Тест. Сможете узнать теннисистов по детским фотографиям?

На первый взгляд, на детских фотографиях все кажутся на одно лицо, но если приглядеться, то фирменные ужимки, улыбка, взгляд не меняются с годами. «Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – попробуйте разгадать в этим милых детских лицах известных теннисистов и теннисисток. Настроение у вас точно улучшится!

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:



Тест: Угадай теннисиста по детской фотографии

«Папин взгляд». Курникова и Иглесиас показали двухмесячную дочку Машу Многодетная мама Анна Курникова спустя два месяца после родов находится в отличной форме и наслаждается материнством.

Домашний теннис. Надаль и Джокович нашли способ поддержать форму во время карантина Диванные подушки, сушилка для белья, детская коляска и даже кабриолет – звёзды придумали новую замену теннисной сетке, пока закрыты корты.