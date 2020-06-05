Как спасти US Open и не отпугнуть игроков?

Организаторы Открытого чемпионата США выбирают между безопасностью и комфортом теннисистов. Всем ли это понравится?

Уимблдон-2020 уже точно не состоится. Ближайшим по срокам турниром «Большого шлема» на данный момент является US Open (31 августа – 13 сентября), и пока организаторы ищут возможность спасти соревнование в том или ином виде. В любом случае из-за вопросов безопасности регламент турнира будут вынужденно меняться. И эти изменения совершенно точно понравятся не всем.

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Сложная эпидиомологическая ситуация в США и Нью-Йорке в частности поставила перед организаторами US Open серьёзный вопрос – как организовать соревнование, чтобы не подвергать опасности игроков, судей, обслуживающий персонал и болельщиков, если они всё-таки будут допущены на стадион, и при этом не получить вал отказов от участия со стороны игроков, спонсоров, телекомпаний. Есть ли вообще смысл проводить турнир в таких условиях?

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Главная проблема для организаторов – «место и время встречи», которые, похоже, «изменить нельзя». Во всяком случае, исполнительный директор USTA (теннисная ассоциация США) Стейси Элластер считает, что если турнир в принципе можно будет провести, то сроки, вероятно, останутся прежними и перенос в другое место всерьёз не рассматривается: «Мы, конечно, изучаем некоторые альтернативные сценарии, но они вряд ли имеют большие шансы».

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Раз турнир решено оставить в Нью-Йорке и в те же сроки, то организаторам необходимо озаботиться о мерах безопасности. Что же предполагается предпринять в этом случае? Например, будут организованы чартерные рейсы для доставки игроков и членов их команд в Нью-Йорк из ограниченного списка аэропортов Европы, Южной Америки и Ближнего Востока. При этом теннисисты будут допускаться на такие рейсы только в случае наличия документа, подтверждающего отрицательный тест на COVID-19. Кроме того, спортсмены должны будут сократить свои команды. Речь идёт о том, что у игрока на время турнира будет один помощник, а физиотерапевтов и массажистов организаторы турнира обещают предоставить спортсменам сами.

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Поселят теннисистов компактно, в одном месте — по образу Олимпийской деревни. Участникам соревнования будут ежедневно измерять температуру и отслеживать симптомы. Любопытно, что у игроков в день, когда они проводят только тренировки, не будет доступа в раздевалки. Они будут приезжать на корт сразу переодетыми из отеля и туда же отправляться сразу после тренировки. При этом само количество раздевалок собираются увеличить, чтобы спортсмены могли соблюдать социальную дистанцию. Кстати, использовать под дополнительные раздевалки хотят те самые запасные корты, которые были отданы под временный госпиталь для больных коронавирусом.

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Теперь что касается проведения матчей. Планируется частичный или даже полный отказ от линейных судей и замена детей-болбоев на сотрудников более старшего возраста. Важный момент касается формата поединков мужского одиночного разряда. Всё громче раздаются предложения сократить подобные встречи с пятисетового формата до трёхсетового. Элластер пока не торопит события: «Если игроки придут к нам и скажут, что они хотят это сделать, то мы рассмотрим этот вариант. Это не наше обещание и не обязательный фактор».

По поводу зрителей на трибунах решение будет принято правительством штата и города. Но, по мнению финансового директора USTA Лю Шерра, на доходы от продажи билетов организаторы уже практически не рассчитывают: «Я думаю, нам не удастся получить доходы от продажи билетов и частично от спонсоров. Но пока остаются доходы от телеправ и остальные спонсорские выплаты. Они весьма значительны».

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Каждый год перед Открытым чемпионатом США шла продолжительная часть сезона под названием US Open Series. Сейчас уже понятно, что часть эти турниров в 2020-м не состоится, да и те соревнования, который пока не отменены, находятся под большим вопросом. В частности, непонятно, как организовать еженедельные перелёты или переезды игроков с турнира на турнир, соблюдая все правила безопасности. Одним из вариантов решения этой проблемы предлагают перенос «Мастерса» из Цинциннати (16-23 августа) в Нью-Йорк. В таком случае игроки из разных стран смогут находиться в одном и том же месте по ходу двух турниров и лучше подготовиться к турниру «Большого шлема».

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Надо сказать, что все эти изменения в регламенте проведения турнира вызвали множество вопросов. Есть опасение, что это отпугнёт игроков и они начнут массово отказываться от выступления. «Это просто ужасно. Нас могут заставить брать на турниры не больше одного специалиста из всей команды. Не представляю, как играть в таких условиях. Это вообще возможно? Интересно, как топы к этому отнесутся», — недоумевает хорватская теннисистка Донна Векич. Топ-игроки мужского тура пока воздерживаются от комментариев на эту тему – ни Надаль, ни Джокович, ни Федерер ничего пока не сказали, что думают по поводу сокращения своих команд до одного человека или проживания в одной «деревне» со своими соперниками. Неясно, готовы ли они существенно пожертвовать комфортом ради безопасности.

Посмотреть видео можно в "инстаграме" Рафаэля Надаля.

Представительницы женского тура больше беспокоятся на этот счёт. Во всяком случае, первая ракетка мира Эшли Барти уже задумалась о том, как пройдёт американская серия турниров в новых условиях: «Здорово, что о теннисе вновь начали говорить. Ситуация меняется в лучшую сторону, и всё идёт к тому, что мы вновь сможем соревноваться. Но нужно изучить всю информацию, предоставленную WTA и USTA, а потом принимать решение по поводу участия в американских турнирах. Ведь речь не только обо мне, но и о всей моей команде».