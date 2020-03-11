Статус: отложено! Когда ждать возобновления теннисного сезона?

Чрезвычайное положение в Венгрии привело к переносу финала КФ

Теннисный мир даже не успел смириться и осмыслить отмену (или, как настаивают организаторы, «перенос») одного из крупнейших соревнований ATP и WTA – турнира в Индиан-Уэллсе – как ещё у одних теннисных соревнований появился печальный статус «Отложено». Кубок Федерации, реформированный вслед за Кубком Дэвиса по его же образу и подобию, должен был впервые пройти в новом формате 14-19 апреля в Будапеште (Венгрия). Там была запланирована финальная часть Кубка – 12 команд (в том числе Россия), разделённых на 4 группы, должны были провести по 2 матча группового этапа, а затем лучшие сыграли бы в полуфиналах и в финале. Однако из-за коронавируса соревнования отложены на неопределённый срок.

Причиной стало решение венгерских властей. Правительство ввело в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. За последние недели подтверждено 13 случаев заражения, ещё 69 человек находятся на карантине. Венгрия запретила въезд в страну туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана, ужесточён контроль на границах с Австрией и Словенией. Также запрещены любые мероприятия и собрания численностью больше 100 человек в помещении и больше 500 – на открытом воздухе.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже? Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.

«Это единственное возможное решение на данный момент»

Кстати, ни одна из сборных этих стран в финале Кубка Федерации не была бы представлена в любом случае. Это и неудивительно – времена, когда у Италии была сильнейшая женская команда, остались позади, а в остальных странах либо давно нет двух хороших теннисисток для сборной, либо и не было их вовсе (как в Иране и Южной Корее). Но рисковать или ждать до последнего организаторы Кубка не стали – понятно, что с чрезвычайным положением в стране говорить о проведении достаточно крупного спортивного мероприятия не приходится. Так же как и в Индиан-Уэллсе, организаторы пока говорят не об отмене, а о переносе финала, и обещают сообщить новые даты его проведения, когда ситуация прояснится. В любом случае турниры продолжают переносить, и непонятно, когда ждать возобновления теннисного сезона.

Решение о переносе прокомментировал вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. «Поскольку я являюсь членом совета директоров ITF и членом комитета Кубка Федерации, то я непосредственно принимал участие в обсуждении принятия этого вопроса. Это единственное возможное решение на данный момент. Ситуация развивается быстро, предсказывать, что будет через неделю, попросту невозможно. В таких условиях готовить такое большое комплексное мероприятие, которое должно являться фестивалем тенниса, нереально. Теннис находится в такой же ситуации, как и весь остальной мир.

Кто должен был ехать от нашей команды? Заявки должны были подаваться в понедельник. Что здесь обсуждать-то? Финал Кубка Федерации будет проведён тогда, когда позволят обстоятельства. На сегодняшний момент нельзя что-либо прогнозировать. Что делать? Чтобы это остановить, нужно прекратить передвижения и все активные действия, другого пути пока просто не существует. Надо принять ситуацию и пережить её».

Коронавирус угрожает теннису. Матчи проходят в странах с сотнями инфицированных Во Франции запрещают массовые мероприятия, в Италии отменили финал турнира. Дадут ли Надалю, Джоковичу и Тиму защитить очки в США и Европе?

Надаль не стал ждать Майами и улетел домой

Сейчас под вопросом и проведение турнира «Мастерс» и Premier Mandatory в Майами – соревнования, аналогичного по статусу уже отменённому Индиан-Уэллсу. В округе, в котором расположен Индиан-Уэллс, был выявлен всего один случай заражения коронавирусом, после чего проведение турнира отменили, а в округе, где должен пройти турнир в Майами, уже есть несколько случаев заболевания.

Рафаэль Надаль, к примеру, уже улетел из США домой, в Испанию. Возможно, он считает, что турнир не состоится и ждать смысла нет, а возможно, руководствовался какими-то другими причинами. Аналогичным образом собиралась поступить Каролина Плишкова, но она пока осталась в США, ожидая официального решения по поводу Майами. Тем временем три игрока из топ-20 рейтинга ATP обратились к организаторам турнира серии «челленджер» в Лилле (Франция) с просьбой предоставить им уайлд-кард. Теннисисты хотят принять участие в этих соревнованиях в связи с отменой «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) из-за угрозы распространения коронавируса. Правда, ситуация с коронавирусом во Франции тоже далека от благополучной, так что не факт, что эти соревнования состоятся. Также стало известно, что на предстоящем турнире в Гвадалахаре из-за наплыва желающих сыграть сетка была увеличена с 32 до 56 игроков.