«Вам нужно остановиться!» Поклонники завалили Эжени Бушар предложениями о знакомстве

Теннисный тур остановлен надолго. Опасный коронавирус никак не позволяет людям вернуться к привычной жизни. Под вопросом уже июльская Олимпиада в Токио. Чем заниматься все эти месяцы простоя? Тут универсального рецепта нет. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов, что они делают в условиях изоляции и карантина.
Итальянская теннисистка Камила Джоржи занимается физподготовкой на ограниченном пространстве.
Фото: instagram.com/camila_giorgi_official
Фанни Штолляр из Венгрии принимает солнечные ванны.
Фото: instagram.com/fannystollar
Не отстаёт от неё и россиянка Анна Калинская.
Фото: instagram.com/annakalinskaya78
Американка Винус Уильямс делает упражнения на открытом воздухе.
Фото: instagram.com/venuswilliams
Пьер-Юг Эрбер только что отметил день рождения. Француз сравнил фотографии, как он праздновал год назад в шумной компании и как теперь оказался в одиночестве в условиях самоизоляции. Эрбер поблагодарил всех за поздравления, подчеркнув, что скучает по нормальной жизни.
Фото: instagram.com/pierrehuguesherbert
Эжени Бушар тоже заскучала в одиночестве и предположила в своих соцсетях, что вдвоём пережить карантин было бы проще. Реакция читателей девушку обескуражила. В ответ канадскую теннисистку завалили предложениями о знакомстве. «Мой агент только что сказал, что вы, ребята, присылаете на мою рабочую почту анкеты для знакомства. Вам нужно остановиться», – написала Бушар в ответ на шквал предложений от своих поклонников. Несколько лет назад Эжени проспорила свидание простому парню Джону Гёрке, попытавшись предсказать исход матча Супербоула. Свидание тогда состоялось. Будет ли новое? Тут многое будет зависеть от коронавируса.
Фото: instagram.com/geniebouchard
Олимпийской чемпионке Монике Пуиг домашние упражнения помогает делать её собачка.
Фото: instagram.com/monicaace93
Восьмая ракетка мира Белинда Бенчич показала, как занимается дома гимнастикой, а также увлечённо рисует.
Фото: instagram.com/belindabencic
Катержина Синякова в отсутствие корта всё равно не забывает о ракетке. Чешская теннисистка с русскими корнями оттачивает игру с лёта с помощью бадминтона.
Фото: instagram.com/siniakovakaterina
Арина Соболенко решила проверить свою фотографию по популярному приложению. Кто бы мог подумать, но программа показала, что она… белоруска.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Порадовала своих поклонников и Донна Векич, показав целый ролик, как приготовить дома рыбу в духовке.
Видео доступно на «Чемпионате».
Кстати, Донна не только сидит дома, но и совершает прогулки на роликах по родному Осиеку.
Фото: instagram.com/donnavekic
Довольно активен в соцсетях и бывший бойфренд хорватки Стэн Вавринка. Он совершает пробежки.
Фото: instagram.com/stanwawrinka85
… готовит лазанью,
Фото: instagram.com/stanwawrinka85
… чтобы было нескучно за столом, сажает напротив плюшевого медведя.
Фото: instagram.com/stanwawrinka85
День у Стэна насыщен событиями. С присущим ему чувством юмора теннисист попытался всё уместить на одной фотографии.
Фото: instagram.com/stanwawrinka85
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