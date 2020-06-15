10 результативных твинеров в исполнении Федерера, Надаля, Тима и других звёзд тенниса

Твинер – любимый удар теннисистов. И звёзды тенниса, и начинающие игроки мечтают научиться его исполнять и готовы часами оттачивать этот такой сложный, но эффектный удар между ног. Догнать улетающий с корта мяч и ударить по нему, находясь спиной к сетке – это полдела. Ещё ведь нужно его перевести на сторону соперника. Такие результативные твинеры случаются очень редко, поэтому публика их всегда одобрительно приветствует и долго потом помнит.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Великолепный твинер исполнил аргентинец Хуан-Мартин дель Потро в финале Кубка Дэвиса-2016 в Загребе. Играя с лидером хозяев Марином Чиличем, Хуан-Мартин смог перекинуть высокого хорвата твинером, и мяч приземлился точно в корт. Кстати, сборная Аргентины к тому моменту была уже в одном сете от поражения в финале, но дель Потро смог преобразиться, отыгрался с 0-2 по сетам. А в пятой решающей одиночке аргентинцы одержали итоговую победу и завоевали Кубок Дэвиса.

Права на видео принадлежат Davis Cup (ITF). Полностью посмотреть видео вы можете в твиттер-аккаунте турнира.

Впрочем, хорваты тоже умеют исполнять твинер. Спустя пару лет после финала в Загребе блеснул уже теннисист из этой балканской страны Борна Чорич. В третьем сете поединка с американцем Стивом Джонсоном хорват сумел обыграть соперника с помощью твинера. Эту встречу Чорич в итоге выиграл, и вообще Хорватия победила в этом полуфинальном матче сборную США.

Права на видео принадлежат Davis Cup (ITF). Полностью посмотреть видео вы можете в твиттер-аккаунте турнира.

Роджер Федерер-2010

Одним из признанных мастеров исполнения твинеров по праву считается швейцарец Роджер Федерер. Вот как он на US Open-2010 выполнил этот удар между ног, убегая почти к самому фону, в матче первого круга с аргентинцем Брианом Дабулем.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Полностью посмотреть видео вы можете в твиттер-аккаунте турнира.

Фабрис Санторо

Любопытно, что и сам Федерер попадал под результативный твинер соперника. Во втором круге US Open-2005 благодаря удару между ног у швейцарца смог выиграть очко Фабрис Санторо из Франции. Интересно, что Роджер в итоге не просто победил француза, а ещё и выиграл весь турнир.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Полностью посмотреть видео вы можете в твиттер-аккаунте турнира.

Хуан-Карлос Ферреро

На всё том же US Open в 2003 году испанец Хуан-Карлос Ферреро вызвал шквал аплодисментов у публики, исполнив результативный твинер в матче третьего круга с Хуаном-Игнасио Челой из Аргентины. Можно сказать, что для Ферреро этот удар стал счастливым, ведь он потом дошёл в итоге до финала соревнования.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Полностью посмотреть видео вы можете в твиттер-аккаунте турнира.

Австриец Доминик Тим и француз Гаэль Монфис одни из тех, кто не боится выполнять удар между ног. В 4-м круге на «Ролан Гаррос»-2019 эти теннисисты встретились между собой. После великолепного твинера в исполнении Тим француз отдал должное сопернику, похлопав рукой по ракетке. Доминик в итоге стал финалистом того турнира.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Полностью посмотреть видео вы можете в твиттер-аккаунте турнира.

Рафаэль Надаль – 2016

А проиграл Тим в том финале-2019 конечно же Королю грунта Рафаэлю Надалю, который и сам блестяще исполняет твинер. На том же «Ролан Гаррос» в 2016 году в матче первого круга Надаль удивил австралийца Сэмуэля Грота, обведя его твинером по линии. Самое удивительное, что Рафаэль тот турнир не выиграл.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Полностью посмотреть видео вы можете в твиттер-аккаунте турнира.

Рафаэль Надаль – 2018

Трава – не самое любимое покрытие Надаля, но тем не менее, твинеры он может выполнять и там. Так на Уимблдоне-2018 испанец преподал мастер-класс юному Алексу де Минору из Австралии. Соперник тут же попытался повторить этот удар между ног, но тщетно.

Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF). Полностью посмотреть видео вы можете в твиттер-аккаунте турнира.

В женском туре тоже есть свои мастера исполнения твинера. И одной из них является российская теннисистка Дарья Касаткина. Вот как она блестяще исполнила удар между ног на турнире в Торонто-2017 в поединке первого круга с Робертой Винчи. Итальянка даже поаплодировала сопернице. Неудивительно, что по итогам августа-2017 именно этот удар был признан лучшим.

Права на видео принадлежат WTA. Полностью посмотреть видео вы можете в твиттер-аккаунте турнира.

Роджер Федерер-2009

И в заключении покажем идеальный твинер в исполнении Роджера Федерера на US Open-2009. В полуфинале с Новаком Джоковичем у швейцарца всё получилось, в том числе и этот твинер.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Полностью посмотреть видео вы можете в твиттер-аккаунте турнира.

Кстати, знаменитый швейцарец Роджер Федерер так натренировал твинер, что однажды выполнил его даже на крыше небоскрёба. Но трюк, выполненный профессионалом, не пытайтесь повторить.