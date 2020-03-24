Кирстен Данст «в роли Шараповой» и другие фильмы о теннисе

Фильмов о теннисе было снято достаточно много. Какие-то основаны на реальных событиях, какие-то являются художественными, а где-то реальность переплетается с вымыслом. Мы расскажем вам о некоторых фильмах, посвящённых этому виду спорта.

Маленькая Мо (1978 год)

Это первый биографический фильм о теннисе. Посвящён он знаменитой американской теннисистке Морин Коннолли, которая в детстве получила прозвище «Маленькая Мо», побеждая на детских соревнованиях спортсменок на несколько лет старше себя. В телефильме последовательно освещены все события из жизни Морин. В 10



лет начала заниматься теннисом, а в 14 её тренером стала Тич Теннант, учившая играть в теннис и многих звёзд Голливуда, и спортсменов (в том числе Бобби Риггса, о котором мы ещё вспомним). Теннант и Коннолли поссорились и расстались перед Уимблдоном-1952, когда Тич, беспокоясь из-за травмы своей ученицы, заявила прессе, что та снимается с турнира, а упрямая Морин решила играть – и завоевала титул. Её новым тренером стал знаменитый Гарри Хопман, многолетний капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса, чьё имя носил недавно отменённый Кубок Хопмана.



В 1953-м Коннолли собрала «Большой шлем», став первой женщиной, которой удалось это сделать, и вторым игроком в одиночном разряде после Дональда Баджа, собравшего «Шлем» в 1938 году. В том же году она обручилась с Норманом Бринкером, но завершать карьеру не планировала. Морин хотела после Чемпионата США – 1954 перейти в профессиональный теннис и зарабатывать этим себе на жизнь, но тем летом во время верховой прогулки её лошадь испугалась бетономешалки, дёрнулась в сторону машины, и девушка оказалась зажата между животным и грузовиком. Результатом стал перелом ноги и вынужденное завершение карьеры в 19 лет. Вскоре она вышла замуж за Бринкера, родила двух дочерей – а в 34 года скончалась от рака яичников.

Вторая подача (1986 год)

Ещё один фильм, повествующий о реальных событиях – и к тому же основанный на автобиографической книге. Главный герой, Ричард Раскинд – неплохой теннисист-любитель, хотя его основным занятием является медицина. Но у него с детства были проблемы с половой идентичностью, с возрастом становившиеся всё более серьёзными. В итоге в 40 лет Ричард решился на операцию по смене пола, став после этого Рене Ричардс. После игры на любительских турнирах к Рене возникли вопросы, и ей пришлось открыто признаться в сделанной операции. Ричардс хотели запретить играть в теннис, и в ответ на это она прервала медицинскую карьеру, решив добиться выступления на профессиональных женских соревнованиях. Права принять участие в US Open пришлось добиваться через суд, и в итоге Рене это удалось – дебют состоялся в 1977-м. Ричардс успела побывать в топ-20 женского рейтинга, а после завершения карьеры полтора года тренировала Мартину Навратилову. Затем Ричардс вернулась к медицинской практике и оперировала до 70 с лишним лет.

Интересно, что через много лет после ухода из тенниса Рене поменяла мнение насчёт её допуска к турнирам. «Возможно, меня не стоило допускать к соревнованиям. Вполне вероятно, что мне надо было просто смириться и признать, что это та вещь, которая в качестве женщины будет мне недоступна. Объективно говоря, будь я тогда лет



на 20 моложе, ни одна теннисистка, являющаяся женщиной от рождения, не могла бы играть со мной на равных. Так что теперь я передумала и считаю, что транссексуальная женщина может делать всё, что угодно, но не заниматься спортом на профессиональном уровне. Да, это ограничение, но жизни без ограничений не бывает».

Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в трансфобии Легенда тенниса и лесбиянка Мартина Навратилова попала под шквал критики, назвав несправедливым участие трансгендеров в женском спорте.

