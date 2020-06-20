«Катайся на лыжах и расти детей». Федерера опять «отправляют» на пенсию. Сколько можно?

Как только 38-летний швейцарец Роджер Федерер объявил о том, что после новой операции на правом колене он вынужден досрочно завершить сезон, тут же начались разговоры о конце его карьеры.
Одним из первых, кто отреагировал на сообщение о новой операции Федерера, стал дядя и экс-наставник Рафаэля Надаля – Тони Надаль, высказав своё беспокойство: «Я думал, что будет здорово увидеть возвращение тенниса и Роджера Федерера. Мы хотели бы наблюдать за его игрой. Это очень плохая новость, но я не думаю, что Роджер после этой травмы завершит карьеру». Не списывает со счетов Федерера и экс-четвёртая ракетка мира, а ныне комментатор Брэд Гилберт: «Конечно, сообщение о новой операции Федерера и его досрочном завершении сезона не может не вызывать беспокойство. Сейчас можно играть профессионально в теннис и в 39, и в 40. Но где окажется Роджер после возобновления тура? Попадёт ли он в число сеяных на Australian Open? Вот это уже может стать проблемой».
Действительно, из-за травмы ноги и досрочного завершения сезона Федерер так и не успел выиграть ни одного титула в этом году. В замороженном рейтинге швейцарец остался на 4-й позиции (6630 очков), но, когда возобновится тур, этот запас начнёт стремительно таять и к началу сезона-2021 у него останется только 720 очков, заработанных на Australian Open-2020. Этого явно не хватит, чтобы попасть в 32 сеяных, если только ATP не изменит регламент в связи с усечённым сезоном.
Как бы то ни было, но уже сейчас Роджер Федерер начинает терять свои рекорды. Минувший сезон стал для швейцарца 20-м подряд, в котором он смог выйти в финал хотя бы одного турнира ATP. А вот в 2020-м продолжить эту серию Роджеру уже точно не удастся – на Australian Open он дошёл только до полуфинала и больше не выступал и не планирует этого делать, как было сказано. Среди действующих игроков к этому показателю наиболее близки Рафаэль Надаль, Гаэль Монфис и Новак Джокович.
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 20 (2000–2019).
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 17 (2004–2020).
3. Гаэль Монфис (Франция) — 16 (2005–2020).
4. Новак Джокович (Сербия) — 15 (2006–2020).
Повторная операция, раннее завершение сезона и будущее падение в рейтинге Роджера Федерера дали возможность его критикам заговорить о том, что швейцарец больше никогда не выиграет турнир «Большого шлема». Один из тренеров первой ракетки мира Новака Джоковича – хорват Горан Иванишевич считает, что его подопечный совсем скоро побьёт все рекорды Федерера: «Мне кажется, что Новак лучше всех. Только он в состоянии собрать календарный «Большой шлем». Если он будет здоров, он побьёт рекорд по количеству побед на «Шлемах». К сожалению, мне кажется, что Федерер уже не сможет победить на турнирах «Большого шлема». Он ведь не молодеет».
Скептически к перспективам возвращения Роджера относится и экс пятая ракетка мира – американец Джимми Ариас: «Федерера можно считать сверхчеловеком, но нельзя забывать про возраст. Время победит всех, поэтому ситуация с его второй операцией немного настораживает. У него такой стиль игры, что сохранять подвижность крайне важно. Он идеально подходит к каждому удару. Но если он начнёт опаздывать на полшага, то уже не будет самим собой».
А вот двукратный чемпион «Ролан Гаррос» итальянец Никола Пьетранджели считает, что Федереру пора отправиться на пенсию: «Не могу понять, что ещё Федерер хочет доказать. Он завоевал больше всех титулов, заработал много денег. Так может именно сейчас отличный момент, чтобы завершить карьеру. Он может уйти гордо в статусе 4-й ракетки мира. Это не каждому дано». Спешит отправить на пенсию Роджера Федерера и отец первой ракетки мира – Срджан Джокович: «Почему Федерер всё ещё играет в 40 лет? Представьте себе, 40-летний мужчина до сих пор играет в теннис, хотя может уже отправиться домой и заняться более интересными вещами. Давай, мужик, расти детей, займись чем-то другим, катайся на лыжах, делай что-то. Теннис — это не вся жизнь, это лишь нынешнее хобби моего сына».
Любопытно, что все эти разговоры о том, что Роджер больше не выиграет ни одного «шлема», что ему пора вешать ракетку на гвоздь и дать дорогу молодым, все уже слышали многократно. Сколько же можно отправлять швейцарца на пенсию?! Вот допустим один из перспективных молодых теннисистов – 23-летний хорват Борна Чорич говорит: «Мы все уже лет 10 только и делаем, что обсуждаем возраст Федерера. Но пока он не завершит карьеру, я не буду списывать его со счетов». Действительно, в карьере швейцарца были моменты, когда он по нескольку лет не выигрывал турниры «Большого шлема», выпадал из десятки, а потом возвращался и побеждал снова.
Вспомним хотя бы сезон-2016, когда швейцарец сделал в феврале операцию, пытался затем вернуться на грунте и траве, но после Уимблдона сделал паузу до января, и на Australian Open он как птица Феникс восстал из пепла и выиграл турнир «Большого шлема» впервые за пять лет. Почему бы Федереру этот подвиг снова не повторить…
- 19 июня 2020
-
20:51
-
20:36
-
18:48
-
14:25
-
13:04
-
11:44
-
10:50
-
09:18
-
09:17
-
01:35
-
00:45
- 18 июня 2020
-
23:49
-
23:22
-
20:14
-
17:48
-
15:11
-
14:13
-
13:31
-
12:37
-
09:27
-
05:56
-
05:27
-
00:59
-
00:41
- 17 июня 2020
-
23:43
-
21:51
-
21:50
-
20:18
-
19:44
-
18:27
-
17:49
-
17:24
-
16:37
-
16:18
-
15:18