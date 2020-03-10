После отмены Индиан-Уэллса теннисисты ищут, чем занять себя в освободившееся время. Софье Жук будет труднее, ведь её пауза затянется.

«Возьму перерыв на пару лет, чтобы организм отдохнул». Теннис уже скучает по Софье Жук

Вот и теннисный мир настиг опасный коронавирус, от которого по всему миру погибло уже около 4 тысяч человек. До этого момента отменялись только маленькие турниры и некоторые соревнования проводились без зрителей, но поскольку теннис гастролирует по всему земному шару, рано или поздно ситуация с основательной остановкой должна была наступить. И первая серьёзная отмена соревнований произошла на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Практически все игроки уже приехали на место, все готовились и тренировались, зрители уже постепенно съезжались в Калифорнию, но местные власти решились на беспрецедентный шаг – вовсе отменили соревнования. Теперь игроки остались в неведении – что делать эти две недели, куда ехать дальше и что ждёт их в будущем. Пока теннисный мир пытается осознать новую реальность, в которой все оказались, посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже? Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.

Украинка Элина Свитолина стала одной из двух последних теннисисток, выигравших титул перед неожиданной остановкой теннисного календаря. Элина победила в Монтеррее (Мексика),

….а Софья Кенин – в Лионе (Франция). Надолго ли продлится эта вынужденная турнирная пауза?

Индиан-Уэллс уже так же далеко от тенниса, как Луна от Даниэлы Гантуховой на этой фотографии. Этот турнир в карьере словачки занимает особое место – она дважды была чемпионкой Индиан-Уэллса. А вот будут ли у турнира новые победители, узнаем теперь не раньше, чем через год.

Воспользовался приездом в Калифорнию и посетил баскетбольный матч клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» немец с русскими корнями Александр Зверев. Не часто увидишь, как двухметровый теннисный гигант (точный рост – 198 см) выглядит кого-то ниже, как рядом со знаменитым баскетболистом, одним из лидеров калифорнийцев Энтони Дэвисом. В кадр попал ещё один легендарный баскетболист – Дуэйн Уэйд, завершивший карьеру в прошлом году.

В честь Международного женского дня большое поздравление на сербском написал для всех «принцесс и королев этого мира» Новак Джокович. Первая ракетка мира также особо поблагодарил всех женщин из своего окружения, которые его «вдохновляют и мотивируют».

Россиянка Анна Калинская поздравила всех с международным женским днём и пожелала всем девушкам быть любимыми.

Рядом с Анной почти всегда рядом её подруга Анастасия Потапова. Девушки должны были сыграть в квалификации Индиан-Уэллса, но вместо этого получили две недели без соревнований.

Поздравила всех с 8 Марта и белорусская теннисистка Александра Саснович.

8 Марта – необычный день и для украинки Леси Цуренко.

… и для француженки сербского происхождения Кристины Младенович.

Арина Соболенко поделилась с подписчиками фотографиями и небольшим видеофрагментом со съёмок на фоне красивых калифорнийских пейзажей.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Арины Соболенко.

Чешка с русским корнями Катержина Синякова показала, что теннисисты могут тренироваться и без кортов. Быстроту реакции, стремительность рывка можно оттачивать и на обычной лужайке в Индиан-Уэллсе.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Катержины Синяковой.

20-летняя Софья Жук, уставшая бороться с травмами, решила сделать паузу в выступлениях. «Последние несколько лет у меня постоянно были серьёзные травмы. Я решила взять перерыв на пару лет, чтобы организм немного отдохнул, а дальше будет видно. Когда собираюсь вернуться на корт? Может, через пару лет, посмотрим», — написала в «Инстаграме» Жук. Главным успехом россиянки была победа на юниорском Уимблдоне-2015. Во взрослом теннисе она максимально добралась до 116-го места в декабре 2018-го, но затем из-за проблем со здоровьем сильно упала в рейтинге. Последним матчем Софьи был первый круг квалификации Уимблдона-2019. Теннис уже скучает по россиянке.

Михаил Южный, завершивший карьеру в 2018-го и являющийся сейчас тренером Дениса Шаповалова, принял челлендж Новака Джоковича и окунулся в ледяную воду в Сибири. Россиянин просидел в проруби более минуты, после чего передал вызов ещё нескольким людям, в том числе Елене Весниной. Олимпийская чемпионка в шутку отвергла такое предложение: «Подожду до лета и окунусь в Чёрном море». На это Михаил возразил: «Ты же мать! Всё можешь».

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Михаила Южного.

Моржеванием на своей исторической родине Польше занялась и Каролина Возняцки, завершившая в начале сезона свою успешную карьеру. Вместе со всей семьёй – отцом Петром, матерью Анной, братом Патриком и мужем Давидом Ли бывшая теннисистка окунулась в ледяной водопад. А следом Каролина отправилась в не менее экзотическое путешествие на африканский остров Занзибар.

А канадская теннисистка Эжени Бушар продемонстрировала, как ловко умеет кататься на именном самокате.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Эжени Бушар.