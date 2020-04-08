«Папин взгляд». Курникова и Иглесиас показали двухмесячную дочку Машу

Многодетная мама Анна Курникова спустя два месяца после родов находится в отличной форме и наслаждается материнством.

Теннисные соревнования остановлены как минимум до лета, но жизнь спортсменов на этом не затихает даже в условиях карантина. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

«Это не шутка. Настроение улучшается». Зачем российская теннисистка ныряет в снег Россиянка Анастасия Павлюченкова искупалась в апрельском снегу. А чем занимаются другие теннисисты во время карантина?

Порадовала своих поклонников Анна Курникова – спустя два месяца после родов российская теннисистка опубликовала фотографию вместе со своей младшей дочкой Машей. Судя по фотографии, многодетная мама очень быстро пришла в отличную спортивную форму и наслаждается материнством. Многие в комментариях не смогли сдержать умиления при виде крохотной Маши и написали приятные слова счастливым родителям – Анне и её мужу Энрике Иглесиасу: «Лапули! Мамина дочка», «Похожа на вас», «Лицо Энрике», «Анна, вы прекрасны!», «Папин взгляд», «Красотки», «Как на папу похожа!», «Мини Энрике».

А сам Энрике Иглесиас выложил в своём «инстаграме» видео, на котором показал, как танцует со своей младшей дочерью Машей.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Карен Хачанов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» милое видео с сыном Давидом, на котором российский теннисист приседает и выполняет другие упражнения с ребёнком на руках. Малышу сейчас полгода. «Мои тренировки на карантине выглядят так», — пошутил Хачанов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Счастлив находиться с семьёй и Фабио Фоньини. Теннисист с трёхмесячной дочкой Фарой на руках рад, что в Италию пришла весна.

Мама двух детей Ана Иванович призналась, что любит книги, но ей непросто найти время для чтения. «Я бы хотела услышать, что вы, ребята, читаете и что вас вдохновляет?» — спросила сербская теннисистка подписчиков своего «инстаграма».

Доминика Цибулкова пока ещё только ожидает появления на свет ребёнка, но без своего коронного лифтолука словацкая теннисистка обойтись никак не могла.

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки уже показывала лайфхак – как безопасно есть попкорн в условиях карантина. На этот раз датчанка проапгрейдила свой наряд. Теперь к комбинезону, надетому задом наперёд, добавились кроссовки, связанные шнурками и повешенные на шею с двух сторон, которые используются в качестве подставки для напитков.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Каролины Возняцки

Чешская теннисистка с российским корнями Катержина Синякова налегает на занятия со штангой, благо большого пространства для таких упражнений не требуется.

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пообщался по видеосвязи с учениками собственной теннисной академии, которая находится на Балеарских островах. «Семья воссоединилась! Созвонились по видеосвязи всей семьёй, включая самого Рафаэля Надаля! Отлично поболтали!» — написали на странице академии в «Инстаграме».

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака поздравила старшую сестру Мари с Днём рождения, опубликовав фотографию из детства. Мари тоже играет в теннис, правда успехи у неё поскромнее – она в основном выступает на турнирах ITF. Тем не менее, сёстры уже выступали вместе в парном разряде на турнире в Токио-2017. Наверняка у них были мысли о совместном выступлении и на Олимпиаде-2020, но пока Игры перенесены на год вперёд.

Роджер Федерер показал в своём «твиттере», как быстро отбивает мяч от стены и предложил повторить его трюк. Для видео швейцарский теннисист надел стильную белую шляпу. «Вот эффективное упражнение для одиночных тренировок. Давайте посмотрим, что у вас получится! Присылайте мне видео, и я дам несколько подсказок. Выбирайте шляпу с умом», – написал Федерер. Роджер передал вызов Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Серене Уильямс, футболистам Криштиану Роналду, Златану Ибрагимовичу, Джанлуиджи Буффону, баскетболистам Леброну Джеймсу, Стефену Карри, пилоту Формулы-1 Льюису Хэмилтону и другим.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Напарник Федерера по победе на Олимпиаде-2008 в парном разряде Стэн Вавринка объявил, что считает сезон барбекю открытым.

Бывшая возлюбленная Стэна – хорватка Донна Векич тоже занята домашней готовкой.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пьёт кофе в машине и мечтает о завершении карантина: «Выпьем же за то, чтобы всё это поскорее уже закончилось! Хочу играть».

Венгерка Фанни Штолляр получает витамин D, усевшись поудобнее на солнышке.

Россиянка Анна Калинская тоже принимает солнечные ванны.