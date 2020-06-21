Джокович поставил всё на кон и проиграл. Теннис в Европе может снова уйти на карантин

То, чего опасались любители тенниса, случилось – именно коронавирус стал победителем на турнирах, которые организовал Новак Джокович. За пять минут до финального матча в Задаре (Хорватия) между самим Джоковичем и россиянином Андреем Рублёвым пришло известие о положительном тесте на коронавирус участника соревнования – болгарина Григора Димитрова.

Как Новак Джокович возобновил теннисный сезон без масок и со зрителями Джокович организовал на Балканах серию турниров с участием Зверева, Тима, Димитрова. Причём свой первый матч Новак уже выиграл.

В отличие от многих других показательных матчей, которые всё чаще проводятся в разных странах, все мероприятия у Джоковича в рамках Adria Tour – от теннисных поединков до вечеринок с игроками и прочих активностей – проходят без какого-либо социального дистанцирования. Одни, глядя на кадры с турниров на Балканах, восхищались смелостью Новака и его товарищей, а другие возмущались его беспечностью и безответственностью.

«Джокович только всё портит». Почему теннисисты ополчились на первую ракетку мира? Новак Джокович не хочет ехать на US Open. А в чём ещё провинился серб?

Мы уже писали о волне критики, которая обрушилась на Новака Джоковича после первого этапа в Белграде. А следом к армии недовольных присоединилась и 7-я ракетка мира – голландка Кики Бертенс: «Я видела фотографии, на которых Новак Джокович пожимает всем руки и фотографируется. Как такое может происходить? В какой части света это разрешено?» Действительно, как и в Сербии, в Хорватии все подготовительные мероприятия перед турниром проходили в атмосфере не просто дружбы, а массового братания. Скажем, Джокович в компании теннисисток Донны Векич и Ольги Данилович (девушки сыграли выставочный матч перед турниром) посетил живой концерт под открытым небом, где зрители подпевали музыкантам, обнимаясь и пританцовывая.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».Новака Джоковича.

Не было никакого социального дистанцирования и использования масок и во время баскетбольного матча, в котором участвовали Джокович, Зверев, Димитров, хорваты Борна Чорич и Марин Чилич. При том, что этот дружеский поединок проходил в крытом помещении – Дворце Крешимира Чосича – домашней арене баскетбольного клуба «Задар».

На пресс-конференцию с участием всех игроков турнира была приглашена мама великого югославского баскетболиста Дражена Петровича, трагически погибшего 27 лет назад. Женщина уже почтенного возраста опять же без маски на лице тесно общалась с Новаком и другими спортсменами и подарила сербу игровую майку сына, взамен получив ракетку.

На той же пресс-конференции впервые в рамках турнира появился россиянин Андрей Рублёв, 14-я ракетка мира, который был заявлен на этап в Задаре в последний момент. По итогам жеребьёвки Андрей оказался в одной группе с немцем Александром Зверевым, хорватом Марином Чиличем и сербом Данило Петровичем. Другой квартет составили сам Новак Джокович, а также хорват Борна Чорич, болгарин Григор Димитров (его по ходу матчей заменил хорват Нино Сердарушич) и серб Педя Крстин. Рублёв и Джокович выиграли все три своих поединка на групповой стадии и вышли в финал. Отметим, что Андрей впервые во взрослой карьере смог обыграть своего друга детства – Зверева.

На финальный матч с участием первой ракетки мира и одного из ярких представителей поколения Next Gen набился почти полный стадион зрителей. Но начало поединка немного затянулось. Наконец на корт вышли Горан Иванишевич и брат Новака – Джордже Джокович, которые объявили, что из-за положительного теста одного из участников соревнования – болгарина Григора Димитрова – финал отменяется. Зрители разочарованно покинули трибуны.

К сожалению, можно констатировать, что как организатор Adria Tour Новак Джокович всё поставил на кон – прежде всего весь свой авторитет – и увы, проиграл. Власти Черногории ещё неделю назад отказались проводить 3-й этап его соревнования, а теперь ещё и неизвестно, смогут ли состояться аналогичные поединки в Боснии. Да и все теннисные выставочные мероприятия в Европе оказались под вопросом. Во всяком случае, организация всех матчей будет пересмотрена. Не исключено даже, что летний теннис снова уйдёт на карантин. В данной ситуации оказались правы именно скептики, которые утверждали, что теннис пока рано проводить без социального дистанцирования и повышенных мер безопасности.