«Вам нужно остановиться!» Поклонники завалили Эжени Бушар предложениями о знакомстве

Теннисистка всего лишь заскучала на карантине в одиночестве и сказала об этом вслух.

Теннисный тур остановлен надолго. Опасный коронавирус никак не позволяет людям вернуться к привычной жизни. Под вопросом уже июльская Олимпиада в Токио. Чем заниматься все эти месяцы простоя? Тут универсального рецепта нет. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов, что они делают в условиях изоляции и карантина.

«Информацию нельзя было разглашать». Как Павлюченкова узнала об отмене турниров Россиянка Анастасия Павлюченкова – об остановке теннисного тура, о компенсации игрокам и о том, чем заниматься во время карантина.

Итальянская теннисистка Камила Джоржи занимается физподготовкой на ограниченном пространстве.

Фанни Штолляр из Венгрии принимает солнечные ванны.

Фото: instagram.com/fannystollar

Не отстаёт от неё и россиянка Анна Калинская.

Фото: instagram.com/annakalinskaya78

Американка Винус Уильямс делает упражнения на открытом воздухе.

Фото: instagram.com/venuswilliams

Пьер-Юг Эрбер только что отметил день рождения. Француз сравнил фотографии, как он праздновал год назад в шумной компании и как теперь оказался в одиночестве в условиях самоизоляции. Эрбер поблагодарил всех за поздравления, подчеркнув, что скучает по нормальной жизни.

Фото: instagram.com/pierrehuguesherbert

Эжени Бушар тоже заскучала в одиночестве и предположила в своих соцсетях, что вдвоём пережить карантин было бы проще. Реакция читателей девушку обескуражила. В ответ канадскую теннисистку завалили предложениями о знакомстве. «Мой агент только что сказал, что вы, ребята, присылаете на мою рабочую почту анкеты для знакомства. Вам нужно остановиться», – написала Бушар в ответ на шквал предложений от своих поклонников. Несколько лет назад Эжени проспорила свидание простому парню Джону Гёрке, попытавшись предсказать исход матча Супербоула. Свидание тогда состоялось. Будет ли новое? Тут многое будет зависеть от коронавируса.

Фото: instagram.com/geniebouchard

Олимпийской чемпионке Монике Пуиг домашние упражнения помогает делать её собачка.

Фото: instagram.com/monicaace93

Восьмая ракетка мира Белинда Бенчич показала, как занимается дома гимнастикой, а также увлечённо рисует.

Фото: instagram.com/belindabencic

Катержина Синякова в отсутствие корта всё равно не забывает о ракетке. Чешская теннисистка с русскими корнями оттачивает игру с лёта с помощью бадминтона.

Фото: instagram.com/siniakovakaterina

Арина Соболенко решила проверить свою фотографию по популярному приложению. Кто бы мог подумать, но программа показала, что она… белоруска.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Порадовала своих поклонников и Донна Векич, показав целый ролик, как приготовить дома рыбу в духовке.

Видео доступно на «Чемпионате».



Кстати, Донна не только сидит дома, но и совершает прогулки на роликах по родному Осиеку.

Фото: instagram.com/donnavekic

Довольно активен в соцсетях и бывший бойфренд хорватки Стэн Вавринка. Он совершает пробежки.

Фото: instagram.com/stanwawrinka85

… готовит лазанью,

Фото: instagram.com/stanwawrinka85

… чтобы было нескучно за столом, сажает напротив плюшевого медведя.

Фото: instagram.com/stanwawrinka85

День у Стэна насыщен событиями. С присущим ему чувством юмора теннисист попытался всё уместить на одной фотографии.