Серена нарушила спортивный режим и «лечится» от коронавируса армянским коньяком

Карантин в теннисе продолжается. В условиях изоляции и отсутствия игр спортсмены пытаются развлечься, кто как может. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Хачанов и другие теннисисты нашли лучшее применение туалетной бумаге во время коронавируса Провальные дубли, сбитая камера, потерянный дефицитный рулон – теннисисты поменяли мячик на туалетную бумагу во время карантина.

Россиянин Карен Хачанов удивлён выпавшему в Москве снегу. А ведь всего пару дней назад в столице было так жарко, что казалось вот-вот начнётся лето. Теперь же на улице настоящая зима – что для последних чисел марта тоже нонсенс. Похоже, погода совсем запуталась.

Снег сейчас и в Швейцарии, но даже в такую погоду Роджер Федерер не пропускает тренировки. Знаменитый теннисист показал на камеру, как он ловко работает со стенкой, а также исполняет в различном виде свой знаменитый удар между ног – твиннер.

Россиянка Светлана Кузнецова на карантине уделяет много времени своему любимому псу Дольче.

Белоруска Арина Соболенко довольна последней фотосессией. «Ну разве не шикарная работа?» — ждёт одобрения теннисистка.

Чемпионка последнего турнира «Большого шлема» — Australian Open Софья Кенин удивляется, что оказывается умеет неплохо готовить. Выглядит аппетитно.

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки показала лайфхак – как безопасно есть попкорн в условиях карантина. Достаточно просто надеть комбинезон задом наперёд, чтобы использовать капюшон в качестве тарелки.

Француз Жо-Вильфрид Цонга устроил со своим сыном настоящий домашний оркестр.

Карантин карантином, а поддерживать спортивную форму надо. Физическая нагрузка переносится гораздо легче, если делать всё с любовью. Итальянец Маттео Берреттини с удовольствием покатал в санках любимую девушку Айлу Томлянович. Как говорится, своя ноша не тянет.

Француз Люка Пуй и вовсе сыграл в теннис вместе с Грегуаром Баррером и двумя друзьями. Правда, ракеток было всего две. Но разве когда-то кого-то это останавливало, если есть сковородки.

Один из самых креативных теннисистов во время коронавируса Стэн Вавринка не мог обойти стороной свой День рождения. На днях швейцарцу исполнилось 35 лет, и с присущим ему чувством юмора трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион обыграл в видеоролике тему самоизоляции. Ведь такой праздник грустно встречать в одиночестве. Чтобы было веселее, Стэн в этом сюжете «клонировал» себя за праздничным столом.

По-прежнему не даёт скучать на карантине аргентинцу Гидо Пелье его невеста – горячая красотка Стефани Демнер.

Горячий карантин аргентинского теннисиста и сногсшибательной модели Гидо Пелья прошлой весной сделал предложение Стефани Демнер, и девушка ответила согласием. С ней он показывает лучшие результаты в карьере.

Француженка Кристина Младенович использовала перепады высот внутри дома для игры в гольф. Она разместилась на верхней ступеньке лестницы, а в качестве лунки использовала пластиковый стакан. Надо сказать, что глазомер у теннисистки в полном порядке.

Ну а больше всех поразила своих читателей Серена Уильямс, которая пошла на поводу у своего мужа Алексиса Оганяна – американского бизнесмена с армянскими корнями. Алексис уговорил супругу нарушить спортивный режим и «полечиться» от коронавируса «армянскими народными средствами» — то есть продегустировать коньяк. «Ребята, я не большая любительница выпить, но мой муж пришёл с этим 23-летним армянским бренди, поэтому мы выпьем по рюмке. Его же не пьют залпом? Не помню, когда я в последний раз выпивала, это было давным-давно», – сказала Серена.