чем большинству других теннисисток. Дисквалификация Марии на 15 месяцев тоже вызывала вопросы (как минимум потому, что больше никого из-за мельдония на такой срок не отстраняли), но сейчас смысла обсуждать это уже фактически нет.