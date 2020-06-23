«Веди себя как лидер или уйди в сторону». Накажут ли Джоковича за заразный турнир?

Второй этап турнира Adria Tour, организованного Новаком Джоковичем, не успел завершиться, как стало известно, что тест на коронавирус одного из участников, болгарина Григора Димитрова, дал положительный результат. Позже такие же результаты анализов получили ещё несколько зрителей и игроков, включая самого Джоковича. Мы уже писали, что турнир был организован без какого-либо социального дистанцирования и мер безопасности. Это неслучайно, поскольку у Новака с самого начала объявления пандемии было своё представление о защиты от коронавируса. Теперь его теория потерпела крах.

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Так, первая ракетка мира утверждал, что вода живая реагирует на наши эмоции и слова и способна защитить от любых болезней. Причём об этом он говорил во время еженедельных прямых эфиров в «Инстаграме» с производителем биодобавок Шервином Джафари, который известен своими заявлениями о вреде прививок. Кроме того, Джокович заявлял, что не будет вакцинироваться от коронавируса, даже если эту прививку для участия в турнирах сделают обязательной. Когда стал известен новый протокол безопасности участия на US Open, Новак заявил, что эти меры чрезмерны, что он не готов на такие жёсткие ограничения ради участия в турнире «Большого шлема». Эта позиция не вызвала бы такой ажиотаж, если бы серб, во-первых, не был первой ракеткой мира, а во-вторых, не занимал почётный и ответственный пост Председателя совета игроков ATP. Но так как Джокович обладает огромным авторитетом и влиянием во всём теннисном мире, то игроки, естественно, смотрят на него и принимают решения с учётом его мнения.

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Понятно, что Новаку Джоковичу очень хотелось во время самоизоляции поскорее выйти на корт и сыграть перед публикой, поэтому он с огромным энтузиазмом бросился организовывать свой показательный турнир на Балканах. Первый этап прошёл в Белграде (Сербия), а втором – в Задаре (Хорватия). С первой же секунды турнира Джокович шокировал наблюдателей и экспертов тем, что отказался от какого-либо социального дистанцирования и других мер безопасности. Например, он лично встречал в аэропорту игроков, тепло обнимаясь с ними, играл товарищеские матчи в футбол, баскетбол, проводил мастер-классы для детей, устраивал шумные весёлые вечеринки. В результате то, о чём твердили скептики, — произошло. Появился первый инфицированный – Григор Димитров, а вслед за ним по цепной реакции вирус обнаружили у многих участников. На эту минуту известно, что коронавирусом заражены кроме Димитрова ещё хорват Борна Чорич, серба Виктор Троицки с его беременной женой и сам Джоковича с его женой Еленой. Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал 5-летний мальчик – внук владельца ресторана «Нико» в Задаре, в котором участники турнира проводили вечеринку, посвящённую началу второго этапа.

Как Новак Джокович возобновил теннисный сезон без масок и со зрителями Джокович организовал на Балканах серию турниров с участием Зверева, Тима, Димитрова. Причём свой первый матч Новак уже выиграл.

Джокович уже выступил с заявлением, где попытался объяснить, почему на его турнире возникла вспышка заболевания: «Мы организовали турнир во время, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью, и все окажутся в порядке». Объяснения Новака не всех устроило. Например, американский журналист Бен Ротенберг и его швейцарский коллега Симон Херинг сравнили поведение Джоковича и других игроков на турнире с пьяным водителем за рулём. А голландская теннисистка Кики Бертенс считает, что всё случившееся – это пример безответственного руководства: «Я не удивлена, что кто-то заразился. Они сами виноваты. Этот пример показывает, что может произойти, если плохо организовать турнир. Мне интересно, что будет делать Джокович, ведь он взял на себя огромную ответственность».

За ситуацией на турнире Джоковича следят не только игроки, журналисты и теннисные чиновники, но и простые любители тенниса. Так владелец небольшого бизнеса в Австралии, связанного с теннисом, обратился к сербу с открытым письмом, которое перекопировало уже множество теннисистов. В своём послании Стив, как сам себя называет автор, призывает Джоковича либо добросовестно выполнять свои функции лидера, либо передать эти полномочия другим: «Когда наступил момент, во время которого я почувствовал, что мой бизнес может перевернуться с ног на голову? Когда я увидел, как ты и члены твоей команды улетают из США перед турниром в Майами, который отменили. Когда президент совета игроков ATP садится на один из последних самолётов, покидающих страну, начинаешь понимать, что всё теперь будет иначе в мире тенниса. Я видел, как мои доходы падают до нуля из-за приостановки теннисных турниров. Для меня это стало новой жизнью, к которой мы в дальнейшем адаптировались.

Джокович — козёл отпущения? Первую ракетку мира обвинили в саботаже Новак Джокович, как и Рафаэль Надаль, покинул США до принятия решения об отмене «Мастерса» в Майами. Но раскритиковали только серба.

Я пишу сегодня тебе не для того, чтобы обсуждать научные исследования, посвящённые вакцине или свойствам воды. Я хочу обсудить последние несколько недель и их влияние на возможное возвращение к работе моего бизнеса в обозримом будущем. 23 мая ты объявил, что проведёшь Adria Tour с этапами в четырёх разных местах в течение месяца. В этот день в мире было подтверждено более 107 тыс. новых случаев заражения. Турнир начался 12 июня. В этот день было подтверждено более 136,5 тыс. случаев заражения. 1 тыс. билетов на твой турнир была продана в течение 7 минут. После этого болельщикам продали ещё 1 тыс. билетов. Вот цитата организаторов турнира: «У нас есть хорошая новость для тех, кто не смог достать билеты. Мы решили распространить ещё 1 тыс. билетов в пятницу. В то же время мы полностью следуем правилам безопасности, социальному дистанцированию как минимум в метр». Социальная дистанция. Как минимум. Один. Метр. Между. Зрителями.

Думаю, многие из тех, кто освещает теннисные события, посчитают, что твой Adria Tour противоречит многим вещам, которые ты сам говорил в последние месяцы. Мы слышим о Григоре Димитрове, Борне Чориче, Викторе Троицки и его беременной супруге Александре, заразившихся коронавирусом. И причиной произошедшего стало безответственное отношение к проведению турнира, которое привело к рискам для жизни. Ещё до того, как стало известно о положительном тесте Димитрова, твой тренер и брат, будучи директором турнира, общались с журналистами. Там говорилось, что вы пытались соблюдать правила. При этом ты сам покинул страну ещё до того, как у тебя взяли тест, ведь у тебя не было симптомов. Но распространение вируса людьми без симптомов является одной из причин пандемии. Когда всё идёт хорошо, ты позируешь перед камерами, даёшь журналистам шоколадки, распространяешь приятные новости. А когда что-то идёт не так, ты выдвигаешь на передний план тренера и других членов команды. Веди себя как подобает лидеру, если ты являешься главой совета игроков ATP, или уйди в сторону».

О том, что Джокович не справляется с ролью лидера, начали говорить и другие, в частност, член совета игроков ATP бразилец Бруно Суарес: «Просто какой-то хоррор! Это яркий пример безответственности. Подобное поведение демонстрирует полное неуважение ко всему, что происходит в мире. Джоковича подвергли серьёзной критике. Многие задумались о том, чтобы сместить его с поста председателя Совета игроков ATP». Так накажут ли Джоковича за «заразный» турнир? Вполне возможно, что пост председателя совета игроков ATP – это не единственное, чего может Новак лишиться. Против организаторов Adria Tour вполне могут быть поданы судебные иски, поскольку речь идёт о жизни и здоровье людей, в том числе и несовершеннолетних.