Федерер снова опередил Роналду и Месси. Теперь вместе с Надалем

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер (Швейцария) оказался в тройке лучших спортсменов-мужчин XXI века по версии испанского издания Marca. Впереди него в этом почётном списке расположились только 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс (США) и 8-кратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт (Ямайка).

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Кроме Федерера в топ-10 попал ещё один теннисист – 19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль (Испания). Таким образом, смогли обойти таких грандов мирового спорта как Коби Брайант (баскетбол), Тайгер Вудс (гольф), Льюис Хэмилтон (автогонки), Валентино Росси (мотогонки) и двух знаменитых футболистов – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В этом неофициальном рейтинге лучших спортсменов века Месси занял 7-е место, а Роналду – 10-е.

Любопытно, что совсем недавно 38-летний швейцарец опередил Месси и Роналду ещё и в одной категории. Федерер занял 1-е место в списке лидеров по доходам за год среди спортсменов. За последние 12 месяцев Роджер заработал 106,3 млн долларов до вычета налогов, а Криштиану Роналду и Лионель Месси – 105 и 104 соответственно.

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Почему же испанское издание поставила Федерера и Надаля на столь высокие места? Роджеру сейчас 38 лет, и свою профессиональную карьеру он начал ещё в прошлом веке – в 1998 году. За это время он выиграл 103 турнира только в одиночном разряде, из них 20 серии «Большого шлема» (собрав при этом «Карьерный шлем»), 28 категории «Мастерс», 6 Итоговых чемпионатов ATP. Швейцарец продержался в статусе первой ракетки мира рекордные 310 недель (суммарно 6 лет в разное время). Кроме того, Федерер участвовал в четырёх Олимпиадах, завоевав серебро в одиночке и золото в паре. У 34-летнего испанца Рафаэля Надаля – не менее внушительный послужной список. Он начал профессиональную карьеру в 2001 году, выиграл 85 титулов в одиночке – в том числе 19 турниров «Большого шлемов» (тоже собрав «Карьерный шлем»), 35 серии «Мастерс» (рекордный результат), был первой ракеткой мира суммарно 209 недель. На Олимпийских играх Надаль выиграл золото и в паре, и в одиночке.

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В специальном видеообращении для выпускников Академии Рафаэля Надаля швейцарец Роджер Федерер отметил, что отличает его и испанца от других спортсменов: «Если кто-то из вас продолжит заниматься теннисом, вы должны знать, без чего именно не получится хорошо играть – это терпение, готовность много трудиться и искренняя любовь к спорту. Именно это отличает Рафаэля от других игроков. И меня. Мы с ним не теряем страсть к теннису, даже в самые тяжёлые времена».

Про тяжёлые времена Федерер сказал не случайно, ведь он буквально на днях объявил о том, что вернётся на корт не ранее 2021 года. Причиной досрочного завершения теннисного сезона для швейцарца стала ещё одна операция на правом колене, которую Роджер перенёс на прошлой неделе. «Сейчас, как я уже делал в 2017-м, я планирую воспользоваться временем, чтобы на сто процентов быть готовым к возвращению на высшем уровне. Мне будет не хватать болельщиков и тура, но я с нетерпением ожидаю, как вернусь на корт в начале сезона-2021», — написал швейцарец в своём «твиттере».