Когда Билли победил Бобби (2001 год)

Фото: kinopoisk.ru

Первая экранизация знаменитой «Битвы полов» между уже упоминавшимся Бобби Риггсом и Билли Джин Кинг. История вкратце такова: Риггс, которому уже 55 лет, высмеивает идею о возможном равенстве мужского и женского тенниса, в том числе призовых, и вызывает Кинг на матч. Та отказывается, зато вызов принимает Маргарет Корт (та самая, результат которой в 24 выигранных мэйджора в одиночном разряде давно пытается повторить Серена Уильямс). Австралийка терпит разгромное поражение, взяв всего 3 гейма, и тогда Кинг соглашается встретиться с ним на корте. В преддверии матча Риггс почти не тренируется, пьёт и курит, в то время как Билли Джин досконально изучает его игру, его сильные и слабые стороны и тренируется каждый день. В итоге Кинг уверенно побеждает в поединке, за которым по телевидению наблюдает больше 45 миллионов жителей США, что приводит к взрывному росту популярности и женского тенниса, и этого вида спорта в целом. Отметим, что фильм был снят с комедийными элементами и не ставил перед собой цель добиться внешнего сходства актёров и актрис с реальными людьми. Кстати, роль Билли Джин Кинг исполнила обладательница «Оскара» 1994 года Холли Хантер.

Уимблдон (2004 год)

Фото: kinopoisk.ru

Пожалуй, самый известный художественный фильм, центральной темой которого является теннис. Главный герой, 32-летний теннисист Питер Кольт, уже морально готов к завершению карьеры – но во время квалификации Уимблдона он знакомится с молодой американской теннисисткой Лиззи Брэдбери. Физическое влечение перерастает в чувства, и в итоге вдохновлённый Питер становится чемпионом турнира, отыгравшись в финале у первой ракетки мира с 0-2 по сетам. Он женится на Лиззи, которая затем делает успешную карьеру в теннисе, в том числе дважды побеждает на Уимблдоне. Отметим хороший актёрский состав. Брэдбери играет Кирстен Данст, младшего брата Питера – Джеймс Макэвой, а роль одного из теннисистов на Уимблдоне исполнил Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер из «Игры престолов»).

Мария Шарапова. Энциклопедия чемпионки 19 апреля Марии Шараповой исполняется 21 год. Всё о трёхкратной чемпионке турниров "Большого шлема" читайте в материале "Чемпионат.ру".

К моменту выхода фильма, снимавшегося в 2003-м, юная Мария Шарапова успела выиграть этот турнир и снискать мировую славу, так что неудивительно, что героиню Данст многие начали сравнивать с россиянкой. Издалека у них есть некоторое внешнее сходство, а ещё и у Брэдбери в фильме, и у Шараповой в жизни достаточно строгие отцы. Юную Марию, кстати, думали привлечь к съёмкам в качестве одной из соперниц Кирстен, но отказались от этой идеи именно из-за их схожести на общем плане. После выхода фильма Шарапова была вместе с Данст на его премьере в Голливуде в сентябре 2004-го – и Мария притягивала к себе больше внимания, чем Кирстен.

Известные фильмы о теннисе:



Маленькая Мо (1978 год, США). В роли Морин Коннолли — Глиннис О'Коннор;



Вторая подача (1986 год, США). В роли Рене Ричардс — Ванесса Редгрейв;



Когда Билли победил Бобби (2001 год, США). В ролях: Холли Хантер, Рон Сильвер, Мэтт Летчер;



Уимблдон (2004 год, США). В ролях: Пол Беттани, Кирстен Данст, Джеймс Макэвой, Николай Костер-Вальдау;



Матч-пойнт (2005 год, Великобритания/США). В ролях: Джонатан Рис-Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер;



7 дней в аду (2015 год, США). В ролях: Кит Харингтон, Энди Сэмберг;



Битва полов (2017 год, Великобритания/США). В ролях: Эмма Стоун, Стив Карелл, Андреа Райсборо;



Борг/Макинрой (2017 год, Швеция/Дания/Финляндия). В ролях: Шайа Лабаф, Сверрир Гуднасон.

