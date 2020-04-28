Как Федерер наказал Зверева после его ошибки в парном матче

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое видео с происшествиями из мира тенниса. Мы собрали 10 роликов, которые вы могли не видеть ранее, и предлагаем вам выбрать наиболее привлекательный именно для вас.

Серена со свиньями, баттл Шараповой и Джоковича. 10 забавных видео в теннисе Удар Надаля головой об косяк, конфуз Бушар в центре Парижа – выбираем самые смешные происшествия с теннисистами.

Теннис мы любим не только за красивые розыгрыши, но и за яркие эмоции на корте. Чего только не бывает с игроками, когда каждое очко на вес золота. Теннисист может разбить ракетку, накричать на судью или болбоя, а иногда запустить мяч куда-то не в ту сторону. В декабре 2019 года Роджер Федерер и Александр Зверев проводили парный матч с американцами Бобом и Майком Брайанами на выставочном турнире в Ханчжоу (Китай). В одном из эпизодов Роджер выразил недовольство неудачной игрой у сетки своего молодого напарника. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» своеобразно «наказал» немца за ошибку, в шутку запустив в «молодого падавана» теннисным мячом. Тот подыграл старшему товарищу – поднял руки вверх в знак признания своей ошибки и позволил Федереру безнаказанно забросать мячами свою спину на радость публике. Насколько это было смешно – посмотрите сами.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После игры, которая завершилась победой Брайанов на двух тай-брейках – 7:6, 7:6, Роджера спросили, не хочет ли он заявиться вместе со Зверевым на Australian Open в парном разряде. «После сегодняшнего матча, наверное, никогда больше не буду играть со Зверевым», — пошутил швейцарец. Это не единственный забавный случай в матче с участием Федерера и Зверева. В ноябре 2019-го в рамках латиноамериканского турне Роджер и Александр играли в Буэнос-Айресе, и немец победил со счетом 7:6, 7:6. По ходу встречи Федерер чуть не попал сопернику в голову мячом, когда тот вышел к сетке. Зверев едва успел увернуться и, подыграв своему визави, в шутку упал на корт навзничь.

Вообще, история взаимоотношений этих двух теннисистов на корте довольно непростая. Учитывая матчи Кубка Хопмана, соперники провели друг против друга уже 10 поединков, и счёт пока ничейный – 5:5. Причём Александр нанёс именитому швейцарцу несколько болезненных поражений. Например, выбил того в полуфинале Галле-2016 – одного из самых любимых турниров Федерера на траве – 7:6, 5:7, 6:3; победил в титульном матче на «Мастерсе» в Монреале-2017 – 6:3, 6:4; выбил швейцарца в полуфинале Итогового чемпионата ATP-2018 – 7:5, 7:6, а сам затем завоевал титул; остановил Роджера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае-2019 – 6:3, 6:7, 6:3.