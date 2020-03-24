Кирстен Данст «в роли Шараповой» и другие фильмы о теннисе

Фильмов о теннисе было снято достаточно много. Какие-то основаны на реальных событиях, какие-то являются художественными, а где-то реальность переплетается с вымыслом. Мы расскажем вам о некоторых фильмах, посвящённых этому виду спорта.
Маленькая Мо (1978 год)
Это первый биографический фильм о теннисе. Посвящён он знаменитой американской теннисистке Морин Коннолли, которая в детстве получила прозвище «Маленькая Мо», побеждая на детских соревнованиях спортсменок на несколько лет старше себя. В телефильме последовательно освещены все события из жизни Морин. В 10
лет начала заниматься теннисом, а в 14 её тренером стала Тич Теннант, учившая играть в теннис и многих звёзд Голливуда, и спортсменов (в том числе Бобби Риггса, о котором мы ещё вспомним). Теннант и Коннолли поссорились и расстались перед Уимблдоном-1952, когда Тич, беспокоясь из-за травмы своей ученицы, заявила прессе, что та снимается с турнира, а упрямая Морин решила играть – и завоевала титул. Её новым тренером стал знаменитый Гарри Хопман, многолетний капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса, чьё имя носил недавно отменённый Кубок Хопмана.
В 1953-м Коннолли собрала «Большой шлем», став первой женщиной, которой удалось это сделать, и вторым игроком в одиночном разряде после Дональда Баджа, собравшего «Шлем» в 1938 году. В том же году она обручилась с Норманом Бринкером, но завершать карьеру не планировала. Морин хотела после Чемпионата США – 1954 перейти в профессиональный теннис и зарабатывать этим себе на жизнь, но тем летом во время верховой прогулки её лошадь испугалась бетономешалки, дёрнулась в сторону машины, и девушка оказалась зажата между животным и грузовиком. Результатом стал перелом ноги и вынужденное завершение карьеры в 19 лет. Вскоре она вышла замуж за Бринкера, родила двух дочерей – а в 34 года скончалась от рака яичников.
Вторая подача (1986 год)
Ещё один фильм, повествующий о реальных событиях – и к тому же основанный на автобиографической книге. Главный герой, Ричард Раскинд – неплохой теннисист-любитель, хотя его основным занятием является медицина. Но у него с детства были проблемы с половой идентичностью, с возрастом становившиеся всё более серьёзными. В итоге в 40 лет Ричард решился на операцию по смене пола, став после этого Рене Ричардс. После игры на любительских турнирах к Рене возникли вопросы, и ей пришлось открыто признаться в сделанной операции. Ричардс хотели запретить играть в теннис, и в ответ на это она прервала медицинскую карьеру, решив добиться выступления на профессиональных женских соревнованиях. Права принять участие в US Open пришлось добиваться через суд, и в итоге Рене это удалось – дебют состоялся в 1977-м. Ричардс успела побывать в топ-20 женского рейтинга, а после завершения карьеры полтора года тренировала Мартину Навратилову. Затем Ричардс вернулась к медицинской практике и оперировала до 70 с лишним лет.
Интересно, что через много лет после ухода из тенниса Рене поменяла мнение насчёт её допуска к турнирам. «Возможно, меня не стоило допускать к соревнованиям. Вполне вероятно, что мне надо было просто смириться и признать, что это та вещь, которая в качестве женщины будет мне недоступна. Объективно говоря, будь я тогда лет
на 20 моложе, ни одна теннисистка, являющаяся женщиной от рождения, не могла бы играть со мной на равных. Так что теперь я передумала и считаю, что транссексуальная женщина может делать всё, что угодно, но не заниматься спортом на профессиональном уровне. Да, это ограничение, но жизни без ограничений не бывает».
Когда Билли победил Бобби (2001 год)
Фото: kinopoisk.ru
Первая экранизация знаменитой «Битвы полов» между уже упоминавшимся Бобби Риггсом и Билли Джин Кинг. История вкратце такова: Риггс, которому уже 55 лет, высмеивает идею о возможном равенстве мужского и женского тенниса, в том числе призовых, и вызывает Кинг на матч. Та отказывается, зато вызов принимает Маргарет Корт (та самая, результат которой в 24 выигранных мэйджора в одиночном разряде давно пытается повторить Серена Уильямс). Австралийка терпит разгромное поражение, взяв всего 3 гейма, и тогда Кинг соглашается встретиться с ним на корте. В преддверии матча Риггс почти не тренируется, пьёт и курит, в то время как Билли Джин досконально изучает его игру, его сильные и слабые стороны и тренируется каждый день. В итоге Кинг уверенно побеждает в поединке, за которым по телевидению наблюдает больше 45 миллионов жителей США, что приводит к взрывному росту популярности и женского тенниса, и этого вида спорта в целом. Отметим, что фильм был снят с комедийными элементами и не ставил перед собой цель добиться внешнего сходства актёров и актрис с реальными людьми. Кстати, роль Билли Джин Кинг исполнила обладательница «Оскара» 1994 года Холли Хантер.
Уимблдон (2004 год)
Фото: kinopoisk.ru
Пожалуй, самый известный художественный фильм, центральной темой которого является теннис. Главный герой, 32-летний теннисист Питер Кольт, уже морально готов к завершению карьеры – но во время квалификации Уимблдона он знакомится с молодой американской теннисисткой Лиззи Брэдбери. Физическое влечение перерастает в чувства, и в итоге вдохновлённый Питер становится чемпионом турнира, отыгравшись в финале у первой ракетки мира с 0-2 по сетам. Он женится на Лиззи, которая затем делает успешную карьеру в теннисе, в том числе дважды побеждает на Уимблдоне. Отметим хороший актёрский состав. Брэдбери играет Кирстен Данст, младшего брата Питера – Джеймс Макэвой, а роль одного из теннисистов на Уимблдоне исполнил Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер из «Игры престолов»).
