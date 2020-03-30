Хачанов и другие теннисисты нашли лучшее применение туалетной бумаге во время коронавируса

Карантин в спорте одним из первых коснулся тенниса. Последние титулы перед долгой паузой выиграли 8 марта Софья Кенин (в Лионе) и Элина Свитолина (в Монтеррее). С тех пор теннисисты, как медийные персоны, пытаются призвать своих читателей к самоизоляции, к соблюдению гигиенических норм, перечисляют благотворительные взносы на борьбу с пандемией коронавируса, а также пытаются в этой атмосфере всеобщей грусти и уныния как-то развеселить себя, а также всех остальных.
Одной из популярных тем последних недель стал челлендж с туалетной бумагой, который затеял бывший теннисист, а ныне тренер Гало Бланко. Испанец ловко набил рулон ребром ракетки 20 раз и передал вызов Андрею Рублёву. Россиянин не заставил себя долго ждать и тоже выложил в сеть подобное видео, позвав остальных теннисистов показать класс. На этот призыв откликнулся испанский ветеран Альберт Коста, а также бельгийцы бельгийцы Янник Мертенс и Йоран Флиген.
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Поддержал товарища по сборной России Карен Хачанов. Россиянин ловко набил рулон туалетной бумаги и обеими ногами, и коленкой, и потом перешёл на ракетку.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Как потом оказалось, это был не первый дубль Хачанова. Перед удачной попыткой было несколько тренировочных подходов с провальным исходом. Карен действовал по принципу «Никогда не сдавайся!». И у него в итоге всё получилось.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Ради челленджа с туалетной бумагой снял ракетку с гвоздя даже аргентинец Давид Налбандян. Бывшая третья ракетка мира, финалист Уимблдона-2002 и победитель Итогового чемпионата ATP-2005 давно завершил теннисную карьеру и посвятил себя целиком авторалли.
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Бывшая первая ракетка мира, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Симона Халеп тоже подключилась к челленджу с туалетной бумагой. Правда, набивала румынка рулон без помощи ракетки. Но и ногами она справилась с задачей как заправская футболистка.
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Вызов Симоны приняла Карла Суарес-Наварро. Как видно из ролика, Карла тоже очень ловко чеканит такой своеобразный «мяч». Всё-таки недаром она испанка.
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Португалец Жоау Соуза так увлёкся чеканкой туалетной бумаги ногами, что когда закончил, не смог поймать рулон, признав: «Похоже, ногами у меня получается лучше, чем руками».
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Британка Кэйти Бултер, не смогла вписаться в узкие габариты комнаты, и набивая туалетную бумагу ногой, довольно скоро попала в камеру рулоном. Как оказалось, телефон держала мама теннисистки. Кэйти в шутку написала под этим роликом: «Извини, мам. Думаю, мне лучше заниматься теннисом».
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Решил показать мастерство чеканки и чемпион US Open-2014 Марин Чилич. Однако хорват пожалел такую дефицитную нынче туалетную бумагу и набил ногой теннисный мячик.
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