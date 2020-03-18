Обнулить очки и сравняться с Федерером? Теннисисты не знают, что делать с рейтингом

Даже если Уимблдон не перенесут, игроки потеряют около трети рейтинговых очков

Пока все теннисисты находятся в вынужденном отпуске из-за пандемии коронавируса и не имеют представления о том, когда именно вернутся на турниры, актуальным становится вопрос рейтинга. Теннис – один из видов спорта, где учитываются только рейтинговые очки, набранные за последние 52 недели. Единственный раз в году, когда имеют значение более давние результаты, наступает перед Уимблдоном и только в мужском туре – там для распределения посева на турнире берут в расчёт ещё и очки за травяные турниры позапрошлого года, добавляя по 50% от них к текущему рейтингу. В женском теннисе такой формулы не существует, но там организаторы Уимблдона иногда вносят изменения в посев по своему усмотрению, «для сбалансированности сетки». К примеру, несколько раз выше своего рейтинга сеяли Серену и Винус Уильямс, которые всегда здорово играли на травяном турнире «Большого шлема».

Сейчас ситуация такова, что даже если Уимблдон останется на своём месте в календаре, к моменту его старта игроки могут потерять около трети рейтинга. Пока пауза в теннисе объявлена на 6 недель, но организаторы ближайшего «Шлема», «Ролан Гаррос», уже перенесли свой турнир с мая – июня на сентябрь – октябрь. Причём приняли это решение самостоятельно, не посоветовавшись ни с игроками, ни даже с WTA и ATP – женской и мужской теннисными ассоциациями.

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«Замораживать» ли рейтинг?

При таком раскладе турниры в Мадриде и Риме во многом теряют свою актуальность, поскольку грунтовый сезон выстроен так, что «Ролан Гаррос» является его венцом. Соответственно можно предположить, что они тоже не состоятся – и из-за переноса Открытого чемпионата Франции, и из-за коронавируса. Тогда из тура выпадут минимум три месяца (с начала марта по начало июня) и, если ничего не предпринять, безвозвратно сгорят очки за пять «Мастерсов» и один «Большой шлем», не говоря о множестве более мелких соревнований. Это существенный удар как по теннисистам среднего уровня, так и по лидерам. Например, у Новака Джоковича в этот период было набрано больше 2500 очков, у Рафаэля Надаля – более 4000, у Доминика Тима – больше 2000. Для испанца это больше трети всех очков – сейчас у него чуть меньше 10 тыс.

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Так что вопрос о том, что делать с рейтингом, является весьма актуальным. Ответ на него теннисисты не знают, тем более что ATP и WTA никакой информации на этот счёт пока не предоставляли. Задался таким вопросом Джон Иснер. Американец в «твиттере» опубликовал следующую запись: «Спрашиваю это не потому, что я глухой, но потому, что здоровые дебаты могут пойти всем на пользу. Итак, теннисные фанаты, нужно ли ATP/WTA «заморозить» рейтинговые очки на время это паузы, или пусть они вычитаются у всех?»

Будут ли считаться недели Джоковича на вершине в случае «заморозки»?

Один из пользователей «твиттера» предположил, что замораживание рейтинга поможет тем, у кого не слишком много очков, но не пойдёт на пользу Новаку, поскольку тогда остановится и учёт недель на первой строчке. Нельзя утверждать наверняка, что одно напрямую следует из другого, однако логика в таком предположении есть. Сербу осталось совсем чуть-чуть, чтобы опередить Пита Сампраса и стать вторым по количеству недель на вершине – сейчас у него 282 недели, а у американца их 286. Лидирует Роджер Федерер, у которого 310 недель. В случае «заморозки» рейтинга установление Джоковичем рекорда оказывается под большим вопросом.

Американец Мэрди Фиш, бывший теннисист топ-10 и серебряный призёр Олимпиады-2004, сейчас являющийся капитаном сборной США в Кубке Дэвиса, написал: «Пускай очки сгорают. Тогда я снова сравняюсь с Федерером». Когда Даррен Кэхилл, тренер Симоны Халеп, уточнил у Фиша, почему «опять», он ответил: «Мы уже были наравне, когда нам обоим было по 15 лет». В самоиронии Фишу не откажешь, хотя лучшим в этом плане является Энди Роддик.

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Временная приостановка вычета очков или полное обнуление

Тем временем ещё один американский теннисист, Теннис Сандгрен, в этом году второй раз в карьере дошедший до четвертьфинала Australian Open (и проигравший там Роджеру Федереру с семи матчболов), пошутил про турниры низшей категории, фьючерсы. «Поскольку новые указы правительства призывают не собираться группами более 10 человек, играть фьючерсы вполне безопасно». Дело в том, что на таких соревнованиях обычно нет ни линейных судей, ни мальчиков и девочек, подающих мячи; даже судья на вышке может быть один сразу на несколько матчей, так что игроки часто сами разбираются, был ли аут или нет. Зрителей, как правило, тоже нет, за исключением разве что ближайших родственников игроков, если турнир проходит недалеко от их дома.

Но вернёмся к разговорам о рейтинге и более серьёзным предложениям на его счёт. Некоторые предлагают временно приостановить вычет очков, чтобы теннисисты не теряли их во время вынужденной паузы. Другой вариант – временно увеличить охватываемый рейтингом период с 12 до 18 или 24 месяцев. Кто-то считает, что всё должно идти своим чередом, и нужно, чтобы очки продолжали вычитаться, как обычно. Вряд ли здесь есть решение, которое можно назвать единственно верным, но прийти к какому-то варианту необходимо.

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Напоследок ещё одна шуточная опция. Канадец Петер Полански предложил полностью обнулить очки к концу сезона. На вопрос о том, как тогда определить участников основной и квалификационной сеток Australian Open, он сказал: «Сделать сетку на тысячу игроков». Такого, конечно, не произойдёт, но рейтинговые очки Джоковича, Надаля, Тима, Федерера, Медведева и других теннисистов после карантина могут пересчитать по-другому.