Кому Курникова проиграла финал, кто не дал Федереру установить рекорд и что мешало теннисистам в 2009 году?

Хорошо ли вы знаете историю турниров в Индиан-Уэллсе и Майами? Тест

Март по традиции в теннисе – время для проведения супертурниров в Индиан-Уэллсе и Майами. В 2020 году эта традиция нарушилась. Как же сейчас нам не хватает этих матчей! «Чемпионат» предлагает проверить, как хорошо вы знаете историю этих соревнований.

Первый «Мастерс» в карьере Новака Джоковича. Сетки Индиан-Уэллса и Майами 2007 года

Турниры в Индиан-Уэллсе и Майами – едва ли не самые известные соревнования в теннисе после четырёх «Шлемов». По престижу и рейтинговым очкам Итоговые чемпионаты ATP и WTA, конечно, стоят выше, но Индиан-Уэллс и Майами удачно расположены в календаре (в марте ни игроки, ни болельщики ещё не успели пресытиться теннисным сезоном), отхватив при этом каждый по двухнедельному слоту.

За время проведения этих соревнований на них побеждало множество звёзд – но, разумеется, неожиданных чемпионов тоже хватало. Для кого-то триумф здесь остался главным достижением в карьере, для кого-то послужил трамплином в элиту мирового тенниса, а для кого-то был просто одним из многих трофеев. Мы предлагаем вам вспомнить историю этих соревнований в тесте «Чемпионата».

Пройти тест можно здесь.

Выбираем лучшие матчи Индиан-Уэллса. Триумфы Федерера, Джоковича, Шараповой, Весниной Освистывание Серены, победа Звонарёвой в ураганный ветер, взлёт Весниной, борьба Новака и Роджера за рекорд турнира – в нашей подборке.

Майами тоже не будет! Теннисисты зря летали в США Надаль раньше всех вернулся из Америки, улетел Джокович. Но организаторы турнира в Майами долго не заявляли об отмене из-за коронавируса.