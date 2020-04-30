Шарапова против Джоковича. Россиянка попала точно в цель. Но в какую?

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое видео с происшествиями из мира тенниса. Мы собрали 10 роликов, которые вы могли не видеть ранее, и предлагаем вам выбрать наиболее привлекательный именно для вас. Ознакомиться со всеми, а также проголосовать можно по ссылке.

Серена со свиньями, баттл Шараповой и Джоковича. 10 забавных видео в теннисе Удар Надаля головой об косяк, конфуз Бушар в центре Парижа – выбираем самые смешные происшествия с теннисистами.

Что важнее для теннисиста – скорость или инстинкт? Это решили проверить Новак Джокович и Мария Шарапова, затеяв многоэтапное противостояние. Сначала была проверка на дальность, как в гольфе. В первой попытке серб ударил по мячу ракеткой не очень сильно, и тот упал в озеро, не долетев до противоположного берега. «Ничего, это была разминка», — сказал Новак и стал готовиться ко второй попытке. Вторым ударом он всё-таки попал на другую сторону озера, но слишком далеко от лунки. Следом за дело взялась Мария, и так «постаралась», что пробила совсем в другую сторону. Серб резонно заметил, показывая рукой: «Лунка там! Видишь флаг?». Впрочем, вторым ударом россиянка попала точно на грин, мячик попрыгал и заскочил в лунку. «Сфотографируй это!» — назидательно показала Шарапова в сторону своего успеха.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вторая серия состязаний прошла в «боулинге». «Окей, Мария. Дамы вперёд!» — Джокович галантно уступил очередь россиянке. Первым мячом теннисистка сбила часть кеглей, вторым промахнулась, а третьим добила остатки всего, что оставалось на дорожке. «Это не считается», — возразил серб. «Почему нет? Тогда давай ты», — уступила место Шарапова. Первым ударом Новак вообще пробил мимо, зато вторым сделал страйк. Серб радостно выкрикнул: «Камон!», а Мария легко согласилась с поражением в этом раунде: «Окей! Следующая игра».

Решающий раунд был проверкой на точность. Джокович поставил банку с теннисными мячами на голову и развёл руки в стороны. «Ты уверен в этом?» — спросила Мария. «Давай свой лучший удар!» — подбодрил россиянку Новак. Первая подача Шараповой просвистела мимо, а второй удар был очень метким – она попала точно в цель. Но в какую!?



стаётся только надеяться, что Новак Джокович не сильно пострадал.