К моменту выхода фильма, снимавшегося в 2003-м, юная Мария Шарапова успела выиграть этот турнир и снискать мировую славу, так что неудивительно, что героиню Данст многие начали сравнивать с россиянкой. Издалека у них есть некоторое внешнее сходство, а ещё и у Брэдбери в фильме, и у Шараповой в жизни достаточно строгие отцы. Юную Марию, кстати, думали привлечь к съёмкам в качестве одной из соперниц Кирстен, но отказались от этой идеи именно из-за их схожести на общем плане. После выхода фильма Шарапова была вместе с Данст на его премьере в Голливуде в сентябре 2004-го – и Мария притягивала к себе больше внимания, чем Кирстен.
Маленькая Мо (1978 год, США). В роли Морин Коннолли — Глиннис О'Коннор;
Вторая подача (1986 год, США). В роли Рене Ричардс — Ванесса Редгрейв;
Когда Билли победил Бобби (2001 год, США). В ролях: Холли Хантер, Рон Сильвер, Мэтт Летчер;
Уимблдон (2004 год, США). В ролях: Пол Беттани, Кирстен Данст, Джеймс Макэвой, Николай Костер-Вальдау;
Матч-пойнт (2005 год, Великобритания/США). В ролях: Джонатан Рис-Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер;
7 дней в аду (2015 год, США). В ролях: Кит Харингтон, Энди Сэмберг;
Битва полов (2017 год, Великобритания/США). В ролях: Эмма Стоун, Стив Карелл, Андреа Райсборо;
Борг/Макинрой (2017 год, Швеция/Дания/Финляндия). В ролях: Шайа Лабаф, Сверрир Гуднасон.
Матч-пойнт (2005 год)
Фото: kinopoisk.ru
В этом драматическом триллере Вуди Аллена теннис является лишь фоном. Главный герой – Крис Уилтон (роль исполняет Джонатан Рис-Майерс) – бывший теннисист-профессионал, который после карьеры становится тренером в элитном спортклубе. Подружившись там с одним из богачей, Томом Хьюиттом (Мэтью Гуд), он знакомится с его семьёй, и его сестра Хлоя (Эмили Мортимер) влюбляется в Криса. Однако самого Уилтона влечёт к невесте Тома – Ноле Райс (Скарлетт Йоханссон). В итоге Том и Нола расстаются, Крис женится на Хлое, но вскоре между ним и Нолой вспыхивает роман. Девушка беременеет и угрожает рассказать обо всём Хлое, если Крис не разведётся с ней.
В конце концов это подталкивает Уилтона к радикальному решению – убийству. Чудом ему удаётся избежать обвинения в совершённом преступлении, и он остаётся с Хлоей, которая рожает от него ребёнка.
7 дней в аду (2015 год)
Фото: kinopoisk.ru
Короткая (фильм длится всего 42 минуты) трэшовая комедия, которая начинается с отсылки к случаю, когда юный Стефан Эдберг случайно попал мячом в судью, сорвав подачу, и тот, ударившись головой о корт, вскоре скончался от кровоизлияния в мозг, а заканчивается пародией на битву Джона Иснера и Николя Маю на Уимблдоне – ту самую, которая длилась три дня и закончилась со счётом 70:68 в пятой партии в пользу американца. Матч, растянувшийся здесь на 7 дней, смотрят все, включая английскую королеву, которая в реальности приезжала на третий день поединка Иснера и Маю. Один из участников игры – хулиган Аарон Уильямс, который в начале фильма как раз случайно попал мячом в судью на линию и убил его, а затем оказался в тюрьме, другой – молодая звезда тенниса Чарльз Пул в исполнении Кита Харрингтона.
Битва полов (2017 год)
Фото: kinopoisk.ru
В отличие от фильма 2001 года, здесь внешнему сходству актёров с их прототипами уделили гораздо большее внимание. И Эмма Стоун в роли Билли Джин Кинг, и Стив Карелл в роли Бобби Риггса действительно похожи на них. На корте их дублировали теннисистка Кейтлин Кристиан, играющая на турнирах ITF, и бывший игрок топ-20, 43-летний Винсент Спэйди. Сюжет, что логично, мало отличается от «Когда Билли победил Бобби», разве что больше внимания уделено личной жизни Кинг.
Борг/Макинрой (2017 год)
Фото: kinopoisk.ru
Последний из вышедших к данному моменту фильмов о теннисе посвящён противостоянию Бьорна Борга и Джона Макинроя и в первую очередь самому знаменитому матчу между ними – финалу Уимблдона-1980. В том поединке Макинрой отыграл пять матчболов на тай-брейке четвёртой партии, взяв его со счётом 18:16, но решающий сет остался за Боргом (8:6), который победил на Уимблдоне в пятый раз подряд – и в последний. Через год Джон взял верх над Бьорном, и швед вскоре ушёл из тенниса, больше ни разу не выступив на Уимблдоне. Интересно, что хотя роль юного Бьорна в фильме сыграл его сын Лео, ни Борга, ни Макинроя к работе в качестве консультантов не привлекали. Сам швед после выражал сожаление по этому поводу, отмечая, что они могли бы рассказать много интересных деталей – «а так много моментов выдумали, чтобы фильм получился более зрелищным». Тем не менее, Борг сказал, что актёры сыграли хорошо, и сам фильм ему понравился, хотя является скорее художественным, вымышленным произведением, чем правдивой историей.
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