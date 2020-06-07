Как Золушки на бал. Яркие наряды Серены, Шараповой, Иванович на кортах «Ролан Гаррос»

Открытый чемпионат Франции – это не только сражение лучших теннисисток мира за главный трофей – кубок Сюзан Ленглен, но ещё и возможность показать во всей красе яркие и оригинальные наряды от ведущих мировых дизайнеров. В качестве моделей конечно же выступают спортсменки, которые собираются на корты стадиона «Ролан Гаррос» как Золушки на бал. И нет сомнений, что главный грунтовый турнир в Париже – это не только грандиозный праздник спорта, но ещё и парад моды и красоты. Предлагаем посмотреть подборку самых интересных нарядов теннисисток на «Ролан Гаррос» за последние несколько лет.

Видео доступно на «Чемпионате».

Эжени Бушар – 2014

Эжени Бушар первый раз сыграла на «Ролан Гаррос» в 2013 году в 19-летнем возрасте, а в следующем розыгрыше добилась наивысшего для себя пока результата – полуфинал. 2014 год вообще был лучшим в карьере канадской теннисистки – она также дошла до полуфинала Australian Open и финала Уимблдона. В октябре того года Эжени стала 5-й ракеткой мира и попала на Итоговый чемпионат WTA.

Фото: instagram.com/rolandgarros

Слоан Стивенс – 2015

Американка Слоан Стивенс впервые выступила на Открытом чемпионате Франции в 2011-м, когда ей было 18 лет. В 2018-м Слоан добралась до финала, в следующем году – до четвертьфинала. В активе Стивенс есть один выигранный «шлем» — US Open-2017. В июле 2018 года добралась до рекордного пока для себя 3-го места в рейтинге WTA.

Фото: instagram.com/rolandgarros

Ана Иванович – 2015

«Ролан Гаррос» был самым успешным турниром «Большого шлема» в карьере Аны Иванович. Сербская теннисистка дебютировала на кортах Парижа в 2005 году в 17-летнем возрасте и сразу же добралась до четвертьфинала. В 2007-м она стала финалисткой, а в 2008 году завоевала здесь титул и одновременно стала первой ракеткой мира. Ближе к концу спортивной карьеры Ана ещё раз успешно выступила на «Ролан Гаррос» — она стала полуфиналисткой-2015.

Фото: instagram.com/rolandgarros

Мария Шарапова – 2015

Россиянка Мария Шарапова впервые сыграла на турнире в Париже в 2003 году, когда ей только исполнилось 16 лет. За 14 розыгрышей Мария дважды завоевала титул (2012, 2014), ещё раз играла в финале (2013), два раза дошла до полуфинала (2007, 2011).

Фото: instagram.com/rolandgarros

Гарбинье Мугуруса – 2016

Испанка с венесуэльскими корнями Гарбинье Мугуруса впервые сыграла на «Ролан Гаррос» в 2012 году, когда ей было 18 лет. Тогда она проиграла в финальном круге квалификации. Затем был второй круг основы, два четвертьфинала, и наконец в 2016-м Мугуруса завоевала в Париже титул, обыграв в финале саму Серену Уильямс. В следующем сезоне Гарбинье выиграла ещё и Уимблдон, а в сентябре стала первой ракеткой мира.

Фото: instagram.com/rolandgarros

Каролина Возняцки – 2017

«Ролан Гаррос» для Каролины Возняцки был не самым удачным турниром «Большого шлема». Тем не менее, за 12 выступлений в Париже датчанка дважды добиралась до четвертьфиналов (2010, 2017).

Фото: instagram.com/rolandgarros

Элина Свитолина – 2017

Украинка Элина Свитолина неплохо играет на грунтовом покрытии. В частности, у неё есть две победы на турнире категории Premier 5 в Риме. На «Ролан Гаррос» Свитолина дважды играла в четвертьфиналах (2015, 2017).

Фото: instagram.com/rolandgarros

Серена Уильямс – 2018

Серена Уильямс дебютировала на кортах «Ролан Гаррос» в 16-летнем возрасте – в 1998 году, когда некоторые из нынешних теннисисток ещё даже не родились. Из 17 розыгрышей, в которых американка принимала участие, она завоевала титул три раза (2002, 2013, 2015), ещё раз дошла до финала (2016). Дважды Серена победила на парижских кортах в парном разряде вместе со своей старшей сестрой Винус Уильямс (1999, 2010). В 2018 году американка появилась на кортах «Ролан Гаррос» в весьма оригинальном костюме женщины-кошки. Этот наряд вызвал неоднозначную реакцию – кто-то был в восторге, а кто-то посчитал его неприличным. В итоге французская федерация тенниса ужесточила дресс-код, и подобная экипировка со следующего сезона оказалась под запретом.

Фото: instagram.com/rolandgarros

Наоми Осака – 2018

Лучшим покрытием для японки Наоми Осаки пока является хард. На нём она выиграла два «шлема» подряд – US Open-2018 и Australian Open-2019, после чего стала первой ракеткой мира. На «Ролан Гаррос» Осака дебютировала в 2016 году и добралась до 3-го круга. В 2018 и 2019 годах она повторила это лучшее для себя достижение на грунтовом «шлеме».

Фото: instagram.com/rolandgarros

Аманда Анисимова – 2019

Американка с русскими корнями Аманда Анисимова дебютировала на «Ролан Гаррос» в 2017 году в возрасте 15 лет, а в 2019-м она добилась в Париже пока лучшего для себя результата на турнирах «Большого шлема» — полуфинала.

Фото: instagram.com/rolandgarros

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