Рафаэль Надаль перед матчем в прыжке ударил головой дверной косяк. Его соперник смеялся

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое видео с происшествиями из мира тенниса. Мы собрали 10 роликов, которые вы могли не видеть ранее, и предлагаем вам выбрать наиболее привлекательный именно для вас. Ознакомиться со всеми, а также проголосовать можно по ссылке.

Если театр начинается с вешалки, то теннис начинается с выхода на корт перед матчем. На крупных турнирах, если дело касается поединка, с которого намечена телевизионная трансляция, добавляется ещё и ожидание игроков в подтрибунном помещении перед этим самым выходом. Всё-таки трансляции включаются на весь мир, и выйти раньше или позже нельзя. Поэтому игроки появляются в коридоре стадиона заранее, ждут команды на выход. Частенько под прицелом камер в этой рутине можно заметить довольно забавные эпизоды – кто-то над кем-то подшутил, перепутал дверь, ожидающий выхода на корт игрок поздравил выходящего с корта победителя предыдущего матча, а кто-то весьма оригинально размялся.

10 июля 2017 года в центре внимания оказался Рафаэль Надаль. Подойдя перед матчем 4-го круга Уимблдона вместе с люксембуржцем Жилем Мюллером к месту ожидания выхода на корт №1, испанец попытался начать делать резкие прыжки вверх, чтобы разогреть мышцы. Но выбрал он для этого самое неудачное место в коридоре – в пролёте двери. И первый же прыжок завершился для испанца жёстким ударом головой о дверной косяк. На звук удара даже повернулся Мюллер, стоявший чуть впереди и не видевший самого момента. Рафаэль смутился, но потом и испанец, и его соперник вместе посмеялись. Похоже, для Надаля всё закончилось хорошо. По крайней мере не было заметно, что он получил серьёзную травму. Однако эту свою нелепую ошибку во время разминки он запомнил. Надаль, наученный горьким опытом, теперь, прежде чем начать прыгать в помещении, всё время оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что рядом нет никаких препятствий.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Кстати, тот матч на Уимблдоне для Надаля всё же получился весьма драматичным. Рафаэль проиграл непростому сопернику первые два сета. Всё-таки для Жиля Мюллера трава – одно из самых удобных покрытий. Люксембуржец – левша с отличной подачей, а 2017 год был для него вообще лучшим карьере. Он выиграл тогда оба своих одиночных титула за карьеру – в Сиднее и Хертогенбосхе, а к концу июля поднялся на рекордное для себя 21-е место рейтинг-листа ATP. Неимоверным усилием воли Надаль взял в том матче третью и четвёртую партии, сравнял счёт – 2:2, дело дошло до пятого сета, в котором не было тай-брейка. В конце пятого часа борьбы Мюллер всё же сломил сопротивление именитого соперника, выиграл – 15:13 в пятом сете, наколотив за матч 30 эйсов, и повторил своё лучшее достижение на «Шлемах» — вышел в четвертьфинал. Что касается Надаля, то тогда некоторые поспешили объяснить поражение звёздного испанца именно ударом головой о дверной косяк, хотя такая версия проигрыша не выдерживает никакой критики. Всё-таки Рафаэль продержался на корте почти 5 часов и несколько раз мог сделать брейк в пятом сете. В любом случа, это был не день Рафаэля Надаля.

Аналогичные голосования по определению лучшего видео проходят в других разделах

Если же вы хотите посмотреть и выбрать самый крутой ролик из мира бокса и ММА, можно сделать это здесь:

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