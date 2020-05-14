Мария Шарапова не попала в топ-20 за последние 10 лет. Но она там должна быть

WTA опубликовала топ-20 действующих теннисисток, которым удалось набрать наибольшее количество рейтинговых очков, начиная с сезона-2010. Этот список с впечатляющим результатом возглавила Серена Уильямс – 66 308 очков, которые американка набрала за последние 10 лет и начало нынешнего сезона, который был прерван в начале марта из-за пандемии коронавируса. Почти на 20 тысяч очков от Серены отстала чешка Петра Квитова (46 385). Тройку лучших теннисисток десятилетия по этому показателю замкнула румынка Симона Халеп (44 590). В списке оказались также старшая сестра Серены – Винус Уильямс (на 10-м месте) и две россиянки – Светлана Кузнецова (12-я) и Анастасия Павлюченкова (14-я).
1. С.Уильямс (США) – 66 308 очков
2. Квитова (Чехия) – 46 385
3. Халеп (Румыния) – 44 590
4. Кербер (Германия) – 41 090
5. Азаренко (Беларусь) – 39 235
6. Кар.Плишкова (Чехия) – 30 207
7. Стосур (Австралия) – 27 461
8. Свитолина (Украина) – 26 164
9. Мугуруса (Испания) – 26 056
10. В.Уильямс (США) – 24 641
11. Эррани (Италия) – 21 790
12. Кузнецова (Россия) – 20 974
13. Суарес-Наварро (Испания) – 20 932
14. Павлюченкова (Россия) – 20 662
15. Стивенс (США) – 19 929
16. Кис (США) – 19 052
17. Гёргес (Германия) – 18 296
18. Бертенс (Нидерланды) – 17 503
19. Петкович (Германия) – 17 235
20. Барти (Австралия) – 16 004
Легко заметить, что в этом списке нет Марии Шараповой. Это неудивительно, ведь россиянка объявила о завершении карьеры перед самой остановкой тура (26 февраля), и сейчас она не является действующей теннисисткой. Именно поэтому Мария в упомянутый список и не попала. Но она там должна по идее быть. Кстати, это же касается и датчанки Каролины Возняцки, распрощавшейся с теннисом на месяц раньше – после Australian Open.
Путём нехитрых подсчётов нам удалось восстановить справедливость. Если бы эти две теннисистки не поторопились с уходом на пенсию, то сейчас были бы в верхушке данного списка – Возняцки на 3-м месте, а Шарапова – на шестом. А кто ещё мог составить компанию Марии и Каролине в этом топ-20 из тех теннисисток, кто уже завершил карьеру?
1. Возняцки (Дания) – 45 480
2. Шарапова (Россия) – 40 613
3. А.Радваньска (Польша) – 38 954
4. Ли На (Китай) – 24 385
5. Цибулкова (Словакия) – 22 241
6. Янкович (Сербия) – 20 066
Кстати, Мария Шарапова не жалеет о завершении карьеры и считает, что выбрала для этого вполне подходящее время: «Решение было принято в правильное время. Ведь в противном случае я бы сейчас сидела и думала: «Когда будет следующая тренировка? А для чего я вообще тренируюсь?» Сейчас очень много вопросов, связанных со спортом. У меня появилась хорошая возможность оглянуться назад, чтобы посмотреть на 28 лет, которые я провела в теннисе, чтобы понять, что он для меня значил… Я всегда смотрю на вещи в более глобальном масштабе. Когда я проигрывала, мой отец говорил мне: «Это не спринт, а марафон»
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