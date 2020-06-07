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Наряды на «Ролан Гаррос» Шараповой, Серены, Свитолиной, Иванович, Бушар, Возняцки. Видео

Наряды на «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Как Золушки на бал. Яркие наряды Серены, Шараповой, Иванович на кортах «Ролан Гаррос»
Лучшие теннисистки мира и их оригинальные наряды на кортах Парижа.
Теннис / WTA 0

Открытый чемпионат Франции – это не только сражение лучших теннисисток мира за главный трофей – кубок Сюзан Ленглен, но ещё и возможность показать во всей красе яркие и оригинальные наряды от ведущих мировых дизайнеров. В качестве моделей конечно же выступают спортсменки, которые собираются на корты стадиона «Ролан Гаррос» как Золушки на бал. И нет сомнений, что главный грунтовый турнир в Париже – это не только грандиозный праздник спорта, но ещё и парад моды и красоты. Предлагаем посмотреть подборку самых интересных нарядов теннисисток на «Ролан Гаррос» за последние несколько лет.

Видео доступно на «Чемпионате».

Эжени Бушар – 2014

Эжени Бушар первый раз сыграла на «Ролан Гаррос» в 2013 году в 19-летнем возрасте, а в следующем розыгрыше добилась наивысшего для себя пока результата – полуфинал. 2014 год вообще был лучшим в карьере канадской теннисистки – она также дошла до полуфинала Australian Open и финала Уимблдона. В октябре того года Эжени стала 5-й ракеткой мира и попала на Итоговый чемпионат WTA.

Фото: instagram.com/rolandgarros

Слоан Стивенс – 2015

Американка Слоан Стивенс впервые выступила на Открытом чемпионате Франции в 2011-м, когда ей было 18 лет. В 2018-м Слоан добралась до финала, в следующем году – до четвертьфинала. В активе Стивенс есть один выигранный «шлем» — US Open-2017. В июле 2018 года добралась до рекордного пока для себя 3-го места в рейтинге WTA.

Фото: instagram.com/rolandgarros

Ана Иванович – 2015

«Ролан Гаррос» был самым успешным турниром «Большого шлема» в карьере Аны Иванович. Сербская теннисистка дебютировала на кортах Парижа в 2005 году в 17-летнем возрасте и сразу же добралась до четвертьфинала. В 2007-м она стала финалисткой, а в 2008 году завоевала здесь титул и одновременно стала первой ракеткой мира. Ближе к концу спортивной карьеры Ана ещё раз успешно выступила на «Ролан Гаррос» — она стала полуфиналисткой-2015.

Фото: instagram.com/rolandgarros

Мария Шарапова – 2015

Россиянка Мария Шарапова впервые сыграла на турнире в Париже в 2003 году, когда ей только исполнилось 16 лет. За 14 розыгрышей Мария дважды завоевала титул (2012, 2014), ещё раз играла в финале (2013), два раза дошла до полуфинала (2007, 2011).

Фото: instagram.com/rolandgarros

Гарбинье Мугуруса – 2016

Испанка с венесуэльскими корнями Гарбинье Мугуруса впервые сыграла на «Ролан Гаррос» в 2012 году, когда ей было 18 лет. Тогда она проиграла в финальном круге квалификации. Затем был второй круг основы, два четвертьфинала, и наконец в 2016-м Мугуруса завоевала в Париже титул, обыграв в финале саму Серену Уильямс. В следующем сезоне Гарбинье выиграла ещё и Уимблдон, а в сентябре стала первой ракеткой мира.

Фото: instagram.com/rolandgarros

Каролина Возняцки – 2017

«Ролан Гаррос» для Каролины Возняцки был не самым удачным турниром «Большого шлема». Тем не менее, за 12 выступлений в Париже датчанка дважды добиралась до четвертьфиналов (2010, 2017).

Фото: instagram.com/rolandgarros

Элина Свитолина – 2017

Украинка Элина Свитолина неплохо играет на грунтовом покрытии. В частности, у неё есть две победы на турнире категории Premier 5 в Риме. На «Ролан Гаррос» Свитолина дважды играла в четвертьфиналах (2015, 2017).

Фото: instagram.com/rolandgarros

Серена Уильямс – 2018

Серена Уильямс дебютировала на кортах «Ролан Гаррос» в 16-летнем возрасте – в 1998 году, когда некоторые из нынешних теннисисток ещё даже не родились. Из 17 розыгрышей, в которых американка принимала участие, она завоевала титул три раза (2002, 2013, 2015), ещё раз дошла до финала (2016). Дважды Серена победила на парижских кортах в парном разряде вместе со своей старшей сестрой Винус Уильямс (1999, 2010). В 2018 году американка появилась на кортах «Ролан Гаррос» в весьма оригинальном костюме женщины-кошки. Этот наряд вызвал неоднозначную реакцию – кто-то был в восторге, а кто-то посчитал его неприличным. В итоге французская федерация тенниса ужесточила дресс-код, и подобная экипировка со следующего сезона оказалась под запретом.

Фото: instagram.com/rolandgarros

Наоми Осака – 2018

Лучшим покрытием для японки Наоми Осаки пока является хард. На нём она выиграла два «шлема» подряд – US Open-2018 и Australian Open-2019, после чего стала первой ракеткой мира. На «Ролан Гаррос» Осака дебютировала в 2016 году и добралась до 3-го круга. В 2018 и 2019 годах она повторила это лучшее для себя достижение на грунтовом «шлеме».

Фото: instagram.com/rolandgarros

Аманда Анисимова – 2019

Американка с русскими корнями Аманда Анисимова дебютировала на «Ролан Гаррос» в 2017 году в возрасте 15 лет, а в 2019-м она добилась в Париже пока лучшего для себя результата на турнирах «Большого шлема» — полуфинала.

Фото: instagram.com/rolandgarros

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