«Летом Медведев потратил слишком много сил». Сможет ли россиянин вернуть чемпионскую игру?

«Медведев затих после побед на ATP Cup»
Даниил Медведев подходит к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе, имея достаточно реальные шансы дебютировать по его итогам в топ-3. Как мы уже рассказывали, для этого ему нужно как минимум дойти до полуфинала – и набрать при этом хотя бы на 200 очков больше, чем Доминик Тим, который на этом турнире защищает титул. Чтобы опередить Роджера Федерера, отсутствующего из-за операции на колене, Даниилу требуется 185 очков. Правда, швейцарец в любом случае окажется позади россиянина после «Мастерса» в Майами.
Впрочем, у Даниила сейчас явно есть проблемы с формой и игровым тонусом. Известный американский теннисный журналист и аналитик Питер Бодо в своей статье для ESPN отнёс Медведева к числу игроков, которые сейчас на спаде. «Минувшим летом он выдал один из самых впечатляющих прорывов на харде за последнее время, но, похоже, при этом 24-летний россиянин потратил слишком много сил — больше, чем он мог представить. Нельзя сказать, что у него явно видны серьёзные трудности, но он затих после четырёх побед в пяти одиночных матчах в ATP Cup, проиграв в полуфинале Джоковичу». Также Бодо включил в число теннисистов на спаде Маттео Берреттини, Фабио Фоньини, Дениса Шаповалова и Ника Кирьоса. Вопрос в том, сможет ли Даниил вернуть чемпионскую игру.
Даниил сыграет на Tie Break Tens, где будут Надаль, Циципас и Тим
Джокович, кстати, отметил Медведева как одного из молодых теннисистов с очень сильной подачей. «Я ещё не играл с Райлли Опелкой, но из-за его роста он очень напоминает Иснера. У него самая сложная для приёма подача среди молодых игроков. Многие игроки нового поколения очень высокие. Из-за роста у них очень мощная подача, которая даёт им немало лёгких очков. Например, Александр Зверев, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Карен Хачанов. У них сильные подачи. Немного отличается техника, но подачи очень мощны».
В ближайших планах Даниила значится выставочный турнир в Индиан-Уэллсе, накануне старта там «Мастерсе» — Tie Break Tens. Впервые эти соревнования прошли в 2015 году и изначально включали групповой этап на шестерых участников, за которым следовали полуфиналы и финал. С 2017-го формат изменился – теперь играется только плей-офф, начиная с четвертьфинальной стадии. Несколько раз в турнире выступали не только действующие игроки, но и завершившие карьеру чемпионы «Шлемов»: Джон Макинрой, Горан Иванишевич, Марион Бартоли (правда, француженка тогда планировала своё возвращение в тур, которое в итоге не состоялось). Все матчи, как следует из названия, состоят из тай-брейка, играющегося до десяти очков – либо до разницы в два очка, если счёт будет 9:9. Медведев в четвертьфинале встретится со Стэном Вавринкой. Также участие в Tie Break Tens примут Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Тейлор Фритц, Маттео Берреттини и Милош Раонич, являющийся действующим чемпионом.
«Кумира у меня не было, но нравилась игра Сафина и Давыденко»
А пока у Медведева пауза в выступлениях, он ответил на несколько вопросов болельщиков в интервью на Youtube-канале одного из своих спонсоров, Technifibre.
«Любимый теннисист в детстве? У меня никогда не было кумира, потому что я всегда хотел быть собой и достичь чего-то самостоятельно, но, конечно, мне нравилось смотреть за игрой Марата Сафина, Николая Давыденко. Они были сильнейшими теннисистами из России в тот момент, потом был Михаил Южный. Мне всегда нравилось смотреть, как российские теннисисты играют и, конечно, побеждают.
Почему я так быстро двигаюсь? Даже не знаю. Возможно, секрет в тренировках. Мы с тренером много работаем над физикой. Возможно, это природные данные. Наверное, это смесь, и я очень доволен своей игрой.
Тренировочный режим одинаковый изо дня в день. Одна-две тренировки по теннису. Если две, то по два часа. Если одна, то два-три часа. Полтора часа физподготовки, потом растяжка, физиотерапия и всё.
Не хочу ли я отрастить длинные волосы? Я как-то пробовал, но они не очень хорошо лежали. Однако всё может быть».
- 7 марта 2020
-
14:23
-
12:08
-
11:46
-
10:27
-
10:16
-
08:57
-
06:59
- 6 марта 2020
-
23:31
-
22:30
-
19:56
-
19:26
-
18:20
-
17:06
-
14:58
-
13:23
-
12:57
-
11:18
-
11:12
-
10:22
-
09:09
-
09:03
-
08:22
-
00:55
- 5 марта 2020
-
22:55
-
17:40
-
16:46
-
15:17
-
14:45
-
14:16
-
12:32
-
11:41
-
11:17
-
10:33
-
09:49
-
09:28