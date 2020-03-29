Калинская и Кирьос против Шараповой и Димитрова. Выбираем самую яркую теннисную пару

В теннисе часто образуются и распадаются романтические пары. Какая из них наиболее эффектная?

Теннисный мир тесен. В нормальные времена, когда все игроки регулярно выступали и путешествовали, а не сидели по домам из-за коронавируса, теннисисты и теннисистки часто пересекались друг с другом, и между ними нередко завязывались отношения. Вспомним несколько известных теннисных пар прошлых лет, а также расскажем об игроках, которые сейчас вместе.

Лучшая российская теннисистка в истории Мария Шарапова, по её словам, дружбы в туре никогда не искала, а вот отношения в туре у неё были. Не помешало им и то, что болгарин Григор Димитров младше Марии на 4 года. Инициативу в плане близкого знакомства проявил Димитров. Как позже рассказывала Шарапова в своей книге, она проверила возраст болгарина и, увидев, что ему 21 (возраст совершеннолетия в США), сочла это приемлемым вариантом, хотя и «на тоненького». Несколько месяцев их отношения оставались на уровне слухов, но в мае 2013-го во время крупного совместного (мужского и женского) турнира в Мадриде россиянка подтвердила, что они встречаются. Расстались они через два с лишним года, летом 2015-го.

Кристина Младенович и Доминик Тим

Как и в предыдущем случае, слухи об их романе появились намного раньше официального подтверждения. В итоге выяснилось, что встречаются они с начала 2017 года, хотя окончательно признались в этом только в декабре того же года. Однако накануне межсезонья-2020 австриец и француженка расстались. Подозрения на этот счёт появились, когда Младенович не прилетела в Лондон, где Тим играл Итоговый чемпионат ATP, а немного позже это подтвердил и сам Доминик. После расставания оба теннисиста убрали из своих аккаунтов совместные фотографии.

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Отношения швейцарца и хорватки начались в 2014 году и стали достоянием общественности в августе 2015-го, когда Ник Кирьос во время матча с Вавринкой во всеуслышание крикнул, что его девушка спала с Танаси Коккинакисом. Стэн сразу не услышал этого, а затем едва не устроил с Ником драку. Кстати, сам Вавринка ради Векич ушёл от жены, с которой был вместе 10 лет и которая родила от него дочь. Инцидент с Кирьосом на отношения Стэна и Донны не повлиял, но они всё-таки расстались весной 2019-го.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Из относительно недавно образовавшихся теннисных пар эта, пожалуй, самая известная. Элина и Гаэль увлеклись друг другом в конце 2018 года, во время межсезонья. Монфис появился в боксе Свитолиной во время Australian Open – 2019 – именно тогда об их романе всем стало известно. Влюблённые решили завести совместный «Инстаграм», который был ненадолго удалён в начале лета того же года. Но вскоре они помирились, и больше никаких признаков серьёзных ссор между ними не было.

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Айла Томлянович и Маттео Берреттини

Отношения итальянца Маттео Берреттини и австралийки Айлы Томлянович приобрели официальный статус прошлой осенью, а слухи об их романе появились летом, когда Айла поужинала вместе с Маттео и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В сентябре её заметили в боксе итальянца на Открытом чемпионате США, а подтвердил всё Маттео в Вене. «То, что Айла здесь со мной, — это нечто особенное для меня, ведь у нас не так много возможностей проводить время вместе в ходе сезона. Здесь мы также тренируемся вместе», — рассказал тогда Берреттини. Отметим, что до того Томлянович встречалась с Ником Кирьосом.

Бывшая девушка Кирьоса помогает Берреттини Сам Ник, видимо, встречается с Анной Калинской, а Пелья собирается жениться на бывшей подруге дель Потро.

Сам Ник, по всей видимости, сейчас вместе с Анной Калинской – во всяком случае, судя по многочисленным косвенным подтверждениям. Ещё в США Ник несколько раз приходил на матчи россиянки и во всеуслышание называл своей любимой теннисисткой. В сентябре он подкарауливал и в шутку пугал Анну, а последним свидетельством стал недавний комментарий подруги Калинской, Анастасии Потаповой, в её «инстаграме». Потапова написала под её фотографией: «Боже, Ник Кирьос, тебе повезло».

Затем они явно ссорились – Калинская выгоняла Кирьоса из своего «инстаграма», называя его сатаной, а Ник выкладывал фото с другой девушкой, но в начале марта их увидели целующимися в Акапулько, а чуть позже они вместе сходили на матч НБА. Побывать на баскетболе они успели незадолго до того, как все игры остановились из-за коронавируса.

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Флавия Пеннетта, ушедшая из тенниса почти сразу после абсолютно неожиданной победы на US Open – 2015, с 2014 года встречается со своим соотечественником. Фабио Фоньини младше её на пять с лишним лет, но Флавию в своё время не смутило ни это, ни опыт печально закончившегося романа с другим теннисистом – испанцем Карлосом Мойей. Пеннетта и Фоньини сыграли свадьбу в 2016-м, а в мае следующего года у них родился сын Федерико, названный в память о Федерико Луцци – теннисисте, умершим от лейкемии. В конце 2019 года Флавия родила дочь, названную Фарой.

Мирка Федерер (Вавринец) и Роджер Федерер

Но, конечно, самая крепкая теннисная пара, в которой есть хотя бы один действующий игрок – это Роджер Федерер и его супруга Мирка. Сейчас уже забылось, что Мирка Вавринец играла в теннис, но это так. Она выступала в WTA и в 2000 году попала на Олимпиаду в Сиднее в составе сборной Швейцарии, где и познакомилась с Роджером. Соответственно, их отношения длятся уже почти 20 лет. У них две пары детей-близнецов; девочки родились в 2009 году, а мальчики – в 2014-м.

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