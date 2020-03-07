«Летом Медведев потратил слишком много сил». Сможет ли россиянин вернуть чемпионскую игру?

Даниил играет слабее, чем во время впечатляющей серии в Америке. Но ему может хватить запаса очков, чтобы рвануть на рекордное 3-е место.

«Медведев затих после побед на ATP Cup»

Даниил Медведев подходит к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе, имея достаточно реальные шансы дебютировать по его итогам в топ-3. Как мы уже рассказывали, для этого ему нужно как минимум дойти до полуфинала – и набрать при этом хотя бы на 200 очков больше, чем Доминик Тим, который на этом турнире защищает титул. Чтобы опередить Роджера Федерера, отсутствующего из-за операции на колене, Даниилу требуется 185 очков. Правда, швейцарец в любом случае окажется позади россиянина после «Мастерса» в Майами.

Медведев близок к дебюту в топ-3, а Рублёв и Хачанов совместно побили рекорд Впервые в истории тенниса три россиянина одновременно вошли в топ-15. И это далеко не предел.

Впрочем, у Даниила сейчас явно есть проблемы с формой и игровым тонусом. Известный американский теннисный журналист и аналитик Питер Бодо в своей статье для ESPN отнёс Медведева к числу игроков, которые сейчас на спаде. «Минувшим летом он выдал один из самых впечатляющих прорывов на харде за последнее время, но, похоже, при этом 24-летний россиянин потратил слишком много сил — больше, чем он мог представить. Нельзя сказать, что у него явно видны серьёзные трудности, но он затих после четырёх побед в пяти одиночных матчах в ATP Cup, проиграв в полуфинале Джоковичу». Также Бодо включил в число теннисистов на спаде Маттео Берреттини, Фабио Фоньини, Дениса Шаповалова и Ника Кирьоса. Вопрос в том, сможет ли Даниил вернуть чемпионскую игру.

Даниил сыграет на Tie Break Tens, где будут Надаль, Циципас и Тим

Джокович, кстати, отметил Медведева как одного из молодых теннисистов с очень сильной подачей. «Я ещё не играл с Райлли Опелкой, но из-за его роста он очень напоминает Иснера. У него самая сложная для приёма подача среди молодых игроков. Многие игроки нового поколения очень высокие. Из-за роста у них очень мощная подача, которая даёт им немало лёгких очков. Например, Александр Зверев, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Карен Хачанов. У них сильные подачи. Немного отличается техника, но подачи очень мощны».

В ближайших планах Даниила значится выставочный турнир в Индиан-Уэллсе, накануне старта там «Мастерсе» — Tie Break Tens. Впервые эти соревнования прошли в 2015 году и изначально включали групповой этап на шестерых участников, за которым следовали полуфиналы и финал. С 2017-го формат изменился – теперь играется только плей-офф, начиная с четвертьфинальной стадии. Несколько раз в турнире выступали не только действующие игроки, но и завершившие карьеру чемпионы «Шлемов»: Джон Макинрой, Горан Иванишевич, Марион Бартоли (правда, француженка тогда планировала своё возвращение в тур, которое в итоге не состоялось). Все матчи, как следует из названия, состоят из тай-брейка, играющегося до десяти очков – либо до разницы в два очка, если счёт будет 9:9. Медведев в четвертьфинале встретится со Стэном Вавринкой. Также участие в Tie Break Tens примут Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Тейлор Фритц, Маттео Берреттини и Милош Раонич, являющийся действующим чемпионом.

Срывается на команду, жалуется после ошибок, легко проигрывает. Что с Медведевым? Уход тренера с трибуны помог Даниилу вытащить один матч в Марселе, но затем он вылетел из турнира, проиграв с «баранкой».

«Кумира у меня не было, но нравилась игра Сафина и Давыденко»

А пока у Медведева пауза в выступлениях, он ответил на несколько вопросов болельщиков в интервью на Youtube-канале одного из своих спонсоров, Technifibre.

«Любимый теннисист в детстве? У меня никогда не было кумира, потому что я всегда хотел быть собой и достичь чего-то самостоятельно, но, конечно, мне нравилось смотреть за игрой Марата Сафина, Николая Давыденко. Они были сильнейшими теннисистами из России в тот момент, потом был Михаил Южный. Мне всегда нравилось смотреть, как российские теннисисты играют и, конечно, побеждают.

38-летний Федерер решился на операцию, и теперь его точно обгонит Медведев У других преследователей тоже хорошие шансы – прежде всего у Тима, Циципаса и Зверева. Не так далеко и Рублёв. Вернётся ли Роджер в топ-3?

Почему я так быстро двигаюсь? Даже не знаю. Возможно, секрет в тренировках. Мы с тренером много работаем над физикой. Возможно, это природные данные. Наверное, это смесь, и я очень доволен своей игрой.

Тренировочный режим одинаковый изо дня в день. Одна-две тренировки по теннису. Если две, то по два часа. Если одна, то два-три часа. Полтора часа физподготовки, потом растяжка, физиотерапия и всё.

Не хочу ли я отрастить длинные волосы? Я как-то пробовал, но они не очень хорошо лежали. Однако всё может быть».