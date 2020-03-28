Хорошо ли вы знаете историю турниров в Индиан-Уэллсе и Майами? Тест

Март по традиции в теннисе – время для проведения супертурниров в Индиан-Уэллсе и Майами. В 2020 году эта традиция нарушилась. Как же сейчас нам не хватает этих матчей! «Чемпионат» предлагает проверить, как хорошо вы знаете историю этих соревнований.
Турниры в Индиан-Уэллсе и Майами – едва ли не самые известные соревнования в теннисе после четырёх «Шлемов». По престижу и рейтинговым очкам Итоговые чемпионаты ATP и WTA, конечно, стоят выше, но Индиан-Уэллс и Майами удачно расположены в календаре (в марте ни игроки, ни болельщики ещё не успели пресытиться теннисным сезоном), отхватив при этом каждый по двухнедельному слоту.
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За время проведения этих соревнований на них побеждало множество звёзд – но, разумеется, неожиданных чемпионов тоже хватало. Для кого-то триумф здесь остался главным достижением в карьере, для кого-то послужил трамплином в элиту мирового тенниса, а для кого-то был просто одним из многих трофеев. Мы предлагаем вам вспомнить историю этих соревнований в тесте «Чемпионата».
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Пройти тест можно здесь.
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