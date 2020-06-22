У бывшего бойфренда Шараповой обнаружили коронавирус. Чем ещё известен Григор Димитров

После поражения в Задаре (Хорватия) в матче второго этапа серии выставочных турниров Adria Tour, организованных Новаком Джоковичем, болгарин Григор Димитров снялся с соревнования и улетел к себе домой в Монако. Позже стало известно, что тест Григора на коронавирус дал положительный результат. В этот момент должен был стартовать финальный поединок в Задаре – Джокович – Рублёв, который организаторы отменили по соображениям безопасности.

Джокович поставил всё на кон и проиграл. Теннис в Европе может снова уйти на карантин Финал Джокович – Рублёв в Задаре отменён из-за положительного теста на коронавирус участника турнира Димитрова. Летний теннис под вопросом.

Григор Димитров родился в семье спортивных тренеров Димитра и Марии. Его мать в юные годы профессионально играла в волейбол. Сам Григор стал заниматься теннисом с пяти лет. Успехи к болгарину пришли уже в юниорском возрасте. В 15 лет он выиграл престижный турнир молодых дарований Orange Bowl в возрастной категории до 16 лет, а в следующем году дошёл на нём до финала уже в категории до 18 лет. Год спустя, в 2008-м, Димитров выиграл подряд юниорские Уимблдон и US Open. Был первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

Во взрослой карьере болгарин несколько лет выступал в низших теннисных лигах – выиграл 6 фьючерсов и 4 челленджера. Первый титул на уровне ATP Григор завоевал в 2013 году в Стокгольме, где победил в финале испанца Давида Феррера. Всего за карьеру он выиграл 8 трофеев и 7 раз был в финале.

Наиболее успешным для Димитрова получился 2017 год. Он победил в Брисбене, Софии, на «Мастерсе» в Цинциннати, дошёл до финала Стокгольма и отобрался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне в первый и пока единственный раз в карьере – и сходу его выиграл. В результате Димитров стал третьей ракеткой мира – он является самым успешным теннисистом в истории Болгарии.

На трёх турнирах «Большого шлема» Григор доходил до полуфиналов – на Уимблдоне-2014, Australian Open-2017 и US Open-2019, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. За манеру держаться на корте, стиль игры и, в частности, одноручный бэкхенд Димитрова в начале карьеры прозвали «Бэби-Федерер», однако постепенно это прозвище потеряло актуальность, прежде всего, из-за отсутствия больших побед.

За годы, проведённые в туре, Григор приобрёл себе славу ловеласа и сердцееда. В юниорские годы болгарин встречался со словацкой теннисисткой Романой Табак, позже Димитрова связывали романтические отношения с соотечественницей Симоной Стефановой – дочерью известного болгарского бизнесмена. По слухам, в 2012 году Григор находился в отношениях с Сереной Уильямс (которая старше его на 10 лет), но после расставания знаменитая американка назвала болгарина «парнем с чёрным сердцем».

В том же году у Димитрова начались отношения с Марией Шараповой. Россиянка играла в Пекине, а её агент Макс Айзенбад находился в Майами. Когда Шарапова получила от Макса сообщение в 4 утра по американскому времени, она сильно удивилась. Ещё сильнее её удивил текст смс: «Григор Димитров просит дать твой номер». После этого Шарапова погуглила его имя, чтобы узнать возраст Григора и понять, может ли у них что-то быть. Ему в то время был 21 год, а Марии – 25. Вот как написала Мария в своей книге об этом: «В этот момент я вспомнила, что раньше видела Димитрова на Уимблдоне. Высокий, худощавый, с уверенным взглядом, который как бы говорит: «Я знаю, что я хорош». Я тогда сказала тренеру: «Хорошо, что он не из моего поколения, иначе мне было бы тяжело играть, я бы всё время отвлекалась».

Спортсмены долго скрывали свои отношения, но весной 2013 года тайное стало явным. «Да, мы уже какое-то время встречаемся, но я не люблю обсуждать такие вещи. Мы оба публичные люди, так что приятно иметь в жизни что-то личное», — признался журналистам Димитров. Летом 2015 года теннисисты одновременно объявили о разрыве отношений, но при этом сохранили дружеское общение.

В конце того же года у Григора начался роман с известной певицей Николь Шерзингер, которая старше болгарина на 13 лет. К тому моменту Николь разорвала многолетние отношения с пилотом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Любопытно, что все бывшие девушки Димитрова, кроме Серены, имеют славянские корни. Вот и у Николь второе имя Прасковья – в честь бабушки. Мама певицы имеет смешанные гавайско-украинские корни, а папа – филиппинец. В 2019 году болгарин и Шерзингер расстались. Имя своей новой девушки Григор пока не афиширует и в соцсетях совместные фото не выкладывает.

Неудивительно, что Димитров, которого считают одним из самых привлекательных теннисистов тура, часто снимается для популярных журналов, участвует в различных рекламных кампаниях. Одним из самых известных проектов болгарина стало его участие в качестве модели в модном показе итальянского бренда Dolce & Gabbana в рамках недели моды в Милане в феврале 2017 года.

Стоит отметить, что к Григору очень хорошо относятся в туре, он не был замечен в каких-то громких скандалах. Более того, в жизни болгарина однажды произошёл случай, в котором он проявил настоящие человеческие качества. В марте 2014 года на турнире в Майами в матче третьего круга с японцем Кеем Нисикори болгарин попросил девочку, подающую мячи, принести ему полотенце. Она не отреагировала на его просьбу, и теннисист понял, что с ней что-то не так. Димитров остановил матч и помог девочке выйти за пределы корта. Его участие оказалось как нельзя кстати, поскольку позже выяснилось, что болгёрл получила тепловой удар.

Теперь весь теннисный мир переживает уже за самого Григора. Димитров стал первым теннисистом из топ-20, у кого обнаружили коронавирус. В своём обращении к подписчикам «Инстаграма» болгарин в частности написал: «Я сожалею, если навредил кому-то. Сейчас я нахожусь дома и восстанавливаюсь. Спасибо за поддержку, берегите себя и своё здоровье». Пока неизвестно, где и как именно заразился коронавирусом Григор, но учитывая, что он общался с рядом игроков без всякого социального дистанцирования, под удар попали многие, включая и первую ракетку мира Новака Джоковича, и россиянина Андрея Рублёва.