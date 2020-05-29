Швейцарский банк на 106 миллионов. Как Федерер заработал больше Роналду и Месси

38-летний швейцарец Роджер Федерер установил рекорд – он стал первым теннисистом в истории, который возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который Forbes выпускает с 1990 года. За последние 12 месяцев Федерер заработал 106,3 миллиона долларов до вычета налогов. Он обошёл звёзд футбола Криштиану Роналду ($ 105 млн) и Лионеля Месси ($ 104 млн), которые за последние 4 года несколько раз сменяли друг друга на верхней строчке этого рейтинга. За минувший год всемирно известные футболисты на двоих заработали на 28 миллионов меньше, чем в сезоне-2018/2019. Это связано с сокращением зарплат в некоторых европейских футбольных клубах из-за приостановления игрового сезона в марте 2020 года.

Топ-10 лидеров по доходам среди спортсменов за 12 месяцев, в млн.долларов:

1.

2. Криштиану Роналду (футбол) – 105,0

3.

4. Неймар (футбол) – 95,5

5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 88,2

6. Стефен Карри (баскетбол) – 74,4

7. Кевин Дюрант (баскетбол) – 63,9

8. Тайгер Вудс (гольф) – 62,3

9. Кирк Казинс (американский футбол) – 60,5

10. Карсон Венц (американский футбол) – 59,1. 1. Роджер Федерер (теннис) – 106,32. Криштиану Роналду (футбол) – 105,03. Лионель Месси (футбол) – 104,04. Неймар (футбол) – 95,55. Леброн Джеймс (баскетбол) – 88,26. Стефен Карри (баскетбол) – 74,47. Кевин Дюрант (баскетбол) – 63,98. Тайгер Вудс (гольф) – 62,39. Кирк Казинс (американский футбол) – 60,510. Карсон Венц (американский футбол) – 59,1.

В топ-100 оказались спортсмены из 21 страны и десяти различных видов спорта. В данные о доходах входят призовые, зарплата, бонусы, премии, роялти и гонорары за использование имени, заработанные в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года. В рейтинге Forbes оказались 6 представителей тенниса. Помимо Федерера это Новак Джокович (23-е место) – всего заработал $44,6 млн ($12,6 млн призовые / $32 млн спонсоры), Рафаэль Надаль (27) – $40 млн ($14 млн / $26 млн), Кей Нисикори (40) – $32,1 млн ($1,1 млн / $31 млн). Единственными представительницами женского спорта в этом списке стали только две теннисистки: Наоми Осака (29) – $37,4 млн ($3,4 / $34) и Серена Уильямс (33) – $36 млн ($4 / $32).

Мировой рекорд Наоми Осаки. Как японка обошла Серену Уильямс и Марию Шарапову 22-летняя японка заработала за год 37,4 миллиона долларов. Это лучшее достижение среди всех спортсменок.

Из чего же сложились эти фантастические цифры Роджера Федерера. Призовых за минувшие 12 месяцев швейцарец смог заработать 6,3 млн. Остальные 100 млн пришлись на заработки вне корта. У швейцарского теннисиста есть спонсорские соглашения с такими крупными компаниями как Uniqlo, Credit Suisse, Mercedes-Benz, Rolex, Wilson, Moet&Chandon, Barilla, Gillette и другие. Всего этих брендов 13, и каждый ему выплачивает в год от 3 до 30 млн долларов. И это неудивительно, ведь про Роджера давно говорят, что он надёжен как швейцарский банк – что на корте, что вне его. Ни у одного другого спортсмена нет столько спонсорских контрактов, как у Федерера. Например, португалец Криштиану Роналду заработал $ 45 млн на спонсорских сделках с Nike, Herbalife, Altice и со своим собственным брендом CR7. Аргентинец Лионель Месси заработал $32 млн по контрактам с Adidas, MasterCard и PepsiCo.

Кроме того, Роджер Федерер является совладельцем спортивного агентства Team8, которое швейцарец создал в 2013 году со своим агентом Тони Годсиком и двумя американскими инвесторами. В настоящий момент клиентами этого агентства являются такие известные теннисисты как Хуан-Мартин дель Потро, Александр Зверев, восходящая звезда женского тенниса Коко Гауфф. Именно эта команда, в частности, занимается продвижением Кубка Лэйвера, а также организовала прошлой осенью турне Федерера и Зверева по Латинской Америке. Теннисисты провели выставочные матчи в Аргентине, Мексике, Чили и Эквадоре. Во время этого турне снимался документальный фильм, который позднее был показан на ESPN.