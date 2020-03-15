«Медведева нужно улучшать каждый год, как телефон». Нестандартный совет Сафина

Официальный сайт ATP опубликовал материал о Данииле Медведеве, Марате Сафина и тренере Даниила Жиле Серваре. Предлагаем вам прочитать полный перевод этой статьи.

«Оказаться на ATP Cup с Сафиным было очень интересно»

Даниила Медведева беспокоило то, что он никак не мог попасть первую подачу. В зоне, отведённой для команды России, сидели его тренер Жиль Сервара и Марат Сафин, капитан сборной – а происходило это на дебютном ATP Cup. С момента приземления итальянца Фабио Фоньини в Перте едва прошло 24 часа, потому что он хотел провести как можно больше времени в Барселоне после недавнего рождения дочери Фары – но он выполнял отличные удары и взял первый сет со счётом 6:1. Медведев выглядел потерянным в начале второй партии и искал помощи. Сафин, не желая влезать в общение игрока с его обычной командой, был лаконичен и прямолинеен: «Подбрасывай выше, подавай по центру». Даниил сделал именно это, подал навылет и улыбнулся в ответ. В итоге он одержал победу в своём первом матче на турнире.



Сафин – представитель старой школы, не желающий слишком сильно выдавать своё умение читать игру. В Перте он говорил сайту ATP: «Я не хочу вмешиваться в определённые моменты между игроками и их тренерами, потому что может быть такое, что я скажу что-то, а это не возымеет нужного эффекта. Мне хочется, чтобы они верили в себя и делали лучшее, на что способны. Это очень тонкий, деликатный момент, потому



что у каждого свой характер, свой подход. Каждый хочет, чтобы с ним обращались по-своему, и я не хочу сделать что-то не так. Постараюсь быть осторожным со словами».

Медведев снова сорвался, бил ракеткой по вышке, но вывел Россию в полуфинал Капитан Сафин нашёл способ успокоить Даниила, и тот победил в трёх партиях. В полуфинале ATP Cup россияне сыграют с сербами или канадцами.

Для Сервары, которого его коллеги назвали лучшим тренером 2019 года, быть рядом с Сафиным (экс первой ракеткой мира) означало возможность учиться тому, как топ-игрок безотрывно смотрит за матчем и реагирует на происходящее. Можно точно сказать, что Сафина безразмерно уважают и Медведев, и Карен Хачанов.



«Оказаться на ATP Cup вместе с Сафиным было очень интересно. Его взгляд отличается от моего, потому что я тренер, а он был топ-игроком. И в Комнате для разработки стратегии, и на корте он всегда спрашивал меня, может ли он сказать что-то Даниилу – но при этом у него всегда был готов совет. Мы по-разному облекаем наши мысли в слова, однако это ничуть не мешало. У меня никогда не было наставников в тренерской деятельности, но я очень ценю людей с характером, личностей – в том числе из других видов спорта и не из спортивных сфер жизни; то, как они живут, как они понимают жизнь. Марат никогда ни на чём не настаивал, но вежливо предлагал другой взгляд, и я очень многому научился – как и во время своей карьеры, которая и близко не была на таком уровне, как у него. Тем не менее, я понимал суть происходившего на корте и смог перенести это понимание, эти знания в тренерскую деятельность», — рассказал Сервара в интервью сайту ATP.

«Даниил способен на множество невероятных вещей»

39-летний Сервара начал работать в Элитном теннисном центре в Каннах семь лет назад, тренируя монегаска Жана-Рене Лиснара. В 2015 году родители Медведева, Сергей и Ольга, побывали там, задали Серваре множество вопросов, и именно после этого их сын перебрался на юг Франции. Там были более хорошие условия для тренировок, и он мог жить со своей сестрой Еленой, которая уже переехала во Францию. «Это не был мой первый тренерский опыт, но меня мало кто знал тогда. Тем не менее, мы сразу хорошо поладили. В 2015-м основной тренер Даниила должен был отправиться с ним в Марсель, но не смог, потому что поехал на другой турнир с другим игроком. Было решено, что в Марсель с Даниилом поеду я. Мы хорошо поработали, я был осторожен и внимателен в общении с ним, и он хорошо сыграл. На следующий год во время травяного сезона мы съездили ещё на несколько турниров – а ближе к концу года ещё на несколько. В межсезонье мы попрощались, но у обоих было чувство, что мы хорошо поработали вместе и стали ближе друг к другу», — вспоминал Жиль.

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Когда 21-летний Медведев победил Стэна Вавринку в первом круге Уимблдона-2017 со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1, Сервара начал понимать, что действительно может помочь ему. «Это была большая победа, которая кое-что значила. Я тогда не работал с ним на постоянной основе, но он был хорошим игроком – хотя было заметно, что в его подготовке не хватает цельности. Именно на это мы в первую очередь сделали упор, когда он попросил меня стать его постоянным тренером. Я чётко понимал, что нужно улучшать, над чем работать день за днём, и выстроил команду Даниила, чтобы помогать ему», — рассказал Сервара, начавший регулярно работать с Медведевым ближе к концу 2017 года.



Команда, состоящая из физиотерапевта Эрика Эрнандеса, психолога Франциски Даузе и спортивного учёного Яна ле Мёра (не считая тех, кто анализирует цифры после каждого матча Медведева) помогла Серваре стать лучшим тренером и делит с ним эту честь. «Эрик работал в теннисном центре тренером по физподготовке. Я знал, что «физика» — слабое место Даниила, и что нам нужно улучшать её. То же самое касалось психологических аспектов, которыми занялась Франциска – а Даниил понял и согласился, что эта работа необходима. Яна я тоже знал, и мы вместе с ним стали разрабатывать детали физической подготовки Даниила с научной точки зрения. Восстановление в нашем виде спорта – лишь малая часть. Если ты плохо тренируешь своё тело, то никакого умения быстро восстанавливаться тебе не хватит», — объяснял Жиль.

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Все они сыграли важную роль в успехах Медведева в прошлом сезоне, когда он одержал 59 побед – больше, чем кто-либо в туре – в том числе 46 на харде. Также он был в девяти финалах и поднялся на четвёртую строчку рейтинга. «Удивил ли меня Даниил в 2019 году? С одной стороны, я хотел бы сказать «да», потому что первой реакцией на происходящее было «ух ты, ничего себе!» С другой стороны, я знаю, какую работу мы проделали, так что это не так удивительно. Победив Вавринку на Уимблдоне, он был 70-й ракеткой мира. Уже тогда было понятно, что он способен на множество невероятных вещей, так что последний год меня не удивил. Даниил сейчас в водительском кресле, и он продолжает двигаться к улучшению различных аспектов игры».

«В каком-то плане нас можно назвать друзьями, но мне трудно использовать это слово»

24-летний Медведев начал сезон-2020 с 8 побед и 4 поражений. В самом начале года он выиграл 4 матча подряд и помог сборной России выйти в полуфинал ATP Cup. Сервара не считает, что на Медведева давит необходимость защищать прошлогодние очки, потому что он всегда старается показывать лучший теннис и побеждать в каждом матче. Жиль в ближайшее время не планирует менять что-либо в их предматчевой подготовке. «Я стараюсь, чтобы Даниил был в наилучшем психологическом состоянии.



Иногда мы не слишком много работаем с мячом, но делаем то, что ему больше нравится. Я стараюсь исправлять какие-то мелочи во время наших часовых тренировочных сессий между матчами или работать над чем-то ещё, если Даниил открыт к этому. Некоторые вещи, кажущиеся правильными, в итоге оказываются бесполезными, а некоторые вещи, кажущиеся бесполезными, приносят немало дивидендов. Самое главное – внутренние ощущения. Я хочу, чтобы он хорошо себя чувствовал, выполняя те упражнения, которые я ему даю».

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Сафин, закончивший карьеру в 2009-м, оценил игру Медведева на ATP Cup. «Первый год, в который ты начинаешь играть по-настоящему хорошо, немного легче второго. На второй год все тебя знают, изучают, подстраивают под тебя свою тактику. В прошлом году он был новичком. Думаю, в этом сезоне он работает над улучшением определённых вещей. Это как с телефоном – каждый год, каждый раз нужно понемногу улучшать что-то. Думаю, Даниил с таким подходом будет опасен в этом году. Он много качается, становится всё сильнее и сильнее психологически. Он настоящий боец – и очень умный, что хорошо. Он умеет здорово читать игру, ему достаточно легко адаптироваться к действиям других теннисистов. И он очень хорошо играет в важные моменты, в важных матчах – как с Рафой в финале US Open».

Становятся ли игрок и тренер друзьями, проводя так много времени вместе на таком количестве турниров? Сервара не уверен, что это подходящее слово. «Сложно описать наши взаимоотношения, назвать их каким-то одним словом. В каком-то плане нас можно назвать друзьями, но мне трудно использовать это слово. У нас очень хорошее взаимопонимание – и дело даже не в общении. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы передать энергию, эмоции. При этом вещи, беспокоящие меня, не волнуют его – и наоборот. Я работаю над своими тренерскими навыками, так же как Даниил работает над теннисными. Несмотря на разные подходы к спорту, у нас хорошая связь и единая цель. Я хочу, чтобы он реализовал свой потенциал по максимуму, чтобы у него была настолько хорошая карьера, насколько это возможно».