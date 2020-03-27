Самые длинные ноги тенниса. Как сейчас выглядит Даниэла Гантухова

Словачка в 2000-х была одной из самых сексуальных теннисисток тура, но и теперь в свои 36 лет она выглядит сногсшибательно.

Словачка Даниэла Гантухова – одна из самых успешных теннисных красавиц мира. Она была в четвертьфиналах всех «Шлемов», кроме «Ролан Гаррос», и входила в топ-5. Мировую известность Даниэле в 18 лет принёс турнир в Индиан-Уэллсе в 2002 году. Будучи 26-й ракеткой мира перед стартом соревнований и получив 18-й номер посева, Гантухова неожиданно выиграла 6 матчей подряд, завоевав титул. Среди побеждённых ей соперниц были будущая легенда тенниса Жюстин Энен и бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис. Кстати, в начале сезона Даниэла вместе с Аранчей Санчес-Викарио дошла до финала Australian Open, где проиграла той же Хингис и Анне Курниковой.

Разумеется, победа в Индиан-Уэллсе привела к резкому повышению узнаваемости Даниэлы во всём мире. Она стала получать много выгодных предложений от спонсоров, её чаще начали снимать в различных журналах – что неудивительно с её выделяющейся яркой внешностью, ростом 181 сантиметр и ногами «от ушей». Гантухова закончила тот сезон триумфом вместе со сборной Словакии. Команда Чехословакии за время своего существования пять раз победила в Кубке Федерации, но после распада этой страны ни Словакии, ни Чехии долгое время не удавалось добиться успеха. Чешки позже стали доминирующей силой, завоевав шесть Кубков в 2010-е, но словачки победили раньше, став к тому же первыми бывшими представителями соцлагеря, взявшими этот трофей. В «Финале четырёх» на одном из Канарских островов, Гран Канария, Словакия победила сначала Италию, а затем и хозяек – Испанию.

Даниэла Гантухова. Кубковый боец Даниэле Гантуховой, победительнице Кубка Федерации-2002 и одной из шести теннисисток, собравших "Карьерный шлем" в миксте, – 30 лет.

На Australian Open – 2003 Даниэла снова дошла до четвертьфинала и проиграла там Уильямс, только на этот раз Винус. Именно после этого турнира Гантухова поднялась на пятую строчку рейтинга. Долго она там не продержалась, поскольку не смогла защитить титул в Индиан-Уэллсе, проиграв в 4-м круге. Тем не менее, в карьере Даниэлы было два сезона, которые она завершила в топ-10, и 5 сезонов, завершённых в топ-20.

В 2005 году словачка собрала «Карьерный шлем» в миксте. Интересно, что для этого ей понадобилось всего 4 титула – так же, как Марии Шараповой в одиночном разряде, которая собрала его на «Ролан Гаррос» — 2012. Гантухова пятый титул, в отличие от Шараповой, позже не завоевала, остановившись на четырёх трофеях. Она выиграла Уимблдон-2001, Australian Open – 2002, «Ролан Гаррос» — 2005 и US Open – 2005. На всех четырёх турнирах у неё были разные партнёры: соответственно Леош Фридль, Кевин Улье, Фабрис Санторо и Махеш Бхупати.

Гантухова: многому научилась у Хингис Даниэла Гантухова в эксклюзивном интервью рассказала о выступлениях в паре с Мартиной Хингис, любви к Кубку Федерации и многом другом.

Новый всплеск в игре Даниэлы в одиночном разряде пришёлся на 2007-й. Собственно говоря, тогда она впервые после Индиан-Уэллса – 2002 завоевала титул в одиночном разряде – теперь она покорила этот турнир дважды. Гантухова опять победила там Хингис, которая тогда вернулась в теннис после первого завершения карьеры и была в топ-10, а в финале оказалась сильнее 4-й ракетки мира Светланы Кузнецовой. Россиянка, кстати, этот турнир так и не выиграла, трижды потерпев поражение в финале.

