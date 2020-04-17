Как выглядели Курникова и Шарапова в 13 лет. Зрители и тогда не могли оторвать от них глаз

Недавний тест «Чемпионата», в котором мы предлагали угадать известных теннисистов по детским фотографиям, явно привлёк внимание. Кто-то справился с задачей на ура, кто-то немного запутался – всё-таки на статичных фото человек может быть не совсем похож на себя – не так нахмурил бровь или неестественно для себя улыбнулся. Уж не говоря о том, что люди с возрастом меняются. А вот на детских видео будущих чемпионов уже невозможно не узнать. Здесь к фирменной улыбке, взгляду добавляется и манера говорить, и ужимки, и целеустремлённость, и передвижение по корту вместе с неповторимой пластикой. И неважно, что у мальчиков на этих роликах голоски ещё не прошли возрастную мутацию. Их уже всё равно ни с кем не спутаешь. Посмотрим, как выглядели знаменитые теннисисты на детских видео.

Тест. Сможете узнать теннисистов по детским фотографиям? Угадайте известных теннисистов – поднимите себе настроение.

Начнём с россиянина Марата Сафина. Не так давно двукратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный победитель Кубка Дэвиса, бывшая первая ракетка мира выложил в своём «Инстаграме» видео, на котором он бойко даёт интервью. Марату в этом коротком сюжете 12 лет. Он ещё немного скромен в манере говорить, но всё равно фирменная сафинская чертовщинка в глазах и природный юмор вырывается из-под детской маски серьёзности, которую он на себя нацепил.

Сохранилось видео с награждения по итогам финала теннисного турнира в Базеле в 1993-м, в котором немец Михаэль Штих в четырёх сетах обыграл шведа Стефана Эдберга. На этом турнире среди прочих детей работал и 12-летний болбой Роджер Федерер. На кадрах победитель турнира Штих вручает маленькому Федереру памятную медаль, тем самым передавая своеобразную эстафету от одного чемпиона будущему. Для Роджера в итоге домашний турнир в Базеле стал одним из самых успешных в карьере – он выиграл его 10 раз (2006-2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017-2019).

Есть кадры, как 14-летняя Мария Шарапова провела видеоэкскурсию по знаменитой академии Ника Боллеттьери в городе Брэдентон, штат Флорида. Россиянка показала корты, тренажёрный зал, бассейн и даже комнату, в которой у неё оказалась большая коллекция марок.

Вообще, Мария Шарапова ворвалась в мировой теннис как ураган. Россиянка впервые появилась на международном юниорском турнире во Флориде – Eddie Herr International Junior Tennis Championships-2000 — и сразу же его выиграла в категории до 16 лет. Тогда Шараповой было всего 13.

В той же академии, но чуть раньше, занималась и ещё одна знаменитая россиянка. В 1996 году Анне Курниковой было всего 15 лет, но уже тогда она была популярна во всём мире и на её тренировки с Ником Боллеттьери приходили толпы зевак. Никто ещё не придумал лучшего рецепта для успеха, чем пахать на корте, не обращая внимания на окружающую обстановку – флоридскую жару или праздно гуляющих зрителей, которые не могли оторвать от юной Ани глаз.

Запечатлены в хронике и первые шаги к чемпионским титулам сестёр Уильямс с их знаменитыми косичками. На этих кадрах Винус 12 лет, а Серене – 11. Винус здесь заметно выше сестры и незримо пытается опекать младшую, которая и тогда была боевой, решительной, со своим фирменным юмором.

Рафаэль Надаль и в 12-летнем возрасте демонстрировал свой стиль. Испанца на этих кадрах хроники ни с кем не перепутаешь.

Американка, родившаяся в Москве, Софья Кенин стремительно ворвалась в элиту тенниса, выиграв последний пока турнир «Большого шлема» — Australian Open-2020. За маленькой Соней следили с раннего детства. Сохранились исторические кадры, как в 2005 году маленькую девочку, которой тогда было не полных 7 лет, привели на турнир в Майами. Над ней взяла опеку Ким Клейстерс, которая провела для девочки экскурсию по внутренним помещениям турнира и познакомила с Энди Роддиком. Смелая Соня сказала тогда, что знает, как нужно справляться с зубодробительной подачей американца. Её надо просто принять.

Ну а эти кадры из Белграда 1990-х, ещё до натовских бомбёжек, показывают нам, как ковался на корте неуступчивый характер Новака Джоковича. Порой его реакция на корте была по-детски истерична, но уже в 7-летнем возрасте серб смело заявлял: «Хочу быть номером 1». И в итоге стал им.