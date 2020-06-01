Тест. Как хорошо вы знаете историю «Ролан Гаррос»

Венцом грунтового сезона в теннисе неизменно становится Открытый чемпионат Франции, который больше известен как «Ролан Гаррос» по названию одноименного стадиона на окраине Парижа, где этот турнир «Большого шлема» и проходит. Последние годы первая неделя лета была ознаменована решающими раундами на кортах «Ролан Гаррос». Именно поэтому «Чемпионат» предлагает вам пройти тест на знание истории Открытого чемпионата Франции. А она была очень богата на события и героев. Турнир впервые был разыгран в 1891 году и долгое время на нём могли выступать только члены теннисных клубов Франции. С 1924 года чемпионат Франции наконец получил международный статус, а в Открытую, с 1968 года, получил нынешнее название – Открытый чемпионат Франции.
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