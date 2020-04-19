Тест. Как хорошо вы знаете самую успешную российскую теннисистку Марию Шарапову?
Легендарной российской теннисистке Марии Шараповой исполнилось 33 года.
Самая успешная теннисистка в истории России Мария Шарапова отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 33 года. Она была первой ракеткой мира, завоевала множество титулов, в том числе и на турнирах «Большого шлема», выигрывала у самых грозных соперниц и была одной из самых успешных и узнаваемых спортсменок мира. Много лет Шарапова радовала болельщиков своей игрой, своими победами, своей целеустремлённостью и преданностью теннису, общалась с подписчиками в соцсетях. В 2017 году Мария выпустила автобиографию, где довольно откровенно рассказала о своей жизни на корте и вне его. Предлагаем поклонникам таланта россиянки пройти тест, в котором вы можете проверить свои знания о легендарной теннисистке.
Пройти тест можно также по этой ссылке
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