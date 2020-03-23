$ 13,5 млн Федерера детям Африки за год. Как ещё теннисисты помогают миру

Увеличение заработков привело к росту благотворительности

С момента, когда мировой теннис в 1968 году стал профессиональным и турниры, ранее доступные только для любителей, начали приносить их участникам деньги, призовые выросли во много раз. Например, швед Бьорн Борг, ставший благодаря своим результатам и обаянию одним из катализаторов роста популярности тенниса во всём мире, оказался первым теннисистом, заработавшим миллион долларов призовыми за один сезон. Произошло это в 1979 году. Швед тогда выиграл «Ролан Гаррос», Уимблдон и ещё 11 турниров, включая два турнира, включённых в будущем в серию «Мастерс» — в Монте-Карло и Канаде – и Итоговый чемпионат. Сейчас подобные результаты принесли бы намного больше десяти миллионов. Конечно, нужно учитывать инфляцию доллара, но она за эти 40 лет составляет меньше 240% – тогдашний миллион в нынешних ценах приблизительно равен $ 3 385 000. Чистые призовые с тех пор выросли в четыре с лишним раза. Наиболее заметный рост пришёлся на XXI век, особенно на крупных турнирах. К примеру, Марат Сафин, покорив US Open в 2000 году, заработал $ 800 тыс., а Рафаэль Надаль в 2019-м за победу там же получил $ 3 850 000. Многократно возросли и выплаты спонсоров топ-звёздам – контракты приносят им десятки миллионов долларов ежегодно.

Кто богаче всех? Призовые теннисистов в сезоне-2019 Сразу три игрока преодолели отметку в $ 10 млн по итогам года. Россиянин Даниил Медведев совсем рядом.

Став настолько обеспеченными, теннисные звёзды всё чаще занимаются благотворительностью, щедро помогая нуждающимся по всему миру. Спортсмены такого уровня, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей, сёстры Уильямс, Мария Шарапова могут спонсировать различные благотворительные проекты на постоянной основе, в том числе через свои фонды, а также делать разовые пожертвования – как правило, в случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.

Фонд Федерера тратит минимум по $ 3 млн ежегодно на детей в Африке

О некоторых пожертвованиях мы уже рассказывали – например, о благотворительных фондах Федерера, Джоковича, Надаля, Шараповой и братьев Брайан. Почти все основные проекты связаны с помощью детям. Мария помогала детям после трагедии в Беслане и делала пожертвования российским детским домам ($ 40 тыс. во время отбытия дисквалификации в начале 2017 года). Также её фонд поддерживает пострадавших от аварии в Чернобыле. Рафаэль помогает социализации детей и подростков из неблагополучных семей, пропагандируя спорт и здоровый образ жизни в целом.

Роскошные яхты, особняки и рестораны. Куда тратят деньги звёзды тенниса Помимо благотворительности Федерер, Надаль, Джокович, Шарапова, Уильямс с удовольствием вкладываются в недвижимость и бизнес. Даже в UFC.

Фонд Новака способствует учёбе и отдыху бедных детей из различных стран, а фонд Роджера поддерживает детей Африки. К примеру, в 2015 году фонд швейцарца выделил $ 13,5 млн на постройку 81 школы и дошкольных образовательных учреждений в Малави – это страна в южной части Африки, граничащая с Замбией, Мозамбиком и Танзанией. Кроме того, ежегодно (с 2004-го) фонд переводит около $ 3 млн на поддержку образовательных программ не только в Малави, но и в ряде других бедных стран Африки: Танзании, Зимбабве, Эфиопии, Мали и Ботсване. Также на поддержку африканцев идут средства от благотворительных матчей с участием Роджера. Причина выбора Африки в качестве основной цели благотворительности проста – у его мамы африканские корни.

Помогает детям Африки, а также другим малообеспеченным семьям по всему миру и фонд Серены Уильямс. Также занимаются детьми фонды супружеской четы — Андре Агасси и Штеффи Граф. Фонд американца помогает детям (в том числе сиротам) учиться и заниматься спортом в интернате в Лас-Вегасе, а фонд немки поддерживает детей из семей беженцев и их родственников. Фонд Виктории Азаренко помогает больным белорусским детям, фонд Джеймса Блэйка спонсирует исследования рака, а фонд Густаво Куэртена помогает детям с врождёнными заболеваниями. Артур Эш, именем которого назван центральный корт US Open, при жизни основал фонд борьбы со СПИДом. Темнокожий американец заразился ВИЧ во время операции и скончался в начале 1993 года, но фонд существует и сейчас.

Шарапова целый год переводила всю прибыль от конфет на помощь Пуэрто-Рико

Несколько лет назад по Пуэрто-Рико ударили разрушительные ураганы. Олимпийская чемпионка Моника Пуиг, уроженка этой страны, сразу начала собирать средства для помощи пострадавшим и восстановления зданий и другой инфраструктуры. Активное участие в помощи островному государству приняла и Мария Шарапова. Россиянка провела выставочный матч с Пуиг, средства от которого пошли на восстановление Пуэрто-Рико, а также на протяжении года перечисляла всю прибыль от продажи своих конфет в фонд, который Моника основала для помощи своей родине. А Джокович в 2014-м пожертвовал все призовые за победу в Риме регионам Сербии, пострадавшим от наводнения.

Мария Шарапова спешит на помощь Ураган «Мария» потряс Пуэрто-Рико. На помощь соотечественникам пришла олимпийская чемпионка Пуиг, которую поддержала россиянка Шарапова.

100 долларов за эйс и $ 25 тысяч от Шараповой и Джоковича на спасение лесов Австралии

В начале 2020 года главным предметом внимания теннисного мира были пожары в Австралии. Зелёный континент выгорал в невиданных масштабах, задыхаясь от дыма. Погибли десятки людей и сотни тысяч животных, множество домов было уничтожено огнём. Ходили даже разговоры о возможном переносе Australian Open на более поздний срок, но в итоге к моменту главного турнира зимы с пожарами более-менее удалось справиться; помогла и природа, даровавшая стране долгожданные дожди, и слаженная работа пожарных служб и добровольцев.

Сбор средств во время пожаров объявили и теннисисты, и турниры. Организаторы ATP Cup, к примеру, перечисляли на борьбу со стихией по 100 долларов за каждый выполненный игроками эйс. Многие теннисисты (например, австралийцы Ник Кирьос, Алекс де Минор и Саманта Стосур) добавили пожертвования за каждую подачу навылет в их исполнении из собственных средств, при этом увеличив сумму, а Эшли Барти пообещала пожертвовать все призовые из Брисбена – правда, там она проиграла в стартовом матче. Шарапова не стала ставить никаких условий, просто пожертвовав $ 25 тыс. и призвав Джоковича сделать то же самое. «За последние 15 лет Австралия в январе на месяц становилась мне домом. Моё сердце разбивается, когда смотрю, как пожары уничтожают земли и животных. Хочу внести лепту, пожертвовав на борьбу с пожарами $ 25 тыс. Новак, сможешь повторить эту сумму?». Серб сразу откликнулся на этот призыв россиянки, внеся такую же сумму.

Австралия в огне. Шарапова и Джокович спешат на помощь В Австралии бушуют лесные пожары, которые угрожают старту Australian Open. Теннисисты перечисляют деньги на помощь в борьбе со стихией.

Чем закончится пандемия коронавируса, охватившая весь мир в феврале-марте 2020 года, пока сложно предположить, но теннисисты сразу же откликнулись на это всемирное горе и стали помогать нуждающимся всеми доступными способами.