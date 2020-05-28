Теннисный плейбой с Бродвея. Трагическая судьба Витаса Герулайтиса

Витасу Герулайтису не повезло. Он играл в очень непростую эпоху. Тогда в мировом теннисе доминировали Бьорн Борг, Джон Макинрой и Джимми Коннорс. По сути Герулайтису была уготована роль второго плана в контексте результатов, но никак не медийности.

Символ Литвы, никогда не бывавший на Родине

Витас Герулайтис родился и вырос в США, жил в Нью-Йорке и никогда не бывал в Литве. Родители Герулайтиса перебрались в США ещё до рождения сына в 1949 году. Присоединение Литвы к Советскому Союзу вынудило их искать пристанище за океаном. Тем не менее к Родине у Герулайтиса и его родителей всегда было особое отношение. И сегодня сборная Литвы проводит домашние матчи Кубка Дэвиса в мемориальном теннисном центре имени Герулайтиса в Вильнюсе.

Это неудивительно, ведь вряд ли кто-то другой внёс такой вклад в популяризацию тенниса в этой стране, как Герулайтис. Он был настоящей суперзвездой, ярким человеком, которому завидовали, чей образ жизни становился предметом обсуждения. Дикие вечеринки в легендарном клубе Studio 54, ставшим символом разгульной жизни Нью-Йорка, алкоголь, запрещённые препараты, красивые женщины. Удивительно, как «Витасу с Бродвея», так прозвали теннисиста, удавалось совмещать это с игрой на самом высоком уровне.

Посмотреть видео можно в «твиттере» US Open.

Литовец в Нью-Йорке

Витас родился уже в США. Там же на свет появилась и его младшая сестра Рута, которая в итоге также стала профессиональной теннисисткой (лучший результат на «шлемах» – четвертьфинал «Ролан Гаррос»-1979). Любовь к теннису им привил отец, который выигрывал чемпионат страны ещё в Литве.

Витас Герулайтис и Джимми Коннорс Фото: Getty Images

Всего Витас Герулайтис выиграл за карьеру 26 турниров в одиночном разряде, в том числе стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии в 1977 году, в феврале следующего сезона установил личный рекорд – стал 3-й ракеткой мира. Дважды Витас уступал в финалах турниров «Большого шлема», проиграв в 1980 году Борну Боргу на «Ролан Гаррос» и в 1979 году — Джону Макинрою на US Open. Был Герулайтис и чемпионом Уимблдона-1975 в парном разряде. Но эксцентричные выходки Витаса гораздо чаще освещались в прессе.

Например, в 1980 году он сумел победить Джимми Коннорса, прервав серию из 16 поражений. После долгожданной победы литовский американец сказал: «Никто не может победить Витаса Герулайтиса 17 раз подряд!». Эта фраза сразу же стала крылатой. Ещё одна яркая история произошла в 1977 году. Герулайтис проиграл Боргу в полуфинале Уимблдона в пяти тяжёлых сетах (счёт последнего – 6:8). Все надежды на титул оборвались и турнир, казалось, на этом окончен. Но когда на следующий день Бьорн пришёл на тренировку, он застыл от изумления – там его ждал Герулайтис со словами: «Знай, когда тебе нужно будет размяться перед финалом, я готов». Швед позднее восхищался этим поступком друга-соперника: «Он ведь мог спокойно улететь домой, но решил остаться, потому что впереди у меня был важнейший матч. Удивительный человек». Стоит ли добавлять, что именно Борг тогда выиграл финал (тоже пятисетовый) у Коннорса.

Плейбой с голливудской внешностью

Герулайтис был словно создан для того, чтобы стать настоящим селебрити. Яркий внешний вид с фирменными длинными светлыми волосами соответствовал репутации плейбоя. Наверное, его образ можно было сравнить с образом Санни Крокета — главного героя культового сериала 80-х «Полиция Майами: отдел нравов».

Фото: Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Свой 21-й день рождения теннисист решил отпраздновать, пригласив всех болельщиков к себе в отель на пижамную вечеринку. Когда Витас признался, что разочарован небольшим количеством пришедших, один из его друзей подвёл его к окну и отодвинул штору. Сотни фанатов в пижамах стояли перед гостиницей.

Как вспоминают товарищи Витаса, он всегда оказывался в центре внимания. Свои воспоминания остались и у Джона Ллойда — того самого, которого Герулайтис обыграл в финале Australian Open. Они были приятелями, зная друг друга с юниоров.

