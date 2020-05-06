«Маттео стал показывать отличные результаты, и я решила, что надо его окрутить»

Теннисисты начинают активные тренировки, но и не забывают про личную жизнь. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

«Посмотрим, могу ли я всё ещё бить по мячу» Донна Векич возвращается в «офис» из самоизоляции, а Серена Уильямс уже провела матч. Правда, сама с собой.

Австралийская красотка хорватского происхождения Айла Томлянович рассказала в видеочате, с чего начались её романтические отношения с итальянским теннисистом Маттео Берреттини. Они вместе тренируются в Бока-Рэйтон (штат Флорида), где живёт Айла, а встречаться начали с Уимблдона-2019: «Маттео стал показывать отличные результаты, и я решила, что надо его окрутить… Ладно, шучу. На самом деле мы просто начали общаться». Берреттини, в свою очередь, признался: «Мне было тяжело её добиваться. За пределами корта мне пришлось побегать больше, чем на корте».

Ещё один итальянский теннисист Фабио Фоньини открыл подробности своей семейной жизни с чемпионкой US Open-2015 Флавией Пеннеттой: «Когда нашему первому ребёнку было восемь месяцев, мы с Пеннеттой проводили предсезонку в Майами. Это было необычно. Мне нужно было лететь в Австралию, а я зарыдал как ребёнок. Я не мог представить, что оставляю их… Я чувствовал себя одиноким, и того короткого промежутка времени, когда я мог видеть свою семью, было недостаточно. Я постоянно спрашивал себя – что мне делать в этой ситуации и в конце концов нашёл мотивацию – сказал себе, что должен остаться и бороться».

Любовь и гармония царит и в паре аргентинского теннисиста Гидо Пельи и известной модели Стефани Демнер.

Украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис в своём совместном «инстаграме» предложили подписчикам поделиться названием любимых сериалов: «Какой у вас топ-3 сериалов во время карантина? Наш: «Бумажный дом», «Последнее королевство», «Письмо королю».

Элина совершила очень смелый поступок – поделилась фотографией с косметической маской на лице. Как говорилось в одном известном фильме, «обычно женщины на такое зрелище гостей не созывают».

Одной из активных читательниц «инстаграма» украинской теннисистки является Дарья Касаткина. Россиянка спародировала танец Свитолиной и выложила в сеть сравнительное видео. «Старалась изо всех сил. Что скажете, ребят? Взгляд кошки, грация картошки», — подписала ролик Дарья. «Нашла кого пародировать», — ответила ей в комментариях сама Элина.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Дарьи Касаткиной

По случаю Дня рождения довольно смелое фото разместила на страницах своего «Инстаграма» Арина Соболенко. «22 – это вам не шуточки» — прокомментировала именинница из Беларуси.

Порадовала своих поклонников красивой фотографией и украинка Даяна Ястремская.

Ещё одна теннисная красотка Софья Жук в своём «инстаграме» недавно объяснила решение сделать длительный перерыв в карьере проблемами со здоровьем, а затем в интервью официальному сайту WTA рассказала подробности: «Проблемы со спиной были ещё до юниорского Уимблдона. Всё было так плохо, что ни один врач не был готов мне помочь. Согласно результатам МРТ, у меня позвоночник 50-летнего или даже 60-летнего человека…».

Подружка Жук – ещё одна российская теннисистка Анна Калинская – которая тоже сейчас находится во Флориде, опубликовала фотографию с новым верным другом: «Добро пожаловать в семью, малыш».

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сделала утреннюю зарядку, используя в качестве образца популярную видеотренировку. Комплекс, чередующий упражнения в различных упорах, оказался не так и прост, и спортсменке пришлось попотеть.

Вслед за Шараповой её «любимая» соперница Серена Уильямс тоже опубликовала видео своей тренировки, назвав его «Утренняя йога».

А вот старшая сестра Серены – Винус Уильямс уже вовсю тренируется на корте в Палм-Бич (Флорида) и призывает читателей держать крепче ракетку: «Не позволяй «короне» одержать верх над тобой…»

Швейцарец Стэн Вавринка, похоже, во время самоизоляции научился неплохо готовить и пригласил всех попробовать сделанные собственными руками маффины.

У бельгийца Давида Гоффена настало время для барбекю.

В заключение отметим, что в начале мая в Германии прошёл первый показательный турнир после карантина, а 8 мая стартует турнир в Палм-Бич (США). Кроме этого, намечены соревнования в теннисных академиях Муратоглу во Франции и Рафаэля Надаля в Испании. Так что теннисная жизнь постепенно начинает просыпаться и нас ждёт много интересного.