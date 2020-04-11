Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Статьи /

Тест – угадай по детской фотографии известного теннисиста

Анна Курникова
Даниил Сальников
Тест. Сможете узнать теннисистов по детским фотографиям?
Угадайте известных теннисистов – поднимите себе настроение.
Теннис 0

На первый взгляд, на детских фотографиях все кажутся на одно лицо, но если приглядеться, то фирменные ужимки, улыбка, взгляд не меняются с годами. «Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – попробуйте разгадать в этим милых детских лицах известных теннисистов и теннисисток. Настроение у вас точно улучшится!

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Тест: Угадай теннисиста по детской фотографии

«Папин взгляд». Курникова и Иглесиас показали двухмесячную дочку Машу
Многодетная мама Анна Курникова спустя два месяца после родов находится в отличной форме и наслаждается материнством.
Домашний теннис. Надаль и Джокович нашли способ поддержать форму во время карантина
Диванные подушки, сушилка для белья, детская коляска и даже кабриолет – звёзды придумали новую замену теннисной сетке, пока закрыты корты.
Мария Шарапова опубликовала номер своего телефона. Зачем?
Россиянка Мария Шарапова предложила своим фанатам присылать ей сообщения на специальный телефонный номер и пообещала лично ответить на них.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020