Матч-пойнт (2005 год)

Фото: kinopoisk.ru

В этом драматическом триллере Вуди Аллена теннис является лишь фоном. Главный герой – Крис Уилтон (роль исполняет Джонатан Рис-Майерс) – бывший теннисист-профессионал, который после карьеры становится тренером в элитном спортклубе. Подружившись там с одним из богачей, Томом Хьюиттом (Мэтью Гуд), он знакомится с его семьёй, и его сестра Хлоя (Эмили Мортимер) влюбляется в Криса. Однако самого Уилтона влечёт к невесте Тома – Ноле Райс (Скарлетт Йоханссон). В итоге Том и Нола расстаются, Крис женится на Хлое, но вскоре между ним и Нолой вспыхивает роман. Девушка беременеет и угрожает рассказать обо всём Хлое, если Крис не разведётся с ней.



В конце концов это подталкивает Уилтона к радикальному решению – убийству. Чудом ему удаётся избежать обвинения в совершённом преступлении, и он остаётся с Хлоей, которая рожает от него ребёнка.

7 дней в аду (2015 год)

Фото: kinopoisk.ru

Короткая (фильм длится всего 42 минуты) трэшовая комедия, которая начинается с отсылки к случаю, когда юный Стефан Эдберг случайно попал мячом в судью, сорвав подачу, и тот, ударившись головой о корт, вскоре скончался от кровоизлияния в мозг, а заканчивается пародией на битву Джона Иснера и Николя Маю на Уимблдоне – ту самую, которая длилась три дня и закончилась со счётом 70:68 в пятой партии в пользу американца. Матч, растянувшийся здесь на 7 дней, смотрят все, включая английскую королеву, которая в реальности приезжала на третий день поединка Иснера и Маю. Один из участников игры – хулиган Аарон Уильямс, который в начале фильма как раз случайно попал мячом в судью на линию и убил его, а затем оказался в тюрьме, другой – молодая звезда тенниса Чарльз Пул в исполнении Кита Харрингтона.

Битва полов (2017 год)

Фото: kinopoisk.ru

В отличие от фильма 2001 года, здесь внешнему сходству актёров с их прототипами уделили гораздо большее внимание. И Эмма Стоун в роли Билли Джин Кинг, и Стив Карелл в роли Бобби Риггса действительно похожи на них. На корте их дублировали теннисистка Кейтлин Кристиан, играющая на турнирах ITF, и бывший игрок топ-20, 43-летний Винсент Спэйди. Сюжет, что логично, мало отличается от «Когда Билли победил Бобби», разве что больше внимания уделено личной жизни Кинг.

Битва полов: женщины наносят ответный удар В Пекине состоялся благотворительный матч между Джоковичем и Ли На, приуроченный к 10-летию теннисного турнира в столице Китая.

Борг/Макинрой (2017 год)

Фото: kinopoisk.ru

Последний из вышедших к данному моменту фильмов о теннисе посвящён противостоянию Бьорна Борга и Джона Макинроя и в первую очередь самому знаменитому матчу между ними – финалу Уимблдона-1980. В том поединке Макинрой отыграл пять матчболов на тай-брейке четвёртой партии, взяв его со счётом 18:16, но решающий сет остался за Боргом (8:6), который победил на Уимблдоне в пятый раз подряд – и в последний. Через год Джон взял верх над Бьорном, и швед вскоре ушёл из тенниса, больше ни разу не выступив на Уимблдоне. Интересно, что хотя роль юного Бьорна в фильме сыграл его сын Лео, ни Борга, ни Макинроя к работе в качестве консультантов не привлекали. Сам швед после выражал сожаление по этому поводу, отмечая, что они могли бы рассказать много интересных деталей – «а так много моментов выдумали, чтобы фильм получился более зрелищным». Тем не менее, Борг сказал, что актёры сыграли хорошо, и сам фильм ему понравился, хотя является скорее художественным, вымышленным произведением, чем правдивой историей.