Твинеры, по которым мы скучали. Как прошли первые теннисные турниры после карантина

Теннис постепенными медленными шагами отвоёвывает пространство у карантина. Уже завершились первые три майских турнира, четвёртый идёт полным ходом, на очереди ещё несколько соревнований в разных странах.

«Посмотрим, могу ли я всё ещё бить по мячу» Донна Векич возвращается в «офис» из самоизоляции, а Серена Уильямс уже провела матч. Правда, сама с собой.

Первыми двухмесячную теннисную изоляцию нарушил показательный турнир в Германии – Tennis Point Exhibition Series. Восемь игроков, в основном немцев, с 1 по 4 мая провели на корте «Бэйс Теннис Академи» в Хёр-Гренцхаузене круговой турнир по усечённому регламенту – геймы без больше-меньше, сеты до 4 геймов, при счёте 3:3 разыгрывается тай-брейк по классическим правилам до 7 очков. По итогам группового турнира были проведены матчи за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е места. При этом теннисисты и обслуживающий персонал турнира соблюдали социальную дистанцию и множество других ограничений посткарантинного тенниса.

Самым именитым участником соревнований был немец ямайского происхождения Дастин Браун. Никто не смог пройти такой интенсивный турнир без потерь (4 игровых дня по два поединка в каждом). У трёх лидеров было по 5 побед и 2 поражения. В финал по дополнительным показателям попали Браун и Янник Ханфман. И первым историческим чемпионом посткарантинного тенниса стал Ханфман, победивший в финале 4:2, 4:0. Ну а первым игроком, который провёл весь теннисный матч в маске, стал немец Беньямин Хассан, выступающий в Кубке Дэвиса за Ливан.

6-7 мая на крытых кортах в Минске прошли матчевые встречи Belarus Insurance Cup с участием белорусских теннисистов. Две самые звёздные участницы соревнований встретились в финале — 11-я ракетка мира Арина Соболенко в трёх сетах обыграла 119-й номер рейтинга WTA Александру Саснович — 4:1, 0:4, 4:3.

В Вест-Палм-Бич (Флорида, США) 8-9 мая состоялся пока самый громкий по составу участников турнир MyUTR Pro Match Series – примерно по таким же правилам, как и немецкий, только с четырьмя теннисистами вместо восьми. Первоначально заявившиеся итальянец Маттео Берреттини (8-я ракетка мира) и американец Теннис Сандгрен (55) отказались от участия. Их заменили поляк Хуберт Хуркач (29) и серб Миомир Кецманович (47).

Вначале планировалось провести турнир за 3 дня, но в итоге участники решили, что по два матча в день в четырёхгеймовом формате сета – вполне допустимая нагрузка. И тут, как и в Германии, по итогам группового турнира сразу у трёх игроков были одинаковое соотношение побед и поражений (по 2-1). По дополнительным показателям в финал вышли Кецманович и самый высокий игрок тура Райлли Опелка (39) из США (рост 211 см), который и стал в итоге чемпионом.

В одном из эпизодов матча Хуркач – Опелка бегущему за мячом поляку удалось пробить шикарный твинер спиной к корту, да так точно, что американскому гиганту у сетки всё равно не хватило роста, чтобы дотянуться за таким эффектным обводящим. Именно таких ударов нам всем не хватало все эти долгие недели карантина!

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7 мая в Германии на том же корте «Бэйс Теннис Академи» в Хёр-Гренцхаузене начался аналогичный турнир Tennis Point Exhibition Series-2 – только уже с 12 участниками вместо 8.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Exo Tennis.

Вторая серия ожидается и во Флориде.

22 мая стартует турнир MyUTR Pro Match Series-2 по тем же правилам, но уже с участием четырёх теннисисток WTA – американок Элисон Риске (19), Аманды Анисимовой (28), Даниэль Коллинз (51) и хорватки Айлы Томлянович (56).

Федерация тенниса Германии на основе успешного опыта с мужскими показательными турнирами уже планирует соревнования и среди женщин. Участницами DTB Invitational Series должны стать Лаура Зигемунд, Анна-Лена Фридзам, Карина Виттёфт и Мона Бартель. Всего 24 теннисистки.

На 16-17 мая планировался турнир на территории теннисной Академии Муратоглу на южном побережье Франции – Ultimate Tennis Showdown (UTS). Среди участников значатся бельгиец Давид Гоффен (10), итальянец Фабио Фоньини (11), австралиец Алексей Попырин, несколько французских игроков. Но организаторы решили всё же сдвинуть старт соревнований на четыре недели вперёд (13 июня). К заявленным участникам кстати добавился и Дастин Браун с его накопленной игровой формой на двух немецких турнирах. Муратоглу не исключает, что список игроков ещё усилится.

В Австрии 25 мая стартует турнир с участием третьей ракетки мира австрийца Доминика Тима. В мужской части выступят 16 человек, женский турнир будет рассчитан на восьмерых участниц. Призовой фонд соревнований составит € 150 тыс. В качестве формата будет использован турнир с тремя групповыми стадиями. На первой стадии 16 участников сыграют друг с другом. Далее останутся 12 участников и 8 финалистов. Помимо Тима участниками соревнований станут Деннис Новак, Барбара Хаас, Тамира Пажек и другие австрийские теннисисты.

Но это ещё не всё. На подходе серия турниров в Испании – в Льейде, Мадриде, Валенсии, Севилье и Марбелье, в том числе на базе академии Рафаэля Надаля на Мальорке. Федерация тенниса Испании называет дату старта – 10 июля. Бывшая восьмая ракетка мира Янко Типсаревич планирует провести в своей академии в Белграде (Сербия) выставочный турнир – Eastern European Championship. Состав участников пока неизвестен, матчи начнутся 15 июня.

С нетерпением ждём новых турниров.