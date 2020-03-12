Майами тоже не будет! Теннисисты зря летали в США

«Двойной закат Солнца»

Теннисный календарь стремительно пустеет. Следом за переносом финала Кубка Федерации с середины апреля на неопределённый срок и отменой турнира WTA International в Праге, запланированного на конец того же месяца, стало известно и об отмене одного из крупнейших соревнований ATP и WTA – Майами. Чуть ранее не удалось провести аналогичный турнир в Индиан-Уэллсе. Каждый из них негласно носит звание «пятого Шлема» за сетку на 7 кругов, внушительные призовые и две недели в календаре вместо обычной одной. А победу на обоих турнирах за один сезон называют Sunshine Double – «Солнечный дубль», или, дословно, «Двойное сияние солнца». После новости об отмене турниров кто-то из пользователей «твиттера» заметил, что в этом году получился Sunset Double – то есть «Двойной закат Солнца».

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже? Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.

С оглашением решения об отмене Майами организаторы так же затянули, как и с Индиан-Уэллсом. Теннисисты приехали в Калифорнию, ждали жеребьёвки и только на месте узнали, что турнир отменён. Некоторые отправились в Майами, некоторые остались тренироваться в Калифорнии, а ясность так и не наступила. Всё это происходило на фоне новостей о том, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции. Некоторые страны ещё до этого перешли на «закрытый режим» — прежде всего Италия, где сначала ввели ограничения на передвижения между регионами, а теперь и вовсе «красную зону»: закрыты все магазины, кроме супермаркетов и аптек, людям запрещено подходить друг к другу ближе чем на два метра. За нарушение этого запрета грозит три месяца тюрьмы. В Венгрии объявлен режим чрезвычайной ситуации (хотя там заболевших относительно Италии совсем мало), в некоторых регионах Испании введён карантин, так же как и в части штатов США.

Джокович посоветовал всем скорее возвращаться из США в Европу

В округе, в котором расположен Индиан-Уэллс, был выявлен всего один случай заражения коронавирусом, после чего проведение турнира отменили, а в округе, где должен пройти турнир в Майами, уже есть несколько случаев заболевания. Интересно, что Рафаэль Надаль заранее улетел из США домой, в Испанию. Тем временем три игрока из топ-20 рейтинга ATP обратились к организаторам турнира серии «челленджер» в Лилле (Франция) с просьбой предоставить им уайлд-кард. Теннисисты хотят принять участие в этих соревнованиях в связи с отменой «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) из-за угрозы распространения коронавируса. Правда, ситуация с коронавирусом во Франции тоже далека от благополучной, так что не факт, что эти соревнования состоятся. Также стало известно, что на предстоящем турнире в Гвадалахаре из-за наплыва желающих сыграть сетка была увеличена с 32 до 56 игроков.

Первая ракетка мира Новак Джокович ещё в преддверии ожидания официального решения выразил уверенность в том, что турнир в Майами не состоится. «Официальное подтверждение ВОЗ о пандемии коронавируса означает глобальную остановку транспорта и всех мероприятий. Это чрезвычайное положение для всего мира. Я не вижу, как в этих условиях может быть проведён турнир в Майами. Мой совет всем, кто сейчас в США, вернуться в Европу в ближайшие 48 часов, может даже раньше. Сейчас я нахожусь в Лос-Анджелесе, но вылечу сегодня вечером или завтра. Честно говоря, я не знаю, что может произойти при новых обстоятельствах. Не знаю, сможем ли мы сыграть в Майами или в других турнирах, пока ВОЗ не уберёт заявление о пандемии». Не дождавшись официального решения команда серба улетела в Европу, как они написали, на последнем самолёте.

Тур может взять паузу ещё на 6 недель. Как минимум

Состоялось и собрание совета игроков, на котором, судя по всему, обсуждалась не только отмена соревнований во Флориде, но и перерыв в туре на шесть недель начиная с момента предполагаемого старта Майами. Это означает, что не будет также турниров в Марракеше, Хьюстоне, Монте-Карло, Барселоне, Будапеште, Эшториле и Мюнхене. Сразу после идут «Мастерсы» в Мадриде и Риме, проведение которых с учётом нынешней ситуации в Испании и особенно в Италии вызывает ещё больше вопросов.

Статус: отложено! Когда ждать возобновления теннисного сезона? Теннисный мир ещё пытается осмыслить отмену Индиан-Уэллса, а теперь аналогичная участь постигла финал Кубка Федерации в Венгрии.

По итогам этого собрания об отмене турнира в Майами сообщил, среди прочих, отец Фабио Фоньини. А официального объявления не было ещё многие часы после этого, хотя выглядело это просто отрицанием (вернее, игнорированием) неизбежного. Что ж, теннисисты и теннисистки теперь отправляются на незапланированные каникулы, хотя кто-то и попытается сыграть на челленджерах – если, конечно, в итоге не отменят и их. В любом случае уже всем понятно, что теннисисты зря летали в США.