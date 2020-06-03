Покорила Москву и выиграла два турнира «Большого шлема». Как сейчас выглядит Мари Пирс

Француженка Мари Пирс победила на «Ролан Гаррос», Australian Open и дважды на Кубке Кремля. Сейчас ей 45, и она в отличной форме.

20 лет назад Мари Пирс выиграла «Ролан Гаррос». И сегодня она является не только последней, но и вообще единственной француженкой, выигравшей домашний турнир «Большого шлема» в Открытую эру в теннисе (с 1968 года). Однако и этого достижения у Франции могло не быть, не смени вовремя Мари гражданство.

Мари Пирс родилась в 1975 году в интернациональной семье в Монреале – крупнейшем городе франкоговорящей провинции Квебек (Канада). Её папа Джим (Бобби) Пирс – американец (отсюда английское прочтение фамилии), а мама Янник Аджайи – француженка. У Мари есть младший брат Дэвид, который впоследствии стал для неё тренером.

Отец перевёз семью в США, где Мари и выросла. По юниорам она выступала под звёздно-полосатым флагом, но затем Джим Пирс поссорился с руководством USTA, и Мари стала выступать за Францию.

Вообще Джим Пирс был буйного нрава. Он относился к той категории «сумасшедших теннисных родителей», кто легко пересекал грань дозволенного в отношении своей дочери и её соперниц. Дело доходило не только до словесных оскорблений, но и до рукоприкладства. В итоге на «Ролан Гаррос»-1993 Джим устроил прямо на трибуне драку с болельщиками, после чего его дисквалифицировали. Мари судилась с отцом, и ему в итоге запретили приближаться к дочери. Прецедент даже получил название «Правило Джима Пирса» – с того момента членам семьи участников соревнований можно отказывать в допуске на стадион.

Мари Пирс очень успешно выступала на турнирах «Большого шлема». Она выиграла Australian Open-1995 и «Ролан Гаррос»-2000, ещё четыре раза была финалисткой (Australian Open-1997, Ролан Гаррос»-1994, 2005, US Open-2005). На том же самом «Ролан Гаррос»-2000 Пирс выиграла и в парном разряде вместе с Мартиной Хингис. Есть в активе Мари и победа на шлеме в миксте – в дуэте с индусом Махешем Бхупати они первенствовали на Уимблдоне-2005.

Мари Пирс с удовольствием выступала за сборную Франции в Кубке Федерации. Дважды она помогла своей команде выиграть этот престижный трофей (1997, 2003). Причём последний титул Мари с командой выиграла в Финале четырёх, который проходил в московском СК «Олимпийский», где в полуфинале была остановлена сборная России. Два последующих розыгрыша француженки снова добирались до решающего матча, но россиянки их оба раза побеждали – в 2004-м на кортах ДС «Крылатское», а в 2005-м – на «Ролан Гаррос».

Надо сказать, что у Мари очень тёплые воспоминания о Москве. Она не только выигрывала здесь с командой Кубок Федерации-2003, но ещё и успешно выступала на Кубке Кремля. Француженка дважды здесь побеждал в финале – в 1998 году Монику Селеш, а в 2005 году Франческу Скьявоне. Причём в 98-м Мари добилась в Москве дубля – выиграв титул не только в одиночке, но и в паре с белоруской Натальей Зверевой.

Мари Пирс, Юрий Лужков и Моника Селеш Фото: РИА Новости

По словам Пирс, она была приятно удивлена реакцией московских теннисных болельщиков: «Они понимают женский теннис и интересуются им. И вообще с Россией у меня связаны замечательные воспоминания. Я очень рада, что мне удалось изучить эту страну и её жителей. Ведь у спортсменов не так много времени на это, когда они выступают на турнирах. Помню свою игру в 2005 году с Еленой Лиховцевой. Я проигрывала на тай-брейке 0:6, но смогла отыграться и довести счёт до 8:6. Тогда я впервые в своей карьере отыграла шесть матчболов».

Всего за карьеру Мари Пирс выиграла 18 титулов в одиночном разряде, была третьей ракеткой мира (на это место она поднялась сразу после победы на Australian Open-1995). В парном разряде француженка завоевала ещё 10 титулов.

Махешем Бхупати и Мари Пирс Фото: gettyimages.com

Теннисная карьера француженки оборвалась весьма трагично – во втором круге турнира в Линце-2006 ведя в матче с Верой Звонарёвой счётом 6:4, 6:5, она повредила ногу, упала на корт и закричала. К француженке бросились на помощь и врачи, и даже соперница. Оказалось, что это был разрыв передней крестообразной связки колена. Несмотря на успешную операцию, Мари Пирс больше на корт в профессиональном туре не вышла.

Фото: gettyimages.com

Мари очень тяжело переживала вынужденный уход из тенниса и признаётся, что спасением для неё стало обращение к богу: «В 2006 году я закончила играть и думала, что моя жизнь тоже кончится. Теперь я понимаю, что мне помог Бог. Да, Иисус – мой лучший друг. Был такой период, когда я не могла найти смысл жизни, как бы ни искала. Пустота внутри съедала меня, хотя у меня было всё: карьера, деньги, дом, друзья. Я выигрывала титулы, но мне чего-то не хватало. Не осознавала этого до конца, пока не осознала Иисуса. Он открыл мне глаза».

Мари Пирс с мамой Фото: instagram.com/marypierce_75

В 2007 году перед началом «Ролан Гаррос» одну из аллей теннисного комплекса назвали в честь Мари Пирс. Героиня торжества сама приняла участие в церемонии открытии.

Габриэла Сабатини и Мари Пирс Фото: instagram.com/marypierce_75

Достижения Мари Пирс были высоко оценены теннисным сообществом, и в 2019 году она торжественно была введена в Международный зал теннисной славы в компании с китаянкой Ли На и россиянином Евгением Кафельниковым.

Евгений Кафельников, Мари Пирс и Ли На Фото: gettyimages.com

По окончание карьеры Мари занималась тренерской работой. В июне 2016 года француженка вошла в совет директоров Международной теннисной федерации (ITF) в качестве представителя игроков, а в конце того сезона её пригласили в тренерский штаб сборной Франции в Кубке Федерации в качестве помощника тогдашнего капитана Янника Ноа.

Серена Уильямс, Мари Пирс и Мария Шарапова Фото: gettyimages.com

Последнее время Пирс помимо большой общественной работы по популяризации тенниса занимается комментированием матчей, участвует в миссионерских поездках в Африку. Проживает бывшая чемпионка в основном на острове Маврикий. У неё есть две собаки породы длинношёрстная чихуахуа.