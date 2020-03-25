Олимпиада всегда с нами. Лучшие мгновения российского тенниса

Олимпиада-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса перенесена на 2021 год – это лишний повод вспомнить замечательные победы российских теннисистов на прошлых Играх. А этих исторических успехов было немало. Посмотрим на наших замечательных олимпийцев – чемпионов и призёров разных лет.

Улыбаемся и машем. Теннисисты-знаменосцы на парадах открытия Игр Шарапова, Федерер, Джокович, Надаль, Маррей, Вавринка, Иванишевич, Возняцки и другие теннисисты-знаменосцы на парадах открытия Олимпиад.

Сеул-1988

Теннис вернулся в олимпийскую семью в 1988 году после 64-летнего перерыва. Первыми чемпионами стали Милослав Мечирж (Чехословакия) и Штеффи Граф (ФРГ). Выступили тогда в Сеуле и советские теннисисты – Андрей Чесноков и Александр Волков проиграли в первом круге, а Андрей Черкасов пробился во второй. В парном разряде сыграли Волков и Андрей Ольховский. У женщин успехи были получше – Лейла Месхи дошла до второго круга, а Лариса Савченко и Наталья Зверева – до четвертьфиналов, где уступили лишь будущим финалисткам – Граф и Габриэле Сабатини (Аргентина). В женском парном разряде Савченко и Зверева тоже стали четвертьфиналистками.

Барселона-1992 (две бронзы)

На Олимпиаде в Барселоне пришли первые медали. Отечественные теннисисты тогда выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды. Турнир проводился на грунте, и настоящим героем стал Андрей Черкасов. Уфимец одолел четырёх соперников подряд, особенно впечатляющей была победа над Питом Сампрасом в третьем круге, когда Андрей отыгрался со счёта 0-2 по сетам. Черкасов проиграл лишь в полуфинале, а поскольку матчи за 3-е место тогда не проводились, то он, как и хорват Горан Иванишевич удостоился бронзовой медали. Андрей Чесноков выбил тогда из сетки вторую ракетку соревнований шведа Стефана Эдберга, а затем уступил итальянцу Ренцо Фурлану. У женщин Месхи проиграла в первом круге, а Евгению Манюкова и Наталья Зверева дошли до 3-го раунда. В парном разряде Месхи и Зверева выиграли ещё одну бронзу для объединённой команды.

Атланта-1996

На этой Олимпиаде произошло историческое событие – дебют Анны Курниковой. Ей тогда было 15 лет и 47 дней, и она остаётся по сей день самой юной участницей Игр среди российских спортсменов. Аня тогда проиграла в первом круге, как Елена Макарова и Елена Лиховцева. В парном разряде Курникова и Макарова также уступили в первом раунде. У мужчин выступал один Андрей Ольховский, который одержал 3 победы и добрался до четвертьфинала.

От Сабатини, Массу, Федерера до Шараповой С момента возвращения тенниса в программу Олимпиад на каждой церемонии открытия было по паре знаменосцев-теннисистов. А в Лондоне флаги стран понесут уже с десяток представителей этого вида спорта.

Сидней-2000 (золото и серебро)

Фото: Getty Images

В далёкой Австралии грянул первый триумф. Правда, первый номер посева Марат Сафин после победного US Open оступился на старте, проиграв французу Фабрису Санторо, зато золота Олимпиады добился другой россиянин – Евгений Кафельников. По пути к успеху Евгений справился с такими грозными соперниками как Хуан-Игнасио Чела (Аргентина), Марк Филиппуссис (Австралия), Густаво Куэртен (Бразилия), а в финале в пяти сетах осказался сильнее немца Томми Хааса. В парном разряде Кафельников и Сафин проиграли во втором круге. У женщин Елена Лиховцева проиграла в стартовом матче, Анастасия Мыскина – во втором круге, а Елена Дементьева добралась аж до финала, где уступила Винус Уильямс. Лиховцева и Мыскина выступили и в парном разряде, где уступили во втором круге будущим чемпионкам – сёстрам Уильямс.

Афины-2004

В женском одиночном разряде выступило максимально возможное число теннисисток от страны – четыре. Олимпийская чемпионка Елена Дементьева проиграла в первом же круге Алисии Молик (Австралия). Надежда Петрова дошла до второго раунда. До четвертьфинала, как и в 1988-м, добрались сразу две отечественные теннисистки. Светлана Кузнецова уступила будущей обладательнице серебра Амели Моресмо, а Анастасия Мыскина добралась до полуфинала, где вела в 3-м сете 5:1 у Жюстин Энен, но упустила преимущество. В итоге бельгийка выиграла затем золото, а расстроенная Мыскина не смогла настроиться на матч за бронзовую медаль с Молик. В парном разряде Мыскина и Дементьева проиграли в первом круге японкам, а Кузнецова и Лиховцева – во втором француженкам. У мужчин в одиночном турнире выступали трое россиян – Марат Сафин дошёл до второго круга, Игорь Андреев – до третьего, а Михаил Южный стал четвертьфиналистом. В парном разряде Сафин и Южный проиграли на старте братьям Брайан, а Андреев и Николай Давыденко дошли до второго круга.

Пекин-2008 (российский пьедестал)

Фото: Getty Images

На этой Олимпиаде должна была дебютировать Мария Шарапова, но из-за травмы плеча она была вынуждена досрочно завершить сезон. В олимпийский турнир могло попасть максимум 4 человека от страны, а российские теннисистки так плотно тогда располагались на вершине рейтинга, что заменившую Марию запасная Вера Звонарёва получила высокий 9-й номер посева. Лишь Светлана Кузнецова была вынуждена уступить на старте китайской надежде Ли На, остальные россиянки дружно начали продвигаться по своим четвертям сетки. В итоге все они оказались в полуфиналах, как и Ли На. Динара Сафина убрала с дороги грозную сербку Елену Янкович, посеянную второй. Непростые соперницы были и у Елены Дементьевой – она победила Каролину Возняцки и Серену Уильямс. В полуфинале у Сафиной была тяжелейшая битва с Ли На. Организаторы не щадили россиянку, которая выступала ещё и в парном разряде с Кузнецовой, и ставили матчи Динары плотно друг к другу, не оставляя ей времени на отдых. Но та выстояла, справилась с китаянкой и не пустила её в финал. В другом полуфинале Дементьева оказалась сильнее Звонарёвой. В итоге впервые на Олимпиаде состоялся полностью русский финал. Елена Дементьева стала олимпийской чемпионкой, Динаре Сафиной получила серебро, а Вера Звонарёва в матче за третье место постаралась, чтобы Ли На не досталось ни одной медали. В итоге весь пьедестал Пекина был российским!

В парном разряде у России тоже было максимальное представительство – два дуэта. Кузнецова / Сафина, а также Звонарёва и Елена Веснина добрались до четвертьфиналов. У мужчин успехи были поскоромнее. Дмитрий Турсунов проиграл в первом круге Федереру, Николай Давыденко – во втором французу Полю-Анри Матьё, а Михаил Южный и Игорь Андреев дошли до 1/8 финала, где уступили Джоковичу и Надалю. В парном разряде Турсунов и Южный уступили во втором круге будущим чемпионам – швейцарцам Федереру и Вавринке, а Андреев и Давыденко стали четвертьфиналистами.

Лондон-2012 (серебро и бронза)

Фото: Getty Images

На этой Олимпиаде в программу Игр был добавлен розыгрыш пятого комплекта медалей в теннисе – микст. Наконец-то с третьей попытки смогла дебютировать россиянка Мария Шарапова. В 2004-м она выиграла Уимблдон уже после закрытия олимпийской заявки, в 2008-м была вынуждена сделать операцию на плече. Мария стала первой женщиной-россиянкой, которой доверила нести флаг своей страны на параде открытия Олимпиады. Кстати, Шарапова в Лондоне не только, образно говоря, «показала лицо», но и добилась высокого спортивного результата – завоевала серебро. Лишь финальный матч с Сереной Уильямс россиянке не удался. До матча за 3-е место добралась и другая россиянка Мария Кириленко, которая уступила белоруске Виктории Азаренко. Также далеко по сетке прошли и Надежда Петрова с Верой Звонарёвой – до третьего круга. В парном разряде Елена Веснина и Екатерина Макарова добрались до четвертьфинала, а Кириленко и Петрова завоевали бронзовую медаль. У мужчин Михаил Южный и Дмитрий Турсунова проиграли в первом круге, а Николай Давыденко и Александр Богомолов – во втором. В парном разряде Южный и Давыденко проиграли во втором раунде братьям Брайан из США. Дебют в миксте россиянам не удался: Южный и Веснина проиграли на старте аргентинцам дель Потро и Дулько.

Рио-2016 (золото)

Фото: Getty Images

На Олимпиаде в Рио россияне завоевали золото в третьем разряде – на этот раз в женском парном. В Бразилии не было равных дуэту Веснина/Макарова – попробовавшим силы на прошлой Олимпиаде в Лондоне. Елена и Екатерина были 7-ми сеяными, но смогли при этом справиться со всеми соперницами, не отдав никому ни сета. Ещё одна пара – Дарья Касаткина/Светлана Кузнецова – добралась до четвертьфинала. В одиночном разряде Анастасия Павлюченкова добралась до второго круга, Макарова и Кузнецова – до третьего, а Касаткина – до четвертьфинала. У мужчин Андрей Кузнецов и Теймураз Габашвили проиграли в первом круге, а Евгений Донской смог пробиться в 1/8 финала. В мужской парном разряде и миксте россияне не выступали.

Российский триумф и другие герои Олимпиады Маррей стал первым двукратным одиночным чемпионом, Веснина и Макарова выиграли в паре и другие события дня теннисного турнира в Рио.