«С ним было интересно вместе развлекаться, хоть у меня и не было такой выносливости, чтобы заниматься этим часто. Он был великолепным парнем! С ним никогда не нужны были деньги. Он всегда первым доставал свою кредитку, чтобы расплатиться. Несколько раз я ходил с ним в Studio 54. Там были очереди длинной в милю, но он просто проходил мимо всех людей и шёл дальше, ведь его все знали».

Была у Витаса и ещё одна страсть – дорогие шикарные автомобили. В его гараже были два Rolls-Royce, Cadillac, Lamborghini, Mercedes 450SL, Porsche 914 и спортивный Datsun 240-Z.

Витас развлекался по полной, но это происходило лишь тогда, когда он не играл на турнирах. Несколько недель безумства, а потом тренировки в течение месяца, буквально истязая себя по 8 часов в день. Все, кто знал Герулайтиса, утверждали, что он никогда не употреблял алкоголь или какие-либо запрещённые препараты во время турниров. Правда, полностью удержать себя в руках Витасу не удалось, и в 1983 году ему прошлось пройти курс лечения от зависимости.

Весельчак, ориентированный на семью

Герулайтис отлично сходился с людьми. Бьорн Борг стал одним из лучших друзей Витаса, несмотря на то что они на корте были непримиримыми соперниками. Джон Макинрой в автобиографии вспоминал, как впервые пошёл на вечеринку с Герулайтисом и Боргом: «Я отметил это дело тем, что употребил кое-что, чего я раньше не пробовал. А после этого я помнил лишь, как Витас и Бьорн тащили меня в отель. Я чувствовал себя отвратительно и чудесно одновременно».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Tennis Channel.

Несмотря на образ плейбоя, Герулайтис оставался глубоко семейным человеком. Он приобрёл особняк на Лонг-Айленде, где жил вместе со своими родителями и сестрой. «Он был очень ориентирован на семью, понимая, на какие жертвы пошли наши родители ради него. Я была самой счастливой сестрой на планете, ведь у меня был такой брат. С ранних лет он везде брал меня с собой, мы стали очень близки. Я всегда чувствовала его любовь, считала себя важной и особенной. Он также был превосходным сыном. Брал с собой отца, они ездили по всему миру. И он был очень рад, что мы все жили в доме, который ему удалось купить», — вспоминала Рута, сестра Витаса.

Нелепая случайность, оборвавшая жизнь Герулайтиса

Отец Витаса умер в 1991 году из-за инфаркта. А уже через три года трагически погиб и сам теннисист. К тому времени он уже завершил карьеру и перед ним открывались хорошие перспективы работы комментатором.

За день до трагедии Герулайтис играл показательный парный матч с Боргом, Коннорсом и Ллойдом в Сиэтле. «Витас проводил один из тех матчей, когда каждая его шутка и удар попадали в цель. После первого сета я даже сказал Джимми: «Мы могли бы здесь даже не быть, это — момент Витаса», — вспоминает Ллойд. Во время игры Герулайтис дёрнул спину. В итоге он улетел назад в Нью-Йорк, хотя в противном случае бы остался ещё на несколько дней в компании своих друзей.

«Мама сделала ему завтрак, я помассировала его спину. Больше мы его так и не видели», — вспоминала Рута. Днём Герулайтис отправился в гостевой дом одного из друзей, чтобы отдохнуть и приготовиться к вечеринке, которая должна была состояться ближе к ночи. Но в итоге он умер во сне из-за отравления угарным газом. Оказалось, что обогреватель для бассейна в особняке был повреждён, от него и шли ядовитые испарения. Таким нелепым получился уход яркого человека с трагической судьбой. Витасу было всего 40.

Фото: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

Ллойд узнал о трагической смерти Витаса по телефону. «Борг был в ресторане, он ужинал. Я рассказал ему, что Витас умер, но он не поверил. Мы пошли в номер и позвонили миссис Герулайтис. Она сняла трубку, сильно плакала, сказала, что это правда», — рассказывал Ллойд. На похоронах гроб Витаса Герулайтиса несли его верные друзья и соперники – Борг, Макинрой и Коннорс.

Посмотреть видео можно в Youtube-«канале» AP Archive.

Вскоре умерла и мать Витаса. У неё развилась болезнь Альцгеймера. Но, как рассказывала сестра теннисиста, болезнь имела и положительное значение, ведь их мать в конце жизни даже не помнила, что у неё был сын. Сама Рута всегда держит дома фотографии брата. И на всех он полностью соответствовал своему характеру — улыбался и смеялся.