«Никогда не видел Шарапову такой окрылённой, как после завершения карьеры»

«Играл с Марией в детстве. Мне сказали «убить» её»

Хотя Мария Шарапова уже объявила о завершении карьеры, разговоров о ней по-прежнему достаточно много. Майкл Джойс вспомнил о первом знакомстве с россиянкой – задолго до совместной работы с ней (они сотрудничали с 2005 по 2011 год). «Впервые я встретился с Марией, когда ей было девять лет. Я тогда ещё выступал в туре. Помню, как вернувшись домой, в Лос-Анджелес, я хотел поработать с тренером Робертом Лэнсдорпом. Однажды он спросил меня, не хочу ли я потренироваться с юной российской девочкой, которая также приехала на урок. Он сказал, что она потрясающая и очень сильно старается.

Она вышла на корт – я помню, словно это было вчера. Я обычно не тренируюсь с девятилетними, поэтому отнёсся к занятию попроще. А потом её отец, который тогда не так хорошо говорил по-английски, сказал, чтобы я бил сильнее. Оглядываясь назад, я понимаю, что она была особенной. Конечно, я не мог этого осознать, когда ей было девять лет, но всё понял, когда она к 15 годам уже старалась играть на профессиональных турнирах. У неё был драйв. Помню, как тренер Роберт предложил мне сыграть с ней пару сетов. Я ответил: «Роберт, послушай, как ты хочешь, чтобы я играл?» Он ответил: «Убей её». Я бы чувствовал себя не лучшим образом, если бы разгромил её. Но я сразу заметил, что она любит бороться. Я сразу увидел, в чём она может прибавить. Когда я стал её тренером, мы стали работать над быстрым приёмом мяча, стратегией и форхендом».

Шарапова сдалась. У неё больше не было сил постоянно бороться с болью Мария Шарапова выиграла в теннисе практически всё, что можно, и до последнего не хотела уходить. Но пришлось.

«Шарапова собирала огромные толпы, где бы она ни была»

Джойс также отметил, что, по его мнению, для многих нынешних теннисисток Шарапова в детстве была примером для подражания. «Сейчас так много девушек, которые, наверное, берут пример с Марии. Они могут говорить, что она им не нравится, но когда она в 17 лет выиграла Уимблдон, они точно брали с неё пример. Они могут этого не признавать, но точно следили за ней, когда были ещё детьми.



Она никогда не сдавалась, билась до последнего очка. А ещё она всегда привлекала к себе внимание. Помню, когда ей был 21 год, мы полетели в Южную Америку, где она провела несколько выставочных матчей. В Чили на её игру пришло около 20 тысяч человек. Потом мы отправились в Аргентину – и везде, где бы мы ни были, люди её знали. У некоторых спортсменов есть особая аура, и у Марии она определённо была. Везде, где она была, она собирала огромные толпы – неважно, играла она или просто тренировалась. Люди подходили к ней в аэропортах, на улицах».

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«Нет никаких шансов на то, что Мария вернётся в теннис»

Агент Шараповой Макс Айзенбад, работающий с ней много лет, выразил мнение, что Мария рада завершению карьеры. «Мы понимали, что вскоре после Australian Open Мария может уйти из спорта, но она должна была сама принять решение. Мы с ней очень близко общались, много говорили о её бизнесе, однако здесь я никак не мог ей помочь. Когда она решилась, я помог ей объявить об этом.

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Я никогда не видел Марию такой окрылённой, как после завершения карьеры. Теперь она может позволить себе кататься на лыжах и заниматься другими вещами, которые раньше делать не могла. И ей не нужно больше бороться с болью. Её плечо в последние годы было в очень плохом состоянии, как и предплечья. Ей приходилось стойко переносить множество инъекций и других процедур. Она не могла нормально тренироваться, поэтому сейчас она чувствует облегчение. Нет никаких шансов на то, что Мария вернётся в теннис. Комментирование ей тоже неинтересно. Думаю, теперь она полностью сосредоточится на бизнесе – у неё уже огромные планы.



Мария настоящая, и я люблю её за это. Её отношения с коллегами никогда не менялись: она уважала всех, но не стремилась дружить с ними. И я не удивлён, что она получила много тёплых сообщений от игроков после объявления об уходе из тенниса».

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«У каждой победы Шараповой была своя история»

Кстати, о тёплых сообщениях – немка Андреа Петкович, не отличающаяся лаконичностью, опубликовала целую статью, посвящённую Шараповой. Приведём здесь небольшую часть этого эссе.

«Ей было 17. Она стояла на лучшей лужайке, которую когда-либо видел мир, держа в руках огромную тарелку. Мне тоже было 17. Я сидела в своей детской спальне, где жара от крыши была самой сильной, а идущие под углом стены затрудняли передвижение в полный рост. Мой отец сидел рядом, и я слышала, как он хмыкнул, когда Мария Шарапова взобралась на трибуны, залезла в свою ложу и упала в объятия отца, который затем сжал кулаки и тряс ими, крича и плача от радости.



Я неподвижно сидела за столом и смотрела в телевизор. Я была глубоко тронута, ошеломлена. Когда твои сверстники достигают чего-то невероятного, на ум быстро приходит сравнение с собственной жизнью. Я думала, что моя теннисная карьера складывается неплохо, но в тот момент стало очевидно, что Мария Шарапова идёт своим путём.



Она выиграла Уимблдон в 17, US Open в 19 и Australian Open в 21. У каждой победы была своя история. Одна была триумфом беззаботной юности, другая – преодолением обстоятельств и ожиданий, третья была связана с невероятным, уникальным и редким ощущением, когда всё идёт так, как надо, когда всё складывается должным образом, когда все кубики выпадают туда, куда тебе нужно, вне зависимости от того, что ты делаешь. Но больше всего её характер проявился в победах на «Ролан Гаррос». Она много лет мучилась на тяжёлой европейской глине, сильнее всего обнажавшей её недостатки. Однажды даже сравнила себя с коровой на льду – но швед Томас Хогстедт, выросший на грунте, начал работать над её слабостями, и в 2012 году она наконец-то выиграла на покрытии, которое изначально было для неё самым нелюбимым.

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«Её тело долго работало на пределе и отказалось продолжать»

Когда в 2016-м допинг-офицеры обнаружили у неё в организме вещество, недавно внесённое в список запрещённых, началось её падение. Многие коллеги напали на Шарапову, требовали её пожизненного отстранения. Она так и не восстановилась после 15-месячного отстранения. Она выиграла ещё один маленький турнир и потерпела три поражения в первых раундах на своих последних мэйджорах. Её тело, которое долго работало на пределах возможностей и за этими пределами, отказалось продолжать. Из-за травм в последнее время она отсутствовала дольше, чем играла. И в 32 года Мария объявила о завершении карьеры так, как могла сделать только она – опубликовав открытое письмо в модных журналах».



Кстати, сама россиянка, как и обещала, примет участие в соревнованиях выставочной лиги World Team Tennis. Шарапова проведёт два матча в составе команды Orange County Breakers. Поединки будут проходить 28 и 29 июля. Помимо россиянки в команду входят Моника Пуиг, Коко Вандевей, Райан Харрисон и Мэрди Фиш.