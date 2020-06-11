«Мона Лиза тенниса». Как стать незаменимой для Роджера Федерера

В издательстве «Попурри» вышел русскоязычный перевод новой полной биографии теннисного гения Роджера Федерера под авторством швейцарского спортивного журналиста Рене Штауффера. Эта книга так и называется: «Роджер Федерер: биография». Предлагаем вам ознакомиться с отрывками одной из глав — «Мона Лиза тенниса», которая, как нетрудно догадаться, посвящена Мирке – музе и жене не просто талантливого, а гениального теннисиста, для которого она в итоге стала незаменимой.

Отношения с Миркой являются важным фактором в карьере Роджера Федерера. По воле судьбы спортивная биография тогда ещё Мирославы Вавринец прервалась именно в тот момент, когда ему удался прорыв наверх. Вот почему ей уже никогда больше не пришлось переживать по поводу собственных тренировок, турниров и поездок, и она всецело посвятила свою жизнь Роджеру. Если бы не это обстоятельство, то и карьера Федерера, и их взаимоотношения, да и, возможно, вся жизнь сложились бы иначе — и вряд ли лучше.

Перерыв, начавшийся в апреле 2002 года и вызванный бесконечными травмами, связан с тяжёлыми переживаниями Мирки. Она сидела дома, смотрела теннисные турниры по телевизору и страдала. Когда Роджер в 2003 году выиграл Уимблдон, а её ногу всё ещё так и не вылечили, её карьера сама собой подошла к концу и на этот раз уже безвозвратно. Она всецело отдалась своему другу и обнаружила в этом новый смысл жизни. Теперь она могла наверстать и даже превзойти свои несбывшиеся мечты в теннисе, правда, сидя не за рулём, а рядом, занимая пассажирское сиденье. […]

Фото: Bongarts/Getty Images

Она была не просто подругой или украшением. У неё вскоре появились важные функции. В качестве личного секретаря она теперь заботилась о расписании его встреч, контактах с журналистами, о поездках и бронировании отелей. Эта помощь была очень нужна Роджеру, потому что он как раз в это время заново формировал состав своих ближайших сотрудников. В конце июня 2003 года, то есть всего за несколько дней до первой победы на Уимблдоне, он расторг договор с американским агентством IMG. «Для этого было сразу несколько причин. Есть вещи, о которых я не имею права рассказывать, — объяснял он. — Было много такого, что меня не устраивало».

Муза для Федерера. Как Мирка повлияла на карьеру нестареющего швейцарца 11 апреля Роджер и Мирка Федереры отметят девятилетие свадьбы. Роджер признался: именно жена убедила его в том, что надо продолжить карьеру.

Отныне Федерер намеревался работать только с людьми, которым доверял на сто процентов. К ним наряду с Миркой и Пьером Паганини (тренер по ОФП. – Прим «Чемпионата») относились и его родители. Они стали ядром его новой структуры, которую можно назвать «семейным менеджментом». Была основана компания Hippo GmbH со штаб-квартирой в Боттмингене. Название ассоциировалось с Южной Африкой и ее гиппопотамами. «Мы с женой часто видели этих животных во время отпуска в Южной Африке и полюбили их», — рассказывал впоследствии Роберт Федерер (отец Роджера. – Прим «Чемпионата»). Проработав 33 года в фирме Ciba, Линетт (мать Роджера. – Прим «Чемпионата») осенью 2003 года окончательно уволилась и впредь работала только на сына.

Видео можно посмотреть в инстаграме Роджера Федерера.

Примерно в это же время Роджер переехал из дома, где на протяжении двух лет он жил с родителями. Вместе с Миркой они сняли первую общую квартиру в соседнем Обервиле. Его подруга использовала период своего спортивного бездействия, чтобы выпустить на рынок от имени Федерера линейку косметических средств. Для этого была организована компания RF Cosmetics AG, во главе которой встал Йоахим Бенке из Тургау. Как оказалось, это была одна из самых больших и дорогих ошибок Федерера вне корта. Даже несмотря на то, что его парфюм «Feel the touch» («Ощути прикосновение») получил положительные отзывы, работавшие в этой отрасли эксперты сочли производство косметики на рынке, и без того отличавшемся острейшей конкуренцией, крайне рискованным и к тому же преждевременным предприятием, если учитывать юный возраст Федерера. Уже к концу 2006 году производство было остановлено.

