«Странное решение». Организаторы «Ролан Гаррос» растаскивают сезон на куски

Пандемия коронавируса породила в спорте хаос. Не стал исключением и теннис. Отменены и перенесены сразу несколько крупных турниров в США и Европе. Грунтовый сезон и так был под вопросом. А тут ещё и организаторы «Ролан Гаррос» объявили о переносе своего соревнования на осень.

Теннисное сообщество оказалось неготовым к глобальной эпидемии, которая постепенно поразила весь мир. ATP и WTA держали паузу, когда уже начали отменяться соревнования. Индиан-Уэллс был перенесён, когда уже почти все игроки приехали на место и вовсю тренировались перед жеребьёвкой основной сетки. В итоге подоспело решение местных властей – в штате Калифорния ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса, почти сразу после того, как один из заболевших умер. Игроки не понимали, что делать дальше. Кто-то полетел на следующий турнир в Майами, кто-то остался тренироваться на месте, а кто-то вернулся домой. Лишь спустя время ATP приостановило сезон на 6 недель, WTA подтвердила сначала отмену Майами и Чарльстона, потом турниров в Стамбуле, Праге и Штутгарте.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже? Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.

Главная претензия, которую игроки выдвигали своим организациям заключалась в том, что их держали в неведении. О важных решениях они узнавали из твиттера или других соцсетей, а не после официальных заявлений. В итоге к 17 марта ситуация временно стабилизировалась на том, что тур возобновит свою деятельность в начале мая. От грунтового календаря должны были остаться «Мастерсы» в Мадриде и Риме, несколько мелких турниров и венец грунтовой серии – «Ролан Гаррос».



Однако под вечер вторника, 17 марта, «грянул гром». Организаторы «Ролан Гаррос» объявили о переносе своего турнира (первоначальные сроки – 24 мая – 7 июня) на конец сентября. «Это сложное, но смелое решение, которые мы приняли во время столь необычного периода. Мы должны поступать ответственно, должны проявлять солидарность в борьбе за здоровье и безопасность», — сказал президент Французской федерации тенниса Бернар Гудичелли.

Майами тоже не будет! Теннисисты зря летали в США Надаль раньше всех вернулся из Америки, улетел Джокович. Но организаторы турнира в Майами долго не заявляли об отмене из-за коронавируса.

Решение действительно «смелое», поскольку, во-первых, подвис и так оставшийся короткий кусок грунтового сезона. Ведь все апрельско-майские турниры были подготовительными к Открытому чемпионату Франции. К чему тогда готовиться, если турнира «Большого шлема» не будет? И второй вопрос – откуда взялись новые сроки, на которые перенесён «Ролан Гаррос» (20 сентября – 4 октября)?



Эта осенняя часть идёт через неделю после завершения US Open, который проводится через океан от Франции – в Америке, да ещё и на другом покрытии – харде. В теории если такая схема сработает, то игрокам по сути после одного «шлема» не останется времени на подготовку к другому. Так что даже в таком виде «Ролан Гаррос» получится скомканным.



И тут возникает ещё один большой вопрос – а как быть с турнирами, запланированными на конец сентября? На эти сроки среди прочих попадает один из двух российских турниров – St. Peterburg Open, серия китайских соревнований, а также коммерческий Laver Cup, одним из организаторов и непосредственных участников которого является Роджер Федерер. Согласован ли этот перенос с ним, а также с ареной в Бостоне «Ти-Ди Гарден», где проводятся матчи клубов НБА, НХЛ и даже Лиги лакросса?

Федерер всех переиграл. Как швейцарец побеждает, даже когда не проводятся турниры Роджер вовремя сделал операцию и отсудил логотип, которым два года назад пожертвовал ради нового контракта на $ 300 млн.

Более того, судя по шквалу реакции теннисистов в соцсетях, с ними снова не только не согласовали решение, а даже не предупредили о таком шаге. В частности, канадец Вашек Поспишил уже назвал это решение «странным»: «Это безумие. «Ролан Гаррос» объявляет даты проведения всего через неделю после US Open. Не было связи ни с игроками, ни с ATP. У нас НОЛЬ влияния в спорте».

Сопутствующая деталь, которая явно не бралась в расчёт при этом переносе, – погода в Париже. На конец сентября – начало октября температура воздуха в столице Франции составляет около 13 градусов Цельсия, нередки и дожди, и порывы ветра, а турнир проходит на открытом воздухе. Так что если этот план всё же воплотится в жизнь, это будет очень холодный «Большой шлем». И в прямом, и в переносном смысле. В любом случае, сезон в теннисе растаскивают на куски. Но зато все его запомнят.