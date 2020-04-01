Серена нарушила спортивный режим и «лечится» от коронавируса армянским коньяком

Карантин в теннисе продолжается. В условиях изоляции и отсутствия игр спортсмены пытаются развлечься, кто как может. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.
Россиянин Карен Хачанов удивлён выпавшему в Москве снегу. А ведь всего пару дней назад в столице было так жарко, что казалось вот-вот начнётся лето. Теперь же на улице настоящая зима – что для последних чисел марта тоже нонсенс. Похоже, погода совсем запуталась.
Снег сейчас и в Швейцарии, но даже в такую погоду Роджер Федерер не пропускает тренировки. Знаменитый теннисист показал на камеру, как он ловко работает со стенкой, а также исполняет в различном виде свой знаменитый удар между ног – твиннер.
Россиянка Светлана Кузнецова на карантине уделяет много времени своему любимому псу Дольче.
Белоруска Арина Соболенко довольна последней фотосессией. «Ну разве не шикарная работа?» — ждёт одобрения теннисистка.
Чемпионка последнего турнира «Большого шлема» — Australian Open Софья Кенин удивляется, что оказывается умеет неплохо готовить. Выглядит аппетитно.
Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки показала лайфхак – как безопасно есть попкорн в условиях карантина. Достаточно просто надеть комбинезон задом наперёд, чтобы использовать капюшон в качестве тарелки.
Француз Жо-Вильфрид Цонга устроил со своим сыном настоящий домашний оркестр.
Карантин карантином, а поддерживать спортивную форму надо. Физическая нагрузка переносится гораздо легче, если делать всё с любовью. Итальянец Маттео Берреттини с удовольствием покатал в санках любимую девушку Айлу Томлянович. Как говорится, своя ноша не тянет.
Француз Люка Пуй и вовсе сыграл в теннис вместе с Грегуаром Баррером и двумя друзьями. Правда, ракеток было всего две. Но разве когда-то кого-то это останавливало, если есть сковородки.
Один из самых креативных теннисистов во время коронавируса Стэн Вавринка не мог обойти стороной свой День рождения. На днях швейцарцу исполнилось 35 лет, и с присущим ему чувством юмора трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион обыграл в видеоролике тему самоизоляции. Ведь такой праздник грустно встречать в одиночестве. Чтобы было веселее, Стэн в этом сюжете «клонировал» себя за праздничным столом.
По-прежнему не даёт скучать на карантине аргентинцу Гидо Пелье его невеста – горячая красотка Стефани Демнер.
Француженка Кристина Младенович использовала перепады высот внутри дома для игры в гольф. Она разместилась на верхней ступеньке лестницы, а в качестве лунки использовала пластиковый стакан. Надо сказать, что глазомер у теннисистки в полном порядке.
Ну а больше всех поразила своих читателей Серена Уильямс, которая пошла на поводу у своего мужа Алексиса Оганяна – американского бизнесмена с армянскими корнями. Алексис уговорил супругу нарушить спортивный режим и «полечиться» от коронавируса «армянскими народными средствами» — то есть продегустировать коньяк. «Ребята, я не большая любительница выпить, но мой муж пришёл с этим 23-летним армянским бренди, поэтому мы выпьем по рюмке. Его же не пьют залпом? Не помню, когда я в последний раз выпивала, это было давным-давно», – сказала Серена.
- 31 марта 2020
-
22:24
-
21:18
-
19:47
-
18:46
-
15:58
-
15:36
-
14:56
-
14:38
-
13:58
-
12:34
-
12:10
-
10:53
-
09:55
-
09:26
-
00:13
- 30 марта 2020
-
22:29
-
21:38
-
21:10
-
19:58
-
19:31
-
17:43
-
15:53
-
14:59
-
14:50
-
13:44
-
12:20
-
10:40
-
09:51
-
09:31
-
00:00
- 29 марта 2020
-
21:15
-
18:58
-
16:28
-
15:20
-
13:24