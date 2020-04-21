Тройное счастье Курниковой и Иглесиаса. Как растут дети звёздной пары

Анна Курникова в конце 1990-х была одной из самых популярных теннисисток не только в России, но и в мире, несмотря на отсутствие титулов WTA в одиночном разряде. У Курниковой было 4 проигранных финала в одиночке, 16 титулов в паре, в том числе по два на Australian Open и на Итоговом чемпионате WTA, ещё был 4-й круг US Open в 15 лет и полуфинал Уимблдона в 16. Но в первую очередь Анна прославилась благодаря своей внешности. Неудивительно, что в неё были влюблены не только теннисные болельщики по всему миру, но и многие знаменитости. В начале 2000-х россиянка начала встречаться со всемирно известным певцом Энрике Иглесиасом. Они и сейчас счастливы вместе. В декабре 2017 года они стали родителями близнецов, которых назвали Николас и Люси, а в конце января 2020-го в звёздной семье родилась младшая дочь, которую назвали русским именем Маша. После того как Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями, они постоянно делятся с фанатами своим тройным счастьем, балуя их милыми и забавными видео из жизни своих детей.
Будучи спутницей жизни известного певца, Анна не может не пританцовывать в такт зажигательной мелодии даже с ребёнком на руках. Хорошо, что человечество придумало детский рюкзак-кенгуру. Можно посадить туда малыша и заниматься тем, что нравится.
«Плавать раньше, чем ходить» — такого принципа придерживаются многодетные родители Курникова и Иглесиас. Молодой папа Энрике с удовольствием изображает в море кита, приводя в восторг своё чадо.
Сын Николас растёт копией мамы – голубоглазый, светловолосый. Но если Анна всё время будет с ним танцевать, то он станет не теннисистом, а звездой эстрады, как папа.
Близнецы Николас и Люси – дружная команда. Вместе они могут даже разогнать игрушечную машину, на которой сидит их папа Энрике.
Николас уже настоящий маленький артист. Он с удовольствием пародирует папу и тренирует голосок.
Папа Энрике любит развлекать детей – стоя за стеклом, он корчит для них рожицы, эмоционально жестикулирует, выполняет странные движения. Всё это вызывает дикий восторг у малышей, и они заразительно хохочут. А мама Аня старательно фиксирует эти моменты счастья на видео, чтобы поделиться ими с поклонниками.
Курникова и Иглесиас – ответственные родители. Они с раннего возраста занимаются развитием малышей. Старшая дочь Люси с удовольствием разучивает детские песенки и считалочки.
Дети Курниковой и Иглесиаса растут в мультикультурной среде. Они с самого рождения слышат речь на разных языках. Поэтому неудивительно, что малыши играют с папой, щекочут его, заливисто смеются, а в это время в доме играет «Песня про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука»: «А нам всё равно!»
Игра в прятки – любимое развлечение всех детей. Сын Курниковой и Иглесиаса – не исключения. Благодаря этому ролику мы теперь знаем, какое у малыша семейное прозвище – Коко.
В январе 2020 года у Николаса и Люси появилась младшая сестрёнка – Маша. И сразу же папа Энрике стал приучать маленькую дочку к песням и танцам.
Близнецы Николас и Люси с каждым днём набираются сил, ловкости, выносливости и уже пытаются оседлать папу Энрике, превратив его в лошадку. Правда, не всегда это получается с первого раза. Бывают и падения, но папа знает, как мотивировать детей: «Давай, поднимайся!»
- 21 апреля 2020
-
02:41
-
00:35
- 20 апреля 2020
-
20:28
-
17:27
-
16:57
-
16:26
-
15:41
-
14:27
-
13:50
-
13:28
-
12:58
-
12:43
-
12:23
-
11:05
-
10:36
-
09:53
-
09:11
- 19 апреля 2020
-
23:19
-
22:25
-
20:15
-
16:47
-
16:23
-
16:05
-
15:01
-
14:39
-
12:07
-
09:32
-
08:41
-
02:41
-
00:17
- 18 апреля 2020
-
20:54
-
17:41
-
14:14
-
13:58
-
12:35