Швейцарский банк на 106 миллионов. Как Федерер заработал больше Роналду и Месси 38-летний швейцарец заработал за год 106,3 миллиона долларов и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Как бы ни старалась Мирка в роли помощницы, вскоре стало очевидным, что в сфере связи с прессой она не на своём месте. Ей приходилось буквально разрываться между растущим спросом журналистов на общение с её другом и его ограниченными возможностями. Именно ей приходилось всё чаще отказывать в интервью, а это отрицательно отражалось на ее имидже. Не помогло даже то, что они после побед в Хьюстоне в конце сезонов 2003 и 2004 годов устроили вечеринку с шампанским для швейцарских журналистов. […]

Молодой паре не нравилось и то, что в печати постоянно без согласования с ними появлялись искажённые высказывания. Мирка по натуре открытый человек. Она всегда доступна для общения и любит поговорить, чем порой и злоупотребляли журналисты. Федерер решил вывести её из-под огня. Впредь она не должна была давать никаких интервью. Это условие она с тех пор неукоснительно соблюдала. «Так мы сможем лучше защитить нашу частную жизнь», — объяснил Федерер в 2006 году. […]

Роджер Федерер. Теннисный бог Сегодня Роджер Федерер празднует свой 30-й день рождения. К своему юбилею швейцарец уже выиграл в теннисе практически всё, что можно, но вешать ракетку на гвоздь пока не планирует.

По натуре Мирка мягкий человек, но порой бывает достаточно жёсткой, что проявлялось ещё во времена её теннисной карьеры. Она умеет защищаться и отстаивать свои интересы, в том числе по отношению к мужу, о котором она в 2004 году высказалась так: «Иногда кажется, что Роджеру 12 лет, а иногда — 35. Он хочет всем помочь и со всеми быть в хороших отношениях. Когда мы дискутируем с его родителями, он занимает нейтральную позицию. Иногда он просто озадачивает нас всех». Она многим жертвует ради мужа, но это не мешает ей высказывать своё мнение. Так было, например, когда она пришла к выводу, что Роджер слишком много времени проводит в разъездах с командой, выступающей на Кубке Дэвиса. В околотеннисных кругах Швейцарии осенью 2010 года ходили упорные слухи, что именно жена склонила Федерера к тому, чтобы не ехать с командой в Казахстан на очередной этап Кубка Дэвиса. Там Швейцария потерпела безоговорочное поражение и выбыла из розыгрыша.

Видео доступно на «Чемпионате».

Мирка выходит на первый план, когда речь заходит о личной жизни за пределами корта, социальных контактах или выборе места проведения отпуска. Роджер доверяет ей в этих вопросах, потому что убеждён в её хорошем вкусе и разделяет её пристрастия в выборе как отелей, так и мест для отдыха типа Маврикия или Мальдив. Мирка универсальная теннисистка, и в случае необходимости Федерер разминается с ней перед матчами, когда никого другого нет рядом или просто потому, что ему так захотелось. Так было, к примеру, перед финалом Открытого первенства Германии в Гамбурге в 2007 году. Он тогда одержал одну из своих самых красивых побед и впервые за два года смог выиграть у Надаля на грунтовом покрытии. После игры он прямо на корте обнял Мирку — на тот момент ещё подругу — и наговорил ей много тёплых слов. Такие явные проявления любви с его стороны в то время были довольно редкими, но с годами стали более частыми и открытыми.

[…] После завоевания двадцатого кубка на турнирах «Большого шлема» он заявил: «Я обязан всем моей жене. Без поддержки Мирки я уже давно прекратил бы играть. У нас пару лет назад состоялся очень откровенный разговор о том, нравится ли ей то, что она делает. Я счастлив, что она поддерживает меня и берёт на себя огромную часть забот о детях. Без Мирки моя жизнь не сложилась бы так удачно».

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Поскольку Мирка к тому времени уже давно не давала никаких интервью, её фигура в глазах общественности обрела некий налёт таинственности. Это как со всемирно известной картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре: все знают, как она выглядит, но очень трудно понять, что выражает её лицо. На фотографиях можно увидеть, как она набирает текст на своем смартфоне, как она болеет за мужа, как прогуливается с детьми в красивом платье. Однако в социальных сетях она хранит молчание, находясь будто за стеклянной стеной, хотя и не скрывается от людских глаз. И это делает её ещё более загадочной, непонятной и интересной. В 2017 году по количеству запросов в Google она стала в Швейцарии женщиной номер один.