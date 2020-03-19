«Два ведра воды на мытьё рук?» Шарапову раскритиковали за расточительство

Мария призвала всех чаще и тщательнее мыть руки во время эпидемии, но некоторых возмутило, сколько воды она при этом потратила.

«Может, вам нужна няня?»

Теннисные игроки, из-за пандемии коронавируса временно находящиеся в вынужденном отпуске, начали вносить вклад в сражение с этим заболеванием. Сразу хочется отметить, что теннисисты, в отличие от футболистов, баскетболистов, хоккеистов и других игроков из командных видов спорта, не имеют контрактов и не получают ежемесячную зарплату. Конечно, у игроков топ-уровня есть рекламные соглашения, да и денег у них накоплено предостаточно, а вот теннисисты средней руки очень зависимы от призовых, особенно с учётом того, что во время паузы нужно продолжать оплачивать работу своего тренера и других членов команды, если они есть. Поэтому игрокам низкого уровня сложнее жертвовать что-либо, ведь финансовой «подушки безопасности» у них зачастую просто нет.

Обнулить очки и сравняться с Федерером? Теннисисты не знают, что делать с рейтингом Рейтинговые очки Джоковича, Надаля и Федерера после карантина могут пересчитать по-другому.

Тем не менее голландец Робин Хасе, никогда не входивший в теннисную элиту, предложил всем свою помощь. «Сейчас всем нам приходится тяжело. Мне повезло, но многим намного хуже, чем мне. Родителям приходится работать, они оставляют детей или водят их в школу. Я готов помогать нуждающимся. Напишите мне. Может, вам нужны услуги няни или ещё какая-то помощь. Возможно, вам помогут и другие люди».

Халеп помогла медицинским оборудованием, Андрееску — ракеткой

Бывшая первая ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона румынка Симона Халеп решила помочь другим способом – отправить в больницы своей страны необходимое оборудование. «Мы очень благодарны медицинским работникам за их смелость в столь сложное время. Я хочу помогать своей стране, поэтому решила пожертвовать медицинское оборудование. Думайте о своей безопасности и заботьтесь друг о друге», — сказала Симона.

Действующая чемпионка US Open канадка Бьянка Андрееску пожертвовала свою ракетку. «Я пожертвовала подписанную ракетку в фонд борьбы с коронавирусом, чтобы как-то помочь в это сложное время. Каждый из вас может пожертвовать в фонд $ 25 и получить шанс выиграть её. Пожалуйста, сделайте это, если можете, эта сумма будет иметь большое значение!»

Статус: отложено! Когда ждать возобновления теннисного сезона? Теннисный мир ещё пытается осмыслить отмену Индиан-Уэллса, а теперь аналогичная участь постигла финал Кубка Федерации в Венгрии.

Гауфф запустила сбор, Шарапова поддержала челлендж

Американка Кори Гауфф, которой совсем недавно исполнилось 16 лет (что снимает достаточно жёсткие ограничения на разрешённое количество турниров за год), сообщила, что запустила сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом. «Кажется, что эпидемию невозможно победить, но каждый из нас может сделать вклад в борьбу за наше светлое будущее. Я решила, что буду собирать деньги, чтобы передать их для борьбы с коронавирусом». Целью Кори является сбор $ 5 тыс., но вполне вероятно, что в итоге денег окажется больше.

Россиянка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, поддержала челлендж «Безопасные руки», запущенный для борьбы с пандемией и напоминания о правилах гигиены. Бывшая первая ракетка мира опубликовала видео, на котором тщательно моет руки. Комментируя свои действия, Шарапова сказала, что нужно включить воду, затем выдавить побольше мыла. По её словам, чтобы мытьё было более тщательным, во время процедуры можно пару раз спеть песню Happy Birthday. Сама Мария этого делать не стала. В комментариях к видео Марию раскритиковали за расточительство воды. Среди прочего ей предложили не ухудшать мировой кризис с нехваткой воды в разгар кризиса с эпидемией, а также написали «Ты потратила два ведра воды на мытьё рук». Шарапова ответила: «Вы правы! Я обычно выключаю, но раньше меня никогда не снимали во время мытья рук, так что я увлеклась».

Итальянец Фабио Фоньини ограничился мотивирующей речью, заодно призвав всех сидеть дома – в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. «Мы все одинаково хотим победить этого ужасного врага, который ворвался в нашу жизнь. Да, мы далеко друг от друга, но нас объединяет надежда. Вместе мы справимся! Сейчас мы являемся примерами для всего мира — каждый из нас может внести свой вклад, оставаясь дома».

Кстати, ещё раньше насчёт самоизоляции пошутил Иво Карлович. «Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует социальное дистанцирование, чтобы не заразиться коронавирусом. Я занимаюсь этим с начала 2000-х».

Майами тоже не будет! Теннисисты зря летали в США Надаль раньше всех вернулся из Америки, улетел Джокович. Но организаторы турнира в Майами долго не заявляли об отмене из-за коронавируса.

Ван Цян перевела пожертвование больнице Уханя

Внесла пожертвование и первая ракетка Китая Ван Цян. В начале февраля она обещала перечислить по тысяче юаней за каждый гейм, выигранный ей на Кубке Федерации, а также на соревнованиях в Хуахине, Дубае, Дохе, Индиан-Уэллсе и Майами. Поскольку последние два из этих турниров не состоялись, китаянка перевела все собранные таким образом средства больнице Уханя (города, из которого начал распространяться вирус) уже сейчас. Она успела выиграть 94 гейма. 94 тыс. юаней – это приблизительно $ 13 200. Также Ван Цян пожертвовала медицинские средства защиты.

Кстати, австралийский теннисист Бернард Томич недавно сообщил, что обнаружил у себя симптомы коронавируса. Бернард организовал себе самоизоляцию, уточнив при этом, что не знает, когда сможет сдать анализ на наличие инфекции. А вот Ярославу Шведову после рейса Москва – Нур-Султан поместили в карантин, поскольку на борту самолёта оказалась женщина, заражённая коронавирусом и теннисистка сидела близко к ней. Шведова уже прошла тест, который оказался отрицательным, однако пока она остаётся в карантине, поскольку вирус может не проявлять себя во время инкубационного периода.