Горячий карантин аргентинского теннисиста и сногсшибательной модели

Переносить карантин тяжело, когда ты один. А вот аргентинскому теннисисту Гидо Пелье повезло – с ним всегда рядом сногсшибательная модель Стефани Демнер. Ей недавно исполнилось 29 лет. С 2018 года Стефани встречается с соотечественником теннисистом Гидо Пельей, который поднимался на 20-ю строчку, а в замороженном из-за остановки турниров рейтинге ATP от 16 марта занимает 35-е место. Пелья сейчас является второй ракеткой Аргентины, после Диего Шварцмана.

«Вам нужно остановиться!» Поклонники завалили Эжени Бушар предложениями о знакомстве Теннисистка всего лишь заскучала на карантине в одиночестве и сказала об этом вслух.

Интересно, что инициатором их знакомства стала Демнер. Увидев Пелью на одном из фото в «инстаграме» Шварцмана, Стефани решила познакомиться с Гидо, написала ему – и вскоре у них сложились крепкие отношения.

До Пельи Демнер уже встречалась с аргентинским теннисистом – Хуаном-Мартином дель Потро. Они были вместе в 2010-2012 годах, но в конце 2012-го другая аргентинская модель Йоханна Вильяфанье опубликовала запись интимного разговора с дель Потро по телефону, из которого было ясно, что Хуан-Мартин изменял Стефани с ней. «Мне больно, я очень разочарована и не могу простить измену», — говорила Демнер, расставшаяся с дель Потро почти сразу после этого.

Параллельно с работой моделью Стефани получила высшее образование. Девушка закончила институт менеджмента у себя на родине. Правда, по этой специальности она вроде бы не работает, зато является послом сразу нескольких известных брендов, включая Dior и Swatch.

Весной 2019-го, примерно через год после знакомства, Гидо сделал ей предложение. Произошло это в мае, когда счастливая пара была в Диснейленде, отправившись туда перед стартом «Ролан Гаррос». Стефани ответила согласием.

«Я думала, что у нас уже всё идеально, но ты показал мне, что может быть ещё лучше. Надеюсь, эта прекрасная мечта – прожить с тобой всю оставшуюся жизнь – останется со мной навсегда. С каждым днём я люблю тебя всё сильнее. И говорю тебе «да» больше тысячи раз», — так Демнер прокомментировала предложение руки и сердца в своём «инстаграме».

Бывшая девушка Кирьоса помогает Берреттини Сам Ник, видимо, встречается с Анной Калинской, а Пелья собирается жениться на бывшей подруге дель Потро.

Позже сам Пелья сравнил впечатления от матча со швейцарцем Роджером Федерером с предложением Демнер. «Что сложнее: сделать предложение или сыграть с Федерером? Однозначно предложение. За 10 минут до матча с Роджером понимаешь, что готов играть и что тебя ждёт, а в свадьбе ты не уверен до тех самых пор, пока не сделаешь предложение. Поэтому я бы предпочёл играть с Федерером всю свою жизнь».

Кстати, Демнер признавалась в любви к Федереру как к теннисисту, так что вряд ли она обиделась на такой комментарий. Стефани написала: «Привет, Роджер, я очень сильно люблю тебя (прости, любимый Гидо, но ты поймёшь меня). А сам Пелья в комментариях к этой фотографии ответил: «Я люблю его больше, чем ты. Он лучший, настоящий король. Прекрасное фото».

Вскоре после помолвки Гидо добился своего лучшего результата на «Шлемах» в карьере. Произошло это на Уимблдоне, хотя трава является для Пельи наименее удобным покрытием. Однако любовь помогла Пелье преподнести пару сюрпризов – им были повержены прошлогодний финалист турнира Кевин Андерсон (хоть и далёкий от лучшей формы) и обладающий мощной подачей Милош Раонич. В результате аргентинец дошёл до четвертьфинала, хотя до того не проходил на мэйджорах дальше 3-го круга.

Интересно, что прошлой осенью Пелья критиковал дель Потро за то, что он нерегулярно выступает за сборную, но при этом основные лавры после победы Аргентины в Кубке Дэвиса достались именно ему. «В 2016 году Кубок Дэвиса выиграл не только дель Потро. Мы все выиграли его. Например, в Италии, когда дель Потро не играл, я был лидером сборной. Иногда нас не ценят как следует. Кубок Дэвиса выиграла Аргентина, но дель Потро же лучший игрок страны… Я зол, что он не всегда играет на Кубке Дэвиса. Мне, к примеру, нравится играть, а ему нет. Он даже в квалификациях не играет». Возможно, это исключительно личное мнение Гидо, но есть и немалая вероятность того, что он зол на соотечественника за то, как тот когда-то поступил со Стефани.

Как бы то ни было, Пелья и Демнер сейчас явно счастливы вместе. Они дарят друг другу положительные эмоции, и Гидо на волне позитива переживает лучший период в своей карьере. Пожелаем влюблённым, чтобы и впредь в их жизни всё было хорошо. А сейчас с такой невестой Пелье не страшен ни карантин, ни сопутствующая ему вынужденная пауза в выступлениях на корте.