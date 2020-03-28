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Тест «Чемпионата». История Индиан-Уэллса и Майами: Федерер, Шарапова, Курникова, Уильямс

История Индиан-Уэллса и Майами:
Артём Тайманов
Хорошо ли вы знаете историю турниров в Индиан-Уэллсе и Майами? Тест
Кому Курникова проиграла финал, кто не дал Федереру установить рекорд и что мешало теннисистам в 2009 году?
Теннис / WTA 0

Март по традиции в теннисе – время для проведения супертурниров в Индиан-Уэллсе и Майами. В 2020 году эта традиция нарушилась. Как же сейчас нам не хватает этих матчей! «Чемпионат» предлагает проверить, как хорошо вы знаете историю этих соревнований.

Первый «Мастерс» в карьере Новака Джоковича. Сетки Индиан-Уэллса и Майами 2007 года

Турниры в Индиан-Уэллсе и Майами – едва ли не самые известные соревнования в теннисе после четырёх «Шлемов». По престижу и рейтинговым очкам Итоговые чемпионаты ATP и WTA, конечно, стоят выше, но Индиан-Уэллс и Майами удачно расположены в календаре (в марте ни игроки, ни болельщики ещё не успели пресытиться теннисным сезоном), отхватив при этом каждый по двухнедельному слоту.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2007, воскресенье
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Майами (м). Финал
01 апреля 2007, воскресенье
Гильермо Каньяс
Аргентина
Гильермо Каньяс
Г. Каньяс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 4    
6 		6 6    
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

За время проведения этих соревнований на них побеждало множество звёзд – но, разумеется, неожиданных чемпионов тоже хватало. Для кого-то триумф здесь остался главным достижением в карьере, для кого-то послужил трамплином в элиту мирового тенниса, а для кого-то был просто одним из многих трофеев. Мы предлагаем вам вспомнить историю этих соревнований в тесте «Чемпионата».

Индиан-Уэллс (ж). Финал
18 марта 2007, воскресенье
Даниэла Гантухова
Словакия
Даниэла Гантухова
Д. Гантухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Майами (ж). Финал
01 апреля 2007, воскресенье
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		7 6
6 		5 3
         
Жюстин Энен
Бельгия
Жюстин Энен
Ж. Энен

Пройти тест можно здесь.

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