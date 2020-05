85 тысяч за ужин с Эжени Бушар. Как канадская теннисистка стала дорогим лотом на аукционе

Ни слабые результаты в последнее время, ни остановка теннисного тура из-за глобальной эпидемии, ни само пребывание на карантине никак не повлияли на число поклонников канадской теннисистки Эжени Бушар. Армия фанатов бывшей пятой ракетки мира по-прежнему доказывает ей свою преданность.

Эжени присоединилась к благотворительной акции All in challenge в поддержку американцев, пострадавших от пандемии коронавируса, выставив на аукцион возможность посмотреть матч из её ложи на одном турнире по выбору. Кроме этого канадка обязалась предоставить победителю аукциона и его гостю оплаченный перелёт и проживание в отеле, подарить им ракетку и кроссовки с автографом, а также сходить с ними на совместный ужин. А ещё победитель вместе с Бушар на 15 дней станет лицом мобильного приложения 15 Seconds of Fame. Начальная цена лота составляла 2,5 тысячи долларов, но выяснилось, что желающих заплатить за встречу с Эжени нашлось слишком много. И в итоге за пару недель торгов сумма подскочила до 85 тысяч. Что и говорить, ужин с финалисткой Уимблдона-2014 стал очень дорогим лотом. И несмотря на то, что сама канадская теннисистка эти огромные деньги с аукциона не получит, она счастлива, что помогла нуждающимся: «Ребята!!! 85 тысяч?! Вы просто удивительные! Это очень-очень поможет нуждающимся людям. Горжусь всеми вами. Спасибо, что участвовали в этом со мной. Вы лучшие фанаты».

Сидя на карантине, Бушар не замкнулась в своём микромире, а активно участвовала в различных виртуальных мероприятиях. В частности, канадка сыграла в онлайн-турнире по кибертеннису с участием ведущих представительниц WTA.

А перед этим Эжени решила потренироваться, позвав на виртуальную игру своих подписчиков. Но через какое-то время желающих сыграть с ней набралось более сотни, и техника не выдержала. «Ко мне добавились так много людей, что моя PlayStation вылетела и её пришлось перезагрузить», — сообщила Бушар своим фанатам.

Фото: instagram.com/geniebouchard

Несмотря на то, кто поклонников у канадки во всём мире огромная армия (только в одном «Инстаграме» у неё 2,1 млн подписчиков), в их число, похоже, не входят представители Федерация тенниса Канады. Чтобы поддержать игроков в это непростое время, они совместно с национальный банк объявили о мерах по поддержке низкорейтинговых игроков. Но Эжени в этот список нуждающихся не попала. Финансовая помощь в размере от $ 10 тыс. до $ 20 тыс. полагается игрокам, занимающим места с 100-го по 750-е. Однако по поводу Бушар было оговорено, что она этих денег не получит, поскольку заработала за карьеру больше $ 2,5 млн (одних только призовых канадка получила $ 6 464 693).

Сама Эжени Бушар признаётся, что больше всего ей не хватает турниров: «Думаю, самое трудное сейчас – это чувство, что у меня нет работы, нет плана. Я человек, который всё планирует. Ощущать, что ты в полной пустоте, психологически тяжело. Когда всё возобновится, я как можно скорее начну играть на турнирах».

Да, официальные турниры пока приостановлены до конца июля, но с начал мая уже во многих странах всё больше и больше проводится показательных соревнований. В ближайшее время будут турниры во Флориде (США), в Вене (Австрия), в Чехии, в Италии, Франции. Так что Эжени пора выбирать, куда отправиться для соревновательной практики.