Завершив сезон выступлением на Итоговом чемпионате WTA (и не выйдя из группы), в начале следующего года Даниэла добилась своего лучшего результата на «Шлеме» в одиночном разряде. Да, ей повезло с сеткой – словачка оказалась в единственной четверти Australian Open – 2008, где сеяные с 1-го по 8-й номера не добрались до четвертьфинала. И Светлана Кузнецова (2), и Анна Чакветадзе (6) вылетели в 3-м круге. Сама Гантухова при этом была 9-й ракеткой турнира, и по пути к полуфиналу её самой высокорейтинговой соперницей стала Мария Кириленко, занимавшая тогда 26-ю строчку. Даниэла была близка и к выходу в финал – в первом сете она «повесила баранку» будущей чемпионке «Ролан Гаррос» — 2008 Ане Иванович, но в итоге сербка одержала победу, а через день проиграла финал Марии Шараповой.

Одной из причин первого спада Гантуховой в 2003 году стало расставание её родителей. Она тяжело переживала этот разрыв, плакала в нескольких матчах тем летом, а также сильно похудела. У Даниэлы даже подозревали анорексию, но она объяснила потерю веса тем, что слишком много и активно тренировалась.

Гантухову можно назвать полиглотом. Помимо двух родных языков (словацкого и чешского) она отлично знает английский и немецкий. Несколько хуже Даниэла владеет итальянским и хорватским языками. К числу других её умений относится игра на пианино – словачка занималась в музыкальной школе с 6 до 14 лет.

Среди съёмок Даниэлы в различных журналах, пожалуй, наиболее известна её фотосессия для Sports Illustrated Swimsuit Edition в 2009 году. Там она снялась вместе с Марией Кириленко и Татьяной Головин, и эта съёмка получила название «Долина куколок».

Кроме того, в 2012-м словачка снялась обнажённой для ESPN: The Magazine's «The Body Issue». Её фото разместили на одной из шести обложек журнала (делать несколько вариантов обложек – традиционное решение). Для этого журнала снимались многие звёзды спорта, в том числе тенниса – как женщины, так и мужчины. За 11 лет существования издания (последний выпуск поступил в продажу в сентябре 2019 года) для него снялись также Серена Уильямс, Джеймс Блэйк, Вера Звонарёва, Агнешка Радваньска, Джон Иснер, Винус Уильямс, Томаш Бердых, Стэн Вавринка и Каролина Возняцки.

Гантухову регулярно включали в рейтинги «Самые горячие теннисистки мира», ставя в них на самые высокие места. Но, несмотря на это и на фотосессии, сама Даниэла отказывалась называть себя секс-символом. «Я прежде всего спортсменка, а такие съёмки просто весело делать время от времени. Они являются частью моей работы, но я совершенно точно не считаю себя секс-символом. И надеюсь, что зрители болеют за меня из-за моей игры, а не из-за внешности». Кстати, несмотря на яркую внешность, о личной жизни Гантуховой известно мало. Единственный роман Даниэлы, о котором ходили слухи, – с голландским футболистом Уэсли Снейдером в 2008-2009 годах, незадолго до его перехода из «Реала» в «Интер».

Длинноногая красавица завершила карьеру летом 2017-го и сейчас работает телеведущей и комментатором. «Я гораздо более занятой человек, чем прежде. Мы делаем так много программ для ТВ, и дни стали длиннее. Больше всего я не скучаю о том, что нужно каждый день быть в своём лучшем физическом состоянии. Мне всегда нравилось смотреть теннис, и не только мои матчи. Я многому научилась у бывших игроков, которые стали комментаторами. Приятно было услышать их мнение о моей игре, о том, как они подходили к матчам в тактическом и психологическом плане. Мне нравится возвращаться туда, где я была в качестве игрока. Люблю общаться с бывшими коллегами, многих из которых давно не видела», — рассказывала Даниэла. Кстати, недавно она брала небольшое интервью у Шараповой, в котором девушки в основном обсуждали World Team Tennis – проводящуюся каждое лето выставочную теннисную лигу, где и Даниэла, и Мария не раз играли.