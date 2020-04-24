Привыкли к дракам в хоккее и футболе? Теннисистки могут устроить потасовку прямо на корте

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое видео с происшествиями из мира тенниса. Мы собрали 10 роликов, которые вы могли не видеть ранее, и предлагаем вам выбрать наиболее привлекательный именно для вас. Ознакомиться со всеми, а также проголосовать можно по ссылке.

Мы привыкли к тому, что теннис считают аристократическим видом спорта, что здесь особая атмосфера, особые правила поведения. Болельщикам нельзя во время матча кричать и свистеть как на футболе или хоккее. Самим теннисистам и теннисисткам тоже себя надо держать в рамках приличия, хотя иногда и хочется разбить вдребезги ракетку, или поругаться со своей командой на трибуне, или поспорить с арбитром, который почему-то настроен сегодня против тебя. Иногда гнев обращается против соперника. По правилам этикета, теннисисты после матча должны пожать руку судье и сопернику. А что делать, если он, на твой взгляд, вёл себя недостойно? Тогда можно ему показать, что он – пустое место и не пожать руки. Или же броситься в драку, как в хоккее или футболе.

Этот эпизод произошёл в ноябре 2019 года на матче второго круга турнира ITF в Лас-Вегасе (США) между канадкой Кэтрин Себов и представительницей США Алисией Паркс, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Темнокожая американка после того, как уступила на тай-брейке второго сета – 0:6, 6:7 (9:11), пошла к сетке на рукопожатие к сопернице, но прежде в гневе пустила по харду ракетку прямо к своей скамейке возле судейской вышки.

На центре площадки девушки сошлись у сетки, Паркс попыталась вместо рукопожатия хлопнуть «пять», но после этого её что-то взбесило. Она просочилась у конца сетки мимо судьи и вышки и полезла в драку с Себов. Судья как мог своим телом и расставленными руками отодвигал разъярённую и громко кричащую американку от точки конфликта. Тут с трибун стали высыпать представители обеих теннисисток, причём грозный член команды Алисии так торопился перескочить через бортик, что свалился вначале на корт. Подключились линейные судьи и общими усилиями драку через некоторое время удалось остановить.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Как объяснила позже американка Паркс, в момент рукопожатия соперница слишком сильно сжала её ладонь и это вывело теннисистку из себя. Отметим, что после этой потасовки канадка Себов обыграла ещё одну теннисистку и дошла потом до полуфинала этого турнира в Лас-Вегасе.