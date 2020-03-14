Джокович — козёл отпущения? Первую ракетку мира обвинили в саботаже

Новак Джокович, как и Рафаэль Надаль, покинул США до принятия решения об отмене «Мастерса» в Майами. Но раскритиковали только серба.

Джокович посоветовал всем возвращаться из США в Европу как можно скорее

Новак Джокович стал одним из первых теннисистов, покинувших США в марте. Правда, Рафаэль Надаль всё-таки улетел раньше – испанец отправился домой утром 11-го числа, не дожидаясь никакой информации по поводу «Мастерса» в Майами. Рафаэлю хватило отмены Индиан-Уэллса и выставочного турнира перед ним, Tie Break Tens. Одновременно с ним намеревалась полететь в Европу Каролина Плишкова, но она поменяла решение и осталась в Калифорнии в надежде на то, что турнир в Майами состоится.

Майами. Список заявленных теннисисток

Майами. Список заявленных теннисистов

Серб принял решение о возвращении домой почти сразу после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией, то есть распространением заболевания в мировом масштабе. Произошло это днём 11 марта. «Официальное подтверждение ВОЗ о пандемии коронавируса означает глобальную остановку транспорта и всех мероприятий. Это чрезвычайное положение для всего мира. Я не вижу, как в этих условиях может быть проведён турнир в Майами. Мой совет всем, кто сейчас в США, вернуться в Европу в ближайшие 48 часов, может даже раньше. Сейчас я нахожусь в Лос-Анджелесе, но вылечу сегодня вечером или завтра. Честно говоря, я не знаю, что может произойти при новых обстоятельствах. Не знаю, сможем ли мы сыграть в Майами или в других турнирах, пока ВОЗ не уберёт заявление о пандемии», — сказал Новак.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже? Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.

«Почти уверен, что сегодня или завтра турнир отменят»

Буквально через полсуток после этого интервью Джокович со всей своей командой покинул США. Об этом сообщил Марко Паники, тренер Новака по физподготовке. «Последний доступный рейс в Европу! С завтрашнего дня никаких перелётов из США в Европу и обратно уже не будет», – написал Паники.

Сам Новак отметил, что улетел из Америки до принятия официального решения по Майами. «Я согласен с большинством игроков в том, что турниры должны быть остановлены. Хотя и понимаю, почему некоторые теннисисты полагают, что соревнования тура должны продолжаться. Майами не может дольше ждать до вынесения окончательного решения. Я практически уверен, что сегодня или максимум завтра турнир отменят».

Из Новака сделали козла отпущения и обвинили в саботаже

Несмотря на это, именно на серба обрушилась волна критики – некоторые теннисисты решили сделать из него козла отпущения и обвинили в саботаже, то есть в небрежном исполнении своих обязанностей по предоставлению информации своим коллегам и возможном срыве турнира, шансы на проведение которого без первой ракетки мира упали ещё сильнее. В конце концов, руководство округа, в котором находится Майами, оставляло вариант игры без зрителей, но турнир общим решением был отменён – и информация об отлёте Новака из США могла частично повлиять на это.

Теннисисты посчитали его возвращение в Европу до официального принятия решения об отмене Майами неправильным, поскольку сами к тому моменту не знали, что будет дальше и что им делать. Например, японец Таро Даниэль поинтересовался: «Джокович покидает США до того, как турниры после Индиан-Уэллса перенесены. Какая информация до меня не дошла? Понятно, что с вероятностью в 98 процентов турнир в Майами не состоится. Но он глава Совета игроков, и то, что он улетел, означает только одно – нам что-то недоговаривают».

Американец Ноа Рубин добавил: «Остаться в тени — это распространено в нашем мире. Давайте и дальше сообщать только избранным о том, что происходит. Другие пусть гадают».

Майами тоже не будет! Теннисисты зря летали в США Надаль раньше всех вернулся из Америки, улетел Джокович. Но организаторы турнира в Майами долго не заявляли об отмене из-за коронавируса.

Заступилась за Новака экс первая ракетка мира, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт. «Людям нужно понимать, что игроки могут принимать собственные решения. Если он чувствовал, что нужно вернуться к семье, то ему могло быть и всё равно, состоится турнир или нет. Мы не знаем точно, когда всё было решено и когда Новак узнал об этом. Но у игроков есть право решать, что они хотят сделать. У него дома двое маленьких детей. Я уверена, что он принимал это в расчёт».

«Большинство игроков проголосовало за отмену турниров»

Американец Тэйлор Фритц, которому, понятно, экстренно улетать в Европу не нужно, отреагировал более спокойно, чем его соотечественник Рубин или Даниэль. «Мы ожидали решения об отмене ближайших турниров, но, конечно, это очень непривычная ситуация. В WhatsApp есть огромный групповой чат, в нём почти все теннисисты топ-100. Многие ребята, входящие в Совет игроков, писали там о развитии ситуации и просили всех проголосовать – хотим ли мы играть или взять паузу. Было много обсуждений. Некоторые говорили, что нужно проводить турниры без болельщиков, но большинство было за эту паузу.

Статус: отложено! Когда ждать возобновления теннисного сезона? Теннисный мир ещё пытается осмыслить отмену Индиан-Уэллса, а теперь аналогичная участь постигла финал Кубка Федерации в Венгрии.

Джокович улетел ещё до завершения нашего обсуждения. Думаю, он решил, что не сыграет в Майами, даже если турнир состоится. Мы ещё не успели принять решение об остановке тура на шесть недель, а он сам уже предпочёл отправиться домой. Тем временем Совет игроков держал нас в курсе и после завершения нашего голосования сообщил, что турниры отменят».