Швейцарский банк на 106 миллионов. Как Федерер заработал больше Роналду и Месси

38-летний швейцарец Роджер Федерер установил рекорд – он стал первым теннисистом в истории, который возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который Forbes выпускает с 1990 года. За последние 12 месяцев Федерер заработал 106,3 миллиона долларов до вычета налогов. Он обошёл звёзд футбола Криштиану Роналду ($ 105 млн) и Лионеля Месси ($ 104 млн), которые за последние 4 года несколько раз сменяли друг друга на верхней строчке этого рейтинга. За минувший год всемирно известные футболисты на двоих заработали на 28 миллионов меньше, чем в сезоне-2018/2019. Это связано с сокращением зарплат в некоторых европейских футбольных клубах из-за приостановления игрового сезона в марте 2020 года.
1. Роджер Федерер (теннис) – 106,3
2. Криштиану Роналду (футбол) – 105,0
3. Лионель Месси (футбол) – 104,0
4. Неймар (футбол) – 95,5
5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 88,2
6. Стефен Карри (баскетбол) – 74,4
7. Кевин Дюрант (баскетбол) – 63,9
8. Тайгер Вудс (гольф) – 62,3
9. Кирк Казинс (американский футбол) – 60,5
10. Карсон Венц (американский футбол) – 59,1.
В топ-100 оказались спортсмены из 21 страны и десяти различных видов спорта. В данные о доходах входят призовые, зарплата, бонусы, премии, роялти и гонорары за использование имени, заработанные в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года. В рейтинге Forbes оказались 6 представителей тенниса. Помимо Федерера это Новак Джокович (23-е место) – всего заработал $44,6 млн ($12,6 млн призовые / $32 млн спонсоры), Рафаэль Надаль (27) – $40 млн ($14 млн / $26 млн), Кей Нисикори (40) – $32,1 млн ($1,1 млн / $31 млн). Единственными представительницами женского спорта в этом списке стали только две теннисистки: Наоми Осака (29) – $37,4 млн ($3,4 / $34) и Серена Уильямс (33) – $36 млн ($4 / $32).
Из чего же сложились эти фантастические цифры Роджера Федерера. Призовых за минувшие 12 месяцев швейцарец смог заработать 6,3 млн. Остальные 100 млн пришлись на заработки вне корта. У швейцарского теннисиста есть спонсорские соглашения с такими крупными компаниями как Uniqlo, Credit Suisse, Mercedes-Benz, Rolex, Wilson, Moet&Chandon, Barilla, Gillette и другие. Всего этих брендов 13, и каждый ему выплачивает в год от 3 до 30 млн долларов. И это неудивительно, ведь про Роджера давно говорят, что он надёжен как швейцарский банк – что на корте, что вне его. Ни у одного другого спортсмена нет столько спонсорских контрактов, как у Федерера. Например, португалец Криштиану Роналду заработал $ 45 млн на спонсорских сделках с Nike, Herbalife, Altice и со своим собственным брендом CR7. Аргентинец Лионель Месси заработал $32 млн по контрактам с Adidas, MasterCard и PepsiCo.
Кроме того, Роджер Федерер является совладельцем спортивного агентства Team8, которое швейцарец создал в 2013 году со своим агентом Тони Годсиком и двумя американскими инвесторами. В настоящий момент клиентами этого агентства являются такие известные теннисисты как Хуан-Мартин дель Потро, Александр Зверев, восходящая звезда женского тенниса Коко Гауфф. Именно эта команда, в частности, занимается продвижением Кубка Лэйвера, а также организовала прошлой осенью турне Федерера и Зверева по Латинской Америке. Теннисисты провели выставочные матчи в Аргентине, Мексике, Чили и Эквадоре. Во время этого турне снимался документальный фильм, который позднее был показан на ESPN.
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