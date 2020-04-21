Тройное счастье Курниковой и Иглесиаса. Как растут дети звёздной пары

Анна Курникова в конце 1990-х была одной из самых популярных теннисисток не только в России, но и в мире, несмотря на отсутствие титулов WTA в одиночном разряде. У Курниковой было 4 проигранных финала в одиночке, 16 титулов в паре, в том числе по два на Australian Open и на Итоговом чемпионате WTA, ещё был 4-й круг US Open в 15 лет и полуфинал Уимблдона в 16. Но в первую очередь Анна прославилась благодаря своей внешности. Неудивительно, что в неё были влюблены не только теннисные болельщики по всему миру, но и многие знаменитости. В начале 2000-х россиянка начала встречаться со всемирно известным певцом Энрике Иглесиасом. Они и сейчас счастливы вместе. В декабре 2017 года они стали родителями близнецов, которых назвали Николас и Люси, а в конце января 2020-го в звёздной семье родилась младшая дочь, которую назвали русским именем Маша. После того как Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями, они постоянно делятся с фанатами своим тройным счастьем, балуя их милыми и забавными видео из жизни своих детей.

«Папин взгляд». Курникова и Иглесиас показали двухмесячную дочку Машу Многодетная мама Анна Курникова спустя два месяца после родов находится в отличной форме и наслаждается материнством.

Будучи спутницей жизни известного певца, Анна не может не пританцовывать в такт зажигательной мелодии даже с ребёнком на руках. Хорошо, что человечество придумало детский рюкзак-кенгуру. Можно посадить туда малыша и заниматься тем, что нравится.

«Плавать раньше, чем ходить» — такого принципа придерживаются многодетные родители Курникова и Иглесиас. Молодой папа Энрике с удовольствием изображает в море кита, приводя в восторг своё чадо.

Сын Николас растёт копией мамы – голубоглазый, светловолосый. Но если Анна всё время будет с ним танцевать, то он станет не теннисистом, а звездой эстрады, как папа.

Близнецы Николас и Люси – дружная команда. Вместе они могут даже разогнать игрушечную машину, на которой сидит их папа Энрике.

Николас уже настоящий маленький артист. Он с удовольствием пародирует папу и тренирует голосок.

Папа Энрике любит развлекать детей – стоя за стеклом, он корчит для них рожицы, эмоционально жестикулирует, выполняет странные движения. Всё это вызывает дикий восторг у малышей, и они заразительно хохочут. А мама Аня старательно фиксирует эти моменты счастья на видео, чтобы поделиться ими с поклонниками.

Курникова и Иглесиас – ответственные родители. Они с раннего возраста занимаются развитием малышей. Старшая дочь Люси с удовольствием разучивает детские песенки и считалочки.

Дети Курниковой и Иглесиаса растут в мультикультурной среде. Они с самого рождения слышат речь на разных языках. Поэтому неудивительно, что малыши играют с папой, щекочут его, заливисто смеются, а в это время в доме играет «Песня про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука»: «А нам всё равно!»

Игра в прятки – любимое развлечение всех детей. Сын Курниковой и Иглесиаса – не исключения. Благодаря этому ролику мы теперь знаем, какое у малыша семейное прозвище – Коко.

В январе 2020 года у Николаса и Люси появилась младшая сестрёнка – Маша. И сразу же папа Энрике стал приучать маленькую дочку к песням и танцам.

Близнецы Николас и Люси с каждым днём набираются сил, ловкости, выносливости и уже пытаются оседлать папу Энрике, превратив его в лошадку. Правда, не всегда это получается с первого раза. Бывают и падения, но папа знает, как мотивировать детей: «Давай, поднимайся!»