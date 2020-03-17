19 лет скандальному финалу Индиан-Уэллса. Почему Серена спустя годы отказалась от бойкота?

19 лет назад, 17 марта 2001 года, в Индиан-Уэллсе завершился женский турнир, который тогда носил название Indian Wells Masters и относился к соревнованиям первой категории – высшей после «Больших шлемов». В финале американка Серена Уильямс обыграла бельгийку Ким Клейстерс, и своя публика на протяжении всего матча освистывала Серену. Это привело к бойкоту турнира обеими сёстрами Уильямс почти на полтора десятилетия. Вспомним, как прошёл тот скандальный финал и что предшествовало такой реакции зрителей.

Винус не вышла на матч с Сереной, вызвав подозрения в «договорняке»

Категории Premier Mandatory, в которую сейчас входит Индиан-Уэллс, до 2009 года не существовало, но всё равно этот турнир выделялся – помимо «Шлемов», только он и Майами занимали в календаре две недели. На протяжении последнего десятилетия деления турниров на первую, вторую, третью и четвёртую категории к первой относилось 9-10 соревнований в году. По сути, затем она разделилась на Premier Mandatory и Premier 5. На Premier Mandatory немного больше рейтинговых очков и призовых, и, главное, они являются обязательными для всех топ-игроков, в то время как Premier 5 можно пропускать без боязни получить штраф или «баранку» в рейтинг. Однако даже это на протяжении нескольких лет не могло заставить ни Серену, ни Винус вернуться в Индиан-Уэллс. Что же тогда произошло?



Турнир шёл своим чередом. В четвертьфинал вышли три американки: сёстры Уильямс и Линдсей Дэвенпорт. Обе сестры без шансов для соперников выиграли свои четвертьфинальные матчи. Серена со счётом 6:1, 6:2 выбила вторую сеяную Дэвенпорт, а Винус расправилась с Еленой Дементьевой (6:0, 6:3), которую за полгода до того победила в финале Олимпиады в Сиднее. Сёстры вышли друг на друга в полуфинале Индиан-Уэллса – но их матч не состоялся. Болельщики уже собрались на трибунах в ожидании начала поединка, когда официальные лица турнира объявили, что Винус снялась из-за травмы и Серена вышла в финал без игры. В результате зрителям пришлось довольствоваться одним полуфиналом, в котором 14-я сеяная Клейстерс в трёх сетах победила первую ракетку мира швейцарку Мартину Хингис.



Реакция болельщиков на отказ Винус была негативной. Скорее всего, здесь сошлось несколько факторов. В теннисном мире тогда ходили слухи, что результаты матчей между сёстрами обговорены заранее, и что их отец, Ричард Уильямс, решает, кто из дочерей должен победить в той или иной встрече. Объявление о снятии Винус непосредственно перед стартом поединка наверняка только усилило подозрения в том, что этот полуфинал был договорным и старшая сестра сэкономила младшей силы для финала. Кроме того, вероятно, часть людей в Индиан-Уэллсе (где живёт много миллионеров) могла быть не слишком позитивно настроена по отношению к темнокожим, на что после финала делал упор Ричард – но тут возникает вопрос о том, почему до финала никто не освистывал сестёр и не позволял себе никаких расистских выкриков.

Серена оставила трон. Индиан-Уэллс пройдёт без первой ракетки В ближайшие две недели пройдёт один из крупнейших турниров в мире – Индиан-Уэллс, общий призовой фонд которого составляет около $ 14 млн.

Уильямс-младшую освистывали на протяжении всего матча

Зато как только Ричард и Винус появились на трибунах перед стартом решающего матча, идя в ложу Серены, на арене начался свист, тем более что старшая из сестёр совсем не хромала и на её колене не было даже повязки. Ричард в ответ на реакцию публики показал всем поднятый вверх сжатый кулак. Это жест Black Power («Власть темнокожих»), ставший популярным в 1960-е.

Серену весь стадион освистывал начиная с момента выхода на корт. Зрители с восторгом встречали не только каждый удар её соперницы навылет, но и радовались каждой ошибке Уильямс. Клейстерс взяла первый сет, но Серена в итоге добилась победы – 4:6, 6:4, 6:2. Это был её второй и, по всей видимости, последний титул в Индиан-Уэллсе. Винус же так ни разу и не сыграла там в финале, её лучшим результатом остался полуфинал.



Ричард, в то время тренировавший обеих дочерей, заявил, что «подспудное желание белых людей в Индиан-Уэллсе во время этого финала вырвалось наружу. Они кричали, чтобы мы держались подальше отсюда, что они не хотят видеть нас здесь». Также, по словам Ричарда, они использовали наиболее оскорбительное для темнокожих слово на букву «н». Никто из официальных лиц турнира не подтвердил, что эти выкрики имели место, и единственное аналогичное заявление сделала Винус: «Я слышала то же самое, что слышал отец».

Серена пообещала никогда не возвращаться в Индиан-Уэллс…

Изначально сёстры не планировали бойкотировать Индиан-Уэллс, по крайней мере не заявляли об этом публично. И Серена на пресс-конференции после финала, и Винус во время турнира в Майами, проходящего сразу после Индиан-Уэллса, намеревались вернуться в Калифорнию в 2002 году. Однако по ходу сезона мнение американок изменилось (возможно, под давлением отца), и они исключили эти соревнования из своего календаря.



В 2009-м, когда Индиан-Уэллс стал обязательным соревнованием, Уильямс-младшая выпустила автобиографию. Одна из глав книги была посвящена этому турниру и всей связанной с ним ситуации. Серена заявила, что ни при каких обстоятельствах не вернётся туда, что бы ни делала WTA (Женская теннисная ассоциация), даже если её будут штрафовать на миллион долларов за каждый пропуск Индиан-Уэллса. Чуть позже был найден компромисс. Сёстры выполняли определённые рекламные обязательства перед Индиан-Уэллсом, и за это им прощалось отсутствие в турнирной сетке.

С чистого листа. Как Серену встретили в Индиан-Уэллсе Серену Уильямс встретили в Индиан-Уэллсе овациями, а американка ответила слезами. Впрочем, без свиста тоже не обошлось.

… но передумала в середине 10-х годов

Серена неожиданно передумала в 2014 году. Она сообщила, что просмотр фильма про Нельсона Манделу вдохновил её на примирение с организаторами, и заявилась на турнир. Правда, тогда возвращение не состоялось. Играя в Дубае, Уильямс повредила спину и снялась с Дохи и Индиан-Уэллса. Однако в 2015-м она действительно вернулась в Калифорнию, написав перед этим большую статью для журнала Time. В ней американка объяснила, почему спустя годы отказалась от бойкота.

Возвращение блудной Серены Серена Уильямс официально объявила, что сыграет в Индиан-Уэллсе, где не выступала после того, как была освистана в финале 2001 года.

Сетка Индиан-Уэллса — 2015

Любопытно, что в том году Серена дошла до той самой полуфинальной стадии и снялась – прямо как Винус за 14 лет до этого. Для большего сходства сразу после этого Серена выиграла турнир в Майами, опять-таки как Винус в 2001-м. Свой лучший результат в Индиан-Уэллсе после прекращения бойкота Уильямс-младшая показала год спустя, дойдя до финала и уступив там Виктории Азаренко. В 2016-м, кстати, на турнир вернулась и Винус. Но большая часть лучших лет карьеры обеих прошла без Индиан-Уэллса. Серена за это время успела 7 раз выиграть турнир в Майами и наверняка ещё не раз победила бы и в Индиан-Уэллсе, если бы приезжала туда. Впрочем, из-за отсутствия сестёр Уильямс страдал скорее турнир, чем они сами. Крупных соревнований и титулов им и так хватало (особенно Серене), а Индиан-Уэллс как минимум оказывался в проигрышной позиции относительно того же Майами, с которым непосредственно конкурирует за звание главного турнира после мэйджоров. Так что организаторы должны быть рады тому, что сёстры изменили своё решение и не стали бойкотировать турнир вплоть до своего ухода